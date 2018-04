Megatest zázračných samolepek pro nekonečnou výdrž

Barevné displeje, přehrávání MP3 nebo integrované fotoaparáty - to vše doslova drancuje energii z mobilních telefonů.

A není nic horšího, než když pak mobil selže ve chvíli, kdy se opravdu něco důležitého stane.

Žádná převratná technologie na výdrži baterií v dohledné době nic nezmění. Jedinou útěchou může být pozvolné zmenšování Li-ion akumulátorů při zachování stejné kapacity.

Do redakce nám ovšem dorazil e-mail od jednoho čtenáře, který byl nespokojen s výdrží své Nokie 8800. Na pracovní cestě v Německu si jednou zkusmo pořídil speciální nálepku Batterylife Activator a zdá se mu, že s jejím použitím vydrží telefon opravdu déle.

Samolepky opředené legendami

Nálepky slibující prodloužení pohotovostní doby mobilů nebo notebooků až o 30 % dobrou pověst nemají. Po internetu lze nalézt různé testy, které dokazují, že samolepky fungují, nefungují nebo dokonce pohotovostní dobu snižují.

Pozitivní ohlas jednoho ze čtenářů nás ovšem přiměl objednat několik vzorků od německého výrobce Batterylife a podívat se jim trochu na zoubek.

Balení se dvěma vzorky pro mobily a jedním na notebook dorazilo za několik dnů do redakce kurýrní službou až z Německa. Když jsme přebírali zásilku, začal v nás pomalu hlodat zub pochybnost. Jsou-li to obyčejní šejdíři, tak snad dobře ví, že to nefunguje, a nebudou ani utrácet za kurýrní službu, jen abychom jejich produkt strhali?

Jak jsme testovali

Testování výdrže mobilních telefonů je samo o sobě ošidná záležitost. Záleží na kvalitě signálu, počtu hovorů, práci s telefonem, stavu baterie a mnoha dalších faktorech. Rozhodli jsme se proto použít pro test dva zánovní telefony, porovnat jejich výdrž bez nálepky a s nálepkou na jedné z baterií. Po té jsme baterie mezi mobily prohodili a nakonec i samolepku přelepili z jedné baterie na druhou.

Tento postup by měl při provedení několika nabíjecích cyklů eliminovat všechny odchylky způsobené rozdíly v hardwaru obou telefonů nebo případně odlišnou kondicí baterií. Dva Sony Ericssony K600i jsme se rozhodli plynule vybíjet nepřetržitým přehráváním MP3 skladeb při současném aktivním Bluetooth.

Nálepky byly zabaleny téměř v honosných pouzdrech z tvrdého papíru. Důvěryhodnost jim dodává precizní grafické zpracování a pečetě třech magazínů. Černou samolepku o rozměrech 3 × 4 cm se nám ovšem nějakou chvíli nedařilo uvnitř vůbec nalézt.

Nic zázračného na ní na pohled není. Obyčejný měkký plast lze libovolně stříhat. Výrobce jím doporučuje zakrýt alespoň 80 % povrchu baterie. Trochu bezúčelně působí tabulka kompatibilních modelů rozdělená na ty, kam ji lze nalepit celou a pro které je třeba samolepku zkrátit. Efektivita se podle návodu maximalizuje umístěním na spodní část baterie.

Efekt byl nepozorovatelný

Vyzbrojení potřebnými teoretickými znalostmi startujeme test a čekáme, co se bude dít. Oba telefony nám trochu komplikují práci, protože po třinácti hodinách stále vyřvávají, a tak se testování protahuje na týden. Výsledky se ovšem nedostavují. Telefony se vypínají téměř na chlup stejně, o slibovaných 30 % pohotovostní doby nemůže být ani řeč.

Firma BatteryLife nám tím trochu udělala i radost, protože nemusíme studovat pavědecké teorie, které funkčnost jejich výrobků obhajují. Kdyby to byla přeci jen pravda a tenká fólie by hustým polem iontových nebo snad patogenních částic udržovala elektrody v perfektní kondici, někdo z výrobců baterií by si toho přece musel dávno všimnout a vybavil by tak své akumulátory už v továrně.

Samolepky se prodávají za ceny blížící se nákladům na náhradní neznačkovou baterii. Náš experiment ovšem nepotvrdil, že by šlo o něco víc než šunt slibující nesmysly, ledaže by zvolená metodika nedokázala efekt samolepky odhalit.

Na vás čtenáře jsme samozřejmě nezapomněli. Nejzajímavější historku s vybitým mobilem v hlavní roli odměníme jedním vzorkem zázračné samolepky. V redakci nám zbyl a vzhledem k výsledkům pro něj marně hledáme lepší upotřebení.