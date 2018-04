MeetingCritic - kladivo na porady

Porady, briefingy a jiná pracovní setkávání bývají dvojsečnou zbraní - správně vedeny a řízeny jsou nesmírně užitečným a efektivním způsobem sdělování informací, názorů, stanovisek i úkolů. Naopak se ale mohou stát i smrtícím nástrojem bezúčelného vynakládání času, planých slovních exhibicí rádo se poslouchajících dominantních jedinců.

Jistě, nudnou poradu můžete přežít s vaším PDA kupříkladu i pracovně (v nějakém kancelářském programu), zábavně (hraním nějaké gamesky s vypnutým zvukem), často i dobrodružným způsobem (odvážná IrDa "síťová" pařba s kolegou s PDA naproti vám). Můžete ale využít PDA velmi efektivně - třeba analýzou probíhající porady, se kterou můžete pak příjemně (není-li hlupák) překvapit šéfa, který poradu řídil...

Program MeetingCritic má velmi jednoduchý interface, který vám umožní velmi rychle vkládat požadované údaje:

Takže pojďme rovnou do hlavního okna. Vyplňte zde několik hlavních údajů - název porady (Name), počet účastníků porady (Number of Participants) a hodinové náklady na jednoho účastníka (to může být jejich mzdový náklad za hodinu, hodinová sazba apod.). Po vyplnění těchto několika údajů se vám v poli RATE objeví údaj, kolik vás stojí jedna hodina porady. Při zahájení porady klikněte na tlačítko START a program začne neúprosně odpočítávat náklady, které vaši firmu porada stojí...

Mezitím je čas přeskočit k obrazovce s tipy. Přečtěte si je (máte je zdarma) a zaručuji vám, že budete-li se snažit je dodržovat, máte napůl vyhráno. Mnoho lidí (a šéfů jakbysmet) totiž nemá přehled v moderním time managementu, a tak nevědí, že se má začít (ale i skončit) včas, podklady se mají předat ještě před poradou, mají se stanovit cíle porady atd. atd. Tato obrazovka nám ale slouží k zaznamenávání kvality porady (každý důležitý aspekt si můžeme odškrtnout), takže si všechny body probereme postupně:

- Začala porada včas? Skončila porada, jak bylo stanoveno/plánováno?

- Byly důležité materiály k dispozici ještě před poradou? Nebo se ztrácel čas studiem materiálů během porady a posluchači při prezentaci neznali základní pojmy?

- Byla zajištěna účast nutných lidí? Nebo chyběla autorita, která mohla jediná rozhodnout nějaký problém? Nebo (naopak) byli na poradě někteří účastníci úplně zbytečně?

- Byla porada organizačně připravena? Byla zajištěna místnost, prezentační pomůcky, telekonference a potřebný klid pro jednání?

- Byly na poradě projednávány záležitosti týkající se většiny účastníků? Nebo se tam probíraly partikulární věci, které si mohli někteří účastníci projednat mezi sebou?

- Dosáhla porada svých cílů? Byly tam vyřešeny problémy, kvůli kterým byla svolána? Byly všem cíle vůbec jasné, nebo se odbíhalo od tématu k tématu?

- Dodržovali mluvčí časový limit, popřípadě nějaký rozumný věcný rámec pro délku vystoupení? Nebo měli své proslovy nepřipravené, neuměle improvizovali a zdržovali ostatní?

- Byl stanoven termín a místo další porady či se na něm účastníci shodli?

- Byly důležité věci z porady zdokumentovány? Dostal každý účastník včas seznam svých úkolů?

Takto vytvořený záznam lze po skončení porady vyexportovat do vašeho poznámkového programu. Program je dostupný ve verzi pro PalmOS a PocketPC.

Přes dobrý nápad a užitečnost mne program tak trošku zklamal. Ke svému běhu potřebuje AppForge Booster a tím se z poměrně jednoduchoučké aplikace stane pěkný bumbrlík - třeba instalační PRC soubor pro PalmOS má 386 kB! I cenově je $14,95 na schopnosti programu docela velký peníz, ale to je koneckonců věcí výrobce. Program nemá ani historii porad (přehled záznamů), export do poznámek považuji za nedostatečný, protože není s ničím dál propojen. Maximální sazbu na hodinu mi dovolil 425 (jednotek), což je v korunách docela málo... V záznamech z porady mi chybělo několik (dle mého soudu) důležitých věcí - třeba kdo a jak ji řídil, jestli bylo zkontrolováno plnění úkolů z minulé porady atd.

Ale dobrý nápad je na světě, dá se docela dobře napodobit v lepším databázovém programu či "spíchnout" něco podobného za jedno odpoledne v PDAToolBoxu i s těmi záznamy v historii...