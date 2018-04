MegaWiki, MegaWiki, MegaWiki reagge (2)

Pomocné programy

MegaWiki není jeden program, nýbrž hack a pomocná suita aplikací, které můžete, ale taky třeba vůbec nemusíte používat. V manuálu je vše popsané na různých místech, a proto se zde aspoň pokusím shrnout pomocné soubory programu na jedno místo a pospat jejich hlavní účel:

Linki

Tuto DA aplikaci jsme už zmínili v textu. Program je zjednodušeně určen k tomu, aby přidal "tagy" do vámi zvýrazněného textu, či do textu v cipboardu.

Ideální je nastavit si jeho spuštění na nějakou zkratku v EasyLauncheru. V okně se vlevo objeví základní aplikace (u MemoPadu ještě záložka, u AddressBooku navíc tag pro vložení jména, příjmení a firmy), navíc 1-12 aplikací, které máte nadefinovány v preferencích v panelu Plus.

Hvězdičky slouží k vložení "wildcards". Tlačítko Empty je určeno k vytváření prázdných odkazů (funguje jako přepínač). Pokud zaškrtnete Jump, budete po vytvoření odkazu automaticky přesměrováni na tento link.

Piki

Piki si zaslouží ze všech popisovaných aplikací asi nejvíc prostoru a je to aplikace, která by si možná zasloužila i samostatnou recenzi (a ocenění!) Je to okno, které zobrazí seznam odkazů, na které můžete přímo skočit. A protože zde můžou být nadefinovány všechny odkazy (s výjimkou datumu), může Piki sloužit jako vynikající launcher pro spouštění aplikací a DA programů.

Položky launcheru můžete definovat v poznámce s názvem "Piki Config". Ta vám umožní vytvářet strukturované seznamy s rozbalováním hlavních odkazů (+Hry) do podrobnějších položek (BackGammon, Chess...).

Program zde využívá dalšího typu odkazu MegaWiki, a tím je přímý odkaz na aplikaci. Tagem pro skok na program/DA je tečka "." (můžete změnit v preferencích - panel Plus). Takže třeba ·.Preferences· je link na aplikaci preference. Lze výhodně používat i wildcards ( ·.Pref*· ).

Je třeba jen dodržet předepsaný syntax při vytváření této poznámky, který je nutno prostudovat z manuálu, a výhodné je také prohlédnout si přiložený ilustrační příklad Pigi Config.TXT . I z něj pochopíte, že jsme tu možnosti a schopnosti Piki jen naznačili...

Hiki

Hiki se velmi podobá Piki, ale zobrazí pouze historii odkazů. Na kterýkoliv z nich tak můžete přímo kliknout.

Kinki

Pomocný program - slouží jako konverzní procedura pro vaše data při upgrade na vyšší verzi programu.

QWiki a GoTo

Oba programy mají jeden účel, jeden z nich je ale běžný program (GoTo) a QWiki je DA program. Vyvolají jeden, nebo dva specifické odkazy - na poznámky Top a -Top (názvy můžete změnit v preferencích Misc). Charakter odskoku záleží na vašem nastavení zabezpečení. Účel použití je různý, autor sám uvádí, že má v této poznámce stromovou strukturu svých "Wiki" odkazů, cosi jako index s odkazy.

Bigi

DA aplikace vyvolá skok na předchozí odkaz v historii odkazů (obdoba "back" tlačítka z browseru).

Figi

DA aplikace vyvolá skok na další odkaz v historii odkazů (obdoba "forward" tlačítka z browseru).

Diki

Představte si, že třeba chcete editovat text uvnitř odkazu a musíte proto MegaWiki dočasně vypnout. K tomu slouží právě tato DA aplikace ("disable"). Opětné vyvolání MegaWiki opět spustí - slouží tedy jako přepínač.

Jigi

DA přepínač povelu Force z nastavení zkratek v preferencích MegaWiki. Provede skok, i když je MegaWiki dočasně vypnuté.

Cliki

DA aplikace, která smaže historii odkazů.

Clipi

Aplikace je určena ke spuštění odkazu, který není "napsán", nýbrž je jen uložen v clipboardu. Je určeno ke spolupráci s textovými readery a editory (WordSmith, iSilo, QuickWord), které umí uložit část textu do schránky, ale při editaci se nechovají standardně jako textové pole...

Protože jsem už včera dostal několik dotazů k programu, budu na ně hned reagovat, protože by odpovědi mohly zajímat i ostatní čtenáře:

Nepoužívám standardní diář, ale DateBk5. Bude mi program fungovat?

Ano, ale musíte nastavit používání DateBk5 v preferencích takto:

v okně BASIC nastavte u položky Date ID na CESF a Plug-In na IBPh, u ToDo vložte ID CESF a IBPK. Pak v preferencích PLUS můžete ještě definovat vkládání floating events pomocí ID CESF, Plug-Inu IPBi, do pole Linki napište třeba Db5F a nadefinujte si nějaký Tag.

Výše uvedené berte jako příklad - podobně si můžete nastavit třeba diář ActionNames, ToDoPlus místo ToDo apod. Vždy jen potřebujete creator ID této aplikace (ten zjistíte třeba ve Filez, či jiném podobném manažeru souborů) a plug-in (jestli existuje).

Pro zrychlení vaší práce: zde najdete tabulku některých kompatibilních aplikací (včetně jejich ID) a tady zase je přímý link na seznam nyní dostupných plug-inů.

Jsou někde nějaké příklady pro úplné začátečníky?

Ano, zde najdete tutorial pro naprosté začátečníky (postupujte slovo od slova), mírně pokročilí si můžou omrknout tuto stránku a určitě nezaškodí přečíst si, jak MegaWiki vyžívají jiní uživatelé. Zde je pěkný příklad začátků s obrázky a na této stránce se naučíte základům programu PIKI. Jste-li v koncích, možná vám pomůže on-line HELP.

Závěr

MegaWiki je špičková sada aplikací a přinese vám novou dimenzi do používání PalmOS (především základních databází, ale i řady dalších). Zpřehlední a zrychlí vaši práci a to je koneckonců i hlavní důvod, proč byla vytvořena.

Stálý další vývoj programu a podpora uživatelů - to jsou další velká plus. Tvůrce aplikace ví, i jak dál (viz přiložený "ToDo List"), procházení příkladů využití aplikace na stránkách MegaWiki je velmi inspirující, najdete zde i řadu tutorialů, část pro úplné začátečníky a co není na stránce aplikace, najdete v aktivní konferenci YahooGroups se spoustou dalšího software, tipů a rad.

Celá ta nádhera je navíc úplně zadarmo, takže co si přát víc?