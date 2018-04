Megapixelový Siemens S65 živě na CeBITu - fotogalerie

Jednou z hlavních hvězd letošního CeBITu je nový top model Siemensu S65. Bude se jednat o jeden z prvních megapixelových telefonů na našem trhu a i jeho další výbava jistě potěší příznivce high-tech telefonů. Siemens S65 by měl zájemce o nový telefon přesvědčit i cenou, která by se měla pohybovat okolo 14 000 Kč včetně DPH. To je na takto vybavený telefon velmi slušná suma a navíc lze samozřejmě předpokládat, že si tento Siemens vybere do své nabídky dotovaných telefonů i některý z operátorů. Dotovanou cenu zatím můžeme jen odhadovat, ale mohla by se vejít i těsně pod 10 000 Kč.

Siemens S65 je opravdu povedený mobil s elegantním designem a výbornou výbavou. Testovaný vzorek sice měl jen německé menu a některé funkce ještě nebyly dokonale odladěné, přesto si dovolíme tvrdit, že je na co se těšit. Nyní vám nabízíme 25 fotografií funkčního telefonu, další podrobné informace můžete čekat v nejbližších dnech, kdy bychom měli mít možnost telefon podrobněji vyzkoušet. Technické parametry telefonu najdete v tomto dnešním článku.

Siemensu S65 to opravdu saluší. Pryč jsou tradiční oblé tvary telefonů Siemens, novinka má rysy ostře řezané.

Objektiv fotoaparátu je umístěný tradičně na zadní straně telefonu a není nikterak ukrytý, naopak jeho obruba z telefonu znatelně vystupuje.

Zrcátko pro autoportréty chybí, jako náhrada může posloužit lesklá obruba objektivu, která je ale popsaná.

Displej Siemensu S65 je velký a kvalitní. Sice má o něco hrubší rastr než některé konkurenční mobily, přesto patří mezi špičku.

Displej je dobře čitelný, problémy mohou nastat jen na přímém slunci, kdy se leskne krycí sklo.

Obraz fotoaparátu je jasný a dobře čitelný. Kvalitu fotografií jsme ale zatím nemohli posoudit.

Telefon opticky zvětšuje velký displej. Ve skutečnosti jsou rozměry telefonu normální s ohledem na jeho zaměření.

Nad systémovým konektorem je otvor pro paměťovou kartu. Otvor je zakrytý.

Telefon dobře padne do ruky. Líbit se jistě budou i jeho elegantní tvary.

Hrany telefonu jsou elegantně zkosené.

Kláivesnice není největší, ale je docela pohodlná. Lesklá a průhledná tlačítka se nám ale moc nelíbí.