MegaSoft - (nejen) hráčův ráj (1)

Stránku MegaSoftu rozhodně doporučuji navštívit všem uživatelům, kteří mají rádi dobré hry a užitečné utility - vše ve spojení s dobrými nápady a precizním provedením "made in Russia".

V dnešní části článku se budeme věnovat hrám, v dokončení si napíšeme něco k těm utilitám, které stojí rozhodně za samostatnou recenzi.

Booty2000

Akční plošinovka. Ovládáte postavičku panáčka, se kterým chodíte mezi patry, dveřmi a po žebřících. Sbíráte číslované klíče (vždy jen jeden) k číslovaným dveřím a různé jiné předměty. K dispozici je ovládání pohybu všemi směry, hru musíte dohrát v časovém limitu.

Ač je hra akční, vyžaduje spíše přemýšlení, což je sympatické. Má tři stupně obtížnosti a existuje též barevná verze. Stojí 10$ a můj dvanáctiletý syn ji hodnotí ze všech her MegaSoftu jako nejlepší.

Nebulus

Další akční plošinovka - se svojí postavičkou se pohybujete vzhůru po věži. K dispozici jsou nejen pohyby všemi směry, ale i tlačítka pro skok a střelbu.

Hra má velmi hezký design všech obrazovek (i pomocných), příjemný help. Osobně mne tak nezaujala, jako Booty, neboť mne stále něco likvidovalo. Hra je asi pro zkušenější hráče než jsem já. Cena - 10$.

Billiard

Asi jsem namlsaný nového Poolu, a tak mne tento příliš nezaujal. Má však poměrně bohaté možnosti nastavování, kombinace hry jednoho a dvou hráčů.

Je možné, že skalní příznivci hry najdou v této odrůdě zalíbení - měla by jim pomoci i "lidová" cena 6,25$.

LongNardi

Další hra, u které existuje dokonalejší "předchůdce" - LongNardi je vlastně BackGammon (česky "vrchcáby) a jeho slavná varianta od StandAlone patří již dlouho k nejrozšířenějším hrám na Palmech.

K přechodu k LongNardi by mohla opět pomoci cena 6,25$, ale bude to mít při konkurenci v oboru BackGammon her opravdu těžké ...

Worm

Další červíci na kapesních počítačích Palm. Hrá má velmi hezký design (ovládací obrazovky taky patří ke hře, na to přišli již dávno u ZX Spectra).

Netradiční ovládání klikáním na šipky v dolní části obrazovky by mohlo přivábit všechny skeptiky k ovládání čehokoliv hardwarovými tlačítky (ale radši si vypněte před hraním češtinu). Stojí jen 5$.

Memory Blocks

Obliba pexesa na kapesních počítačích je velmi závislá na obrázcích, z tohoto úhlu pohledu můžeme považovat aplikaci MegaSoftu za vydařenou - obrázky jsou velké, přehledné a dobře se pamatují.

Program počítá počet pokusů a jeho cena je 4,95$.

Miser Mind

To nejlepší nakonec - konečně pořádný LOGIK na Palmu ! Možno nastavovat kombinace z 4-12 barev kuliček a hádání 4-8 pozic. Hra umožnuje nastavit i opakování barev. Zobrazuje klasicky počet uhodnutých a dobře umístěných. Hra má jedinou vadu - černobílá verze má poměrně málo přehledné typy kuliček ("barvy"), chvilku to trvá, ale dá se však na ně zvyknout.

V dokončení recenze se podíváme po ostatních programech, které firma MegaSoft nabízí.