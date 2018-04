MegaWiki, MegaWiki, MegaWiki raegge (1)

Hned na začátek je třeba říct, že MegaWiki patří mezi tzv. linkovací aplikace, jejichž historii dosud na PalmOS psal především program LinkerHack. Tato aplikace od Digital Glyph byla dlouhou dobu asi nejlepší (i když ne jedinou) alternativou. Linker ale postihlo to, co řadu jiných nadějných aplikací - firma nepokračovala dál v jeho vývoji (už léta) a tak přišel někdo nový, kdo se na celou věc podíval novýma očima. Tím někým je Jerry D. Hedden, který vymyslel a vyvíjí aplikaci MegaWiki.

Co to je linkovací program? Utilita, která prováže mezi sebou jednotlivé databáze a aplikace v PalmOS. Pro zjednodušení si to můžete představit jako hypertextové odkazy v HTML na webové stránce - kliknete na něj a přenesete se na určené místo na jiné stránce. Zde zase kliknete třeba na jméno v textu a přenesete se na kontakt s tímto jménem v adresáři. Nebo kliknete na datum v poznámce a program vás přenese do diáře daného dne...

Proč byste vlastně měli chtít takovýto typ aplikace? Pracujete-li často s Palmem (a nejsou to zrovna jen hry), úžasně to zrychluje práci! Uvedu pár příkladu, ale berte je jen jako náznak možností:

- v diáři můžete mít úkol "Nákupy" a když na něj v obchodě kliknete, tak se vám otevře nákupní seznam v HandyShopperu

- po kliknutí na měsíční opakovaný úkol "Odsouhlasení účtu" se otevře používaný finanční program

- děláte si zápis ze schůzky v MemoPadu a důležité jméno (účastníka, odpovědné osoby apod.) můžete prolinkovat do databáze vašich kontaktů

MegaWiki je hack, který pracuje v mnoha vrstvách. Můžete jej využívat rychle a jednoduše po přečtení úvodu manuálu, ale můžete také využít naplno jeho dalších četných schopností a dovedností.

MegaWiki pracuje obecně s těmito typy odkazů:

- tzv. "WordWiki" slovy - kterýkoliv výraz, který obsahuje aspoň dvakrát po sobě kombinaci velkého znaku následovaného malými znaky, chápe program jako odkaz a provede jej (výsledek je závislý na dalších podmínkách - viz dále). Takovýmto slovem může být třeba OdkazNaNákupy , SpustitEmail apod.

- výrazy uzavřené v tzv. "supertags", což je znak, který si můžete libovolně zvolit - třeba "|", standardně je nastaveno "·". Takže třeba kliknutí na výraz ·Registrace· vás přenese do poznámky v Memo Padu s názvem Registrace. Zde je třeba zmínit ještě dvě důležité věci:

Jak program pozná, že má skočit zrovna do databáze poznámek?

Správná otázka. Pozná to tak, že po prvním "supertagu" · následuje ještě rozlišovací znak pro danou databázi. Tyto znaky jsou standardně nastaveny pro základní databáze už v programu (MemoPad tento znak nepotřebuje, ToDo má "!", AddressBook zase ":" apod. - vše lze ale změnit).

Příklady: ·!Odevzdat výkazy za srpen· - skočí na úkol Odevzdat výkazy za srpen, popřípadě vytvoří nový s tímto názvem (viz dále), ·:Karel Novotný· přeskočí na kontakt s tímto jménem, popřípadě vytvoří nový.

Co program udělá, když cíl odkazu nenajde?

Je to jednoduché a geniální - vytvoří novou položku s tímto názvem! Jestli nenajde úkol "Poslat hlášení", který jste definovali jako odkaz a klikli na něj, jednoduše vytvoří nový úkol s tímto názvem. Vytvoření nové položky patří k velmi mocným nástrojům MegaWiki. Funguje bez problémů u základních databází a pomocí tzv. plug-inů můžete rozšířit tyto schopnosti i na některé další aplikace a jejich databáze.

Ještě zde zmíním, že z vyplňování znaků pro tagy nemusíte mít velké obavy - přiložený program LINKI (výhodně se vyvolává nějakou kombinací v EasyLauncheru) vám pomůže je rychle vložit pouhým kliknutím na příslušný typ databáze...

- bookmark (záložky) jsou třetím typem odkazů v MegaWiki. Jsou použitelné jen v MemoPadu a odkazují na určité místo v dlouhém dokumentu (podobně jako odkazy v hypertextu). Jsou definovány výrazem a symbolem stupňů '°'.

Mohou se používat i v rozšířeném režimu v kombinaci s odkazem na název poznámky. Tak třeba tento odkaz nás zavede do poznámky Porady a skočí rovnou na páteční poradu:

·Porady °Pátek·

- datum - je-li v textu datum, MegaWiki vás po kliknutí na něj přenese do diáře na daný den.

Nastavení a konfigurace programu

Tato recenze nechce a ani nemůže být manuálem k programu. Aplikace má ostatně manuál velmi dobře a podrobně zpracován. Zmíním zde proto konfiguraci a nastavení jen letmo a bez podrobností.

Program samotný má čtyři základní obrazovky:

Basic

Zde si určujete nastavení základních databází (diář, kontakty, úkoly, poznámky) PalmOS, jejich tagy, potřebný počet kliknutí (1/2 taps, 0 znamená, že se po kliknutí nic nestane). Já jsem do ukázky vyplnil tuto obrazovku tak, že máte nahrazeny základní aplikace jejich ekvivalenty (diář = DateBk5, poznámky = MemoPlus, úkoly = ToDoPlus a kontakty = TealPhone) - musíte pak změnit jak Creator ID, tak i příslušný Plug-In!

Poslední řádek rozlišuje ještě položky v kontaktu (jméno, příjmení, firma) a používá se případně uvnitř odkazu kontaktů!

Plus

Zde si nastavujete další aplikace a programy ke spolupráci s MegaWiki. Musíte si zjistit jejich Creator ID, důležitá je i informace, zda podporují i odkaz na konkrétní databázi/soubor, či zda je k dispozici Plug-in pro vytváření nové položky - vše zjistíte v manuálu. Ukázkou je vytvořená obrazovka k HanDBase3.

Z toho všeho taky vyplývá, že MegaWiki vás může odkázat na libovolný program, či přímo na konkrétní soubor/databázi v něm (podporuje-li to program)

Vyplněná aplikace se vám zobrazí v okně Linki, kde vám umožní stejný komfort práce jako základní aplikace.

Misc

Misc je nastavení ostatních věcí, které se nevešly do předchozích dvou oken. Nastavujete zde odkazy použité v aplikacích GoTo a QWikiDA. Najdete zde i přepínač zabezpečení záznamů.

U základních databází (a u ostatních souhrnně) si můžete dál definovat ignorování velký/malý znak, kategorii nově vytvořené položky a u úkolů ještě jeho prioritu.

Přepínač vpravo dole definuje chování programu, když má skočit na neexistující odkaz - může zobrazit varovné okno s nabídkou dalšího postupu, pípnout, či rovnou se pokusit vytvořit novou položku.

ShortCut

Poslední obrazovka MegaWiki je věnována především nastavení procházení v odkazech (jogging). Program vám umožní procházet se v historii odkazů podobně jako internetový browser. Kvůli pohodlí je program připraven nabídnout vám mnoho možností pohybu v historii odkazů: od použití stylusu (znak pro další/předchozí pole), pomocí jog-dialu, s využitím zkratek, či pomocných DA programů (Bigi, Figi, Jigi, Piki apod.).

Zde naše povídání o MegaWiki přerušíme, bylo by toho asi moc. Zítra recenzi dokončíme - popíšeme si přiložené pomocné programy (je jich 11!), projdeme si zbylé možnosti a schopnosti a provedeme shrnutí a vyhodnocení.

Zatím si program stáhněte a nainstalujte (nechal jsem si to nejlepší na konec), program je totiž zcela zdarma! A nemusíte ani platit za "zákaznickou podporu" - hromadu poznatků, tipů a vysvětlení najdete na diskusní skupině k programu v YahooGroups