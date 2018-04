Megapixely nic neřeší, budoucnost patří volání přes internet

Na několik otázek odpověděl i generální ředitel koncernu BenQ Corp. K. Y. Lee.

K. Y. Lee - generální ředitel koncernu BenQ. Je značka BenQ v Evropě dostatečně známá? Ano, značka BenQ je v Evropě již zavedená. Ale mobily pomohou značce výrazněji prorazit. Jsou pro nás vlajkovou lodí a pomocí nich můžeme lépe se svými zákazníky komunikovat. Vyrábíte pouze produkty pro svou značku, nebo i pro jiné firmy? Vyrábíme ODM i OEM produkty pro jiné zákazníky včetně velkých výrobců (konkrétní značky však nechtěl K. Y. Lee vyjmenovat). Nejde jen o mobily, ale i o jiná zařízení. Kvalita produktů pod naší i cizí značkou je stejná. Zhruba 75 procent produkce jsou výrobky pod vlastní značkou. Zapojíte se do soutěže o co největší tržní podíl? Objem není až tak důležitý, mnohem významnější je zisk. Naše produkty budou mnohem výnosnější než bývalá produkce Siemensu, proto se také chceme zaměřit především na produkty střední a vyšší třídy. V těchto segmentech trhu také budeme představovat více novinek. Proč má hudební mobil E61 tak malou vnitřní paměť? U modelů střední třídy, speciálně právě u BenQ-Siemensu E61, jsme do telefonu instalovali poměrně malou vnitřní paměť. Díky slotu na paměťové karty si pak zákazník sám určí, jak velkou paměť bude potřebovat a kolik do ní bude ochoten investovat. Navíc ceny vnitřních pamětí hodně kolísají, trh paměťových karet je mnohem stabilnější. Na Tchajwanu musíme počítat u 1 GB vnitřní paměti s náklady cca 70 USD, což by výslednou cenu modelu střední třídy významně ovlivnilo. Když už jsme u modelu E61, myslíte si, že jeho design je pro evropského zákazníka to pravé? Model E61 představuje souznění evropského a asijského stylu, je to univerzální model. Naopak BenQ-Siemens S68 představuje ryze evropský styl – tenký a kovový přístroj. Naznačil jste rizika s kolísajícími cenami vnitřních pamětí. Odebíráte součástky jen od vlastních dceřinných firem jako je AUO, nebo odebíráte i od externích dodavatelů? Právě kvůli rizikům, protože trh je hodně divoký, nakupujeme komponenty od různých dodavatelů.