MegaLauncher 5 - návrat mezi elitu?

MegaLauncher společnosti MegaSoft2000 patřil v dobách největší slávy k nejoblíbenějším programům tohoto typu pro PalmOS. Mluvíme zde zejména o letech 2000-2002, kdy těžil ze svého grafického vzhledu a intuitivní práci. Pak ale výrobce trošku zaspal nástup PalmOS 5 a trh ovládly do té doby nevídané novinky - zejména ZLauncher, YiShow a LauncherX. MegaSoft2000 sice ještě kontroval verzí 4.3, ta už ale návrat do původních pozic nepřinesla.

Nyní tedy MegaSoft připravuje novou verzi MegaLauncher 5 a první betu si můžete na odzkoušení stáhnout zde. Protože stažený balík neobsahuje jakýkoliv popis změn, či návod a MegaLauncher jsem zkoušel před drahnou dobou, omlouvám se, jestli jsem některou z novinek přehlédl.

Na první pohled mi připadal MegaLauncher 5 jako jeho předchozí verze. To je logické, protože ML měl vždy svůj osobitý vzhled, který jej výrazně odlišoval od konkurence. Změny, které jsem po chvíli zkoušení objevil:

titulní lišta nyní má jen 2 položky namísto původních tří, což považuji za krok zpátky

nástrojová lišta dole má nyní naopak sedm ikon. Ty již nejsou rozbalovací.

nahoře vpravo je ikonka pro vyvolání nastavení zobrazení. Je toho zde ale pohříchu dost málo - jen počet sloupců, velikost ikon, fontů, nastavení titulní lišty a "oušek" kategorií. Vše navíc zase jen globálně, ne na úrovni kategorie.

nastavení vzhledu (skinu, témat, ikon) je nyní integrováno ve správci s názvem Theme Manager. Ten má k dispozici možnost volby skinu, velkých a malých ikon, ikon u kategorií, pozadí a správce souborů.

A jsme asi u největších změn MegaLauncheru 5, kterým je integrovaný správce souborů (File Manager), modul pro zálohování (Backup Manager) a hledání (Search Manager).

File Manager

Správce souborů je ve světě rostoucích kapacit paměťových karet, RAM pamětí a multimédií velmi potřebná věc a pochopili to i ostatní tvůrci launcherů pro PalmOS. Souborový manager MegaLauncheru bude zřejmě patřit k silným stránkám tohoto programu. Umí totiž rozdělit displej do dvou nezávislých oken se všemi výhodami, které to přináší (kopírování, přesuny, porovnávání apod.) Každé z oken má navíc nezávislé nastavení řazení a zobrazeného druhého sloupce.

Backup Manager

Další přidanou hodnotou programu je modul pro zálohování, který nahradí kdejakého specialistu pro zálohování na PalmOS (většinou placeného). Jeho součástí je i zálohování dle časového rozvrhu (včetně možnosti automatického zálohování po každém HotSyncu) a důležitá pro úsporu místa je i možnost komprese pomocí ZLib.

Search Manager

Modul pro vyhledávání patří k dalším silným stránkám programu. V levá část pomocí ikon vymezujete oblast hledání (RAM, karty, koš) a kromě řetězce můžete upřesnit jeho polohu (začíná na..., obsahuje ..., končí na ...) a typ souboru, kde se bude hledat (PRC, PDB, jiný typ).

Závěr

MegaSoft2000 šel při vývoji MegaLauncheru 5 svojí cestou a je dobře, že zde nebudeme mít další "dokonalý" produkt ala Zlauncher. MegaLauncher5 s výborným správcem souborů, zálohovacím a vyhledávacím modulem, který si podržel výhody předchozích verzí (koš, archiv) by mohl být pro řadu uživatelů velmi přitažlivý program. Uvidíme, jak se tvůrcům podaří dotáhnout finální verzi, řeč je totiž ještě stále o betě!