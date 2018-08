Bude to vadit? Čtečka otisků prstů v displeji skrz něj prosvítá

Jedním z prvních smartphonů se čtečkou otisků v displeji, který se k nám dostal, je nové Meizu 16. Zatím jsme v prvních dojmech zhodnotili dobrou funkčnost čtečky, ale při podrobném testování smartphonu můžeme pozorovat i její další vlastnosti.

Jednou z nich je to, že čtečka může být pod AMOLED displejem telefonu za určitých podmínek vidět. Ostatně, to není nic zvláštního: principem čtečky je to, že „vidí“ skrz displej. I proto je jednou z podmínek použití čtečky právě AMOLED displej, který tuto průhlednost umožňuje. Je tak logické, že vidět je i opačným směrem: pod displej. Většinou se tam ale nenachází nic, co by uživatel mohl uzřít, protože je prostě pod displejem stínící plát.

Ale čtečka je jakousi novinkou a výjimkou, která pod displejem vidět je. Podmínkou je silné světlo: buď intenzivní slunce, nebo stačí si na displej posvítit třeba diodou fotoaparátu jiného telefonu. Ideální je pak se na displej dívat z úhlu a proti tomuto zdroji světla pak čtečka vynikne nejvíce. Zejména na přímém slunci se najdou situace, kdy je čtečka vidět z většího rozsahu úhlů a dokonce i v případě, že je displej zrovna zapnutý.

V galerii si můžete prohlédnout jak prosvítající čtečka pod displejem u Meizu 16 vypadá. Jasně je tu vidět její trochu nezvyklé šikmé umístění. Důvody pro něj mohou být různé: jednak jde o ideální využití místa, ale také je možné, že čtečka, která je vlastně „fotografickým“ senzorem, takto lépe vidí skrz mřížku displeje.

Otázkou je, jestli ona průhlednost může uživateli vadit. My jsme do chvíle, než jsme byli na tento fenomén upozorněni, žádné potíže nezaznamenali. Ve většině situací opravdu čtečka vidět není a za dobrých podmínek je potřeba se na její spatření soustředit. Ale na druhou stranu věříme, že to někoho může provokovat. Když už něco jednou někteří lidé objeví, pak to vidí neustále a to může v případě čtečky v displeji někomu vadit.

Podle nás ale jde především o technickou zajímavost než o problém, který by měl odradit od koupě takového telefonu. Na druhou stranu lze možná i díky tomu chápat, že třeba výrobci jako Samsung a Apple po čtečce v displeji zatím nesáhli.