MeeGo má na kahánku. Zájem o platformu má prý Samsung

Ačkoli Nokia N9 je bezesporu zajímavý telefon a mezi uživateli by mohl mít úspěch, potenciální zájemce jistě příliš nepotěšila dřívější slova šéfa Nokie, že se s MeeGo do budoucna nepočítá. Systém je tak v očích výrobce prakticky odepsaný. Společnost aktuálně na plný plyn pracuje na svých Windows Phone 7 telefonech, které jej jako jedny z prvních vůbec nabídnou v aktualizované verzi Mango.

Před několika dny se objevila zpráva, že s vývojem MeeGo končí i Intel, který začátkem minulého roku spustil projekt spolu s Nokií (spojením platforem Maemo a Moblin).

Tehdy měli oba výrobci s touto linuxovou distribucí velké plány. Systém se měl zabydlet v širokém spektru chytrých telefonů a stranou neměly zůstat ani internetové tablety a netbooky. Měl to být operační systém budoucnosti, platforma schopná postavit se nejlepší konkurenci. Pomoci měla široká podpora celé škály mobilních čipsetů rozličných architektur.

Vývojáři o MeeGo nemají zájem

Dnes víme, že z velkých plánů mnoho nezbylo a ačkoli to prý s koncem podpory systému ze strany Intelu nebude tak úplně horké, MeeGo nečeká právě růžová budoucnost. Naráží totiž na nezájem vývojářů aplikací a jejich nedostatek je v dnešní konkurenci fatální slabinou.

Změna by mohla nastat, pokud by se o platformu začal zajímat některý další gigant mobilního průmyslu. A poslední neověřené zprávy právě takový scénář předpovídají, do hry by se údajně mohl zapojit korejský Samsung.

Ten je aktuálně největším výrobcem smartphonů s Androidem a zhruba každý třetí takto vybavený telefon nese jeho podpis. Zobecníme-li pohled na všechny mobilní telefony, ukusuje Samsung zhruba pětinu celého segmentu.

Všichni ale víme, kolika nepříjemným právním útokům Samsung kvůli svým androidovým přístrojům čelí, zejména ze strany Applu. Ačkoli konec systému jako takového asi nehrozí a Google nedávnou akvizicí Motoroly získal zajímavou munici užitečných patentů, výrobcům by se mohly telefony s Androidem začít prodražovat na nejrůznějších licenčních poplatcích.

Není tajemstvím, že právě kvůli těmto poplatkům Microsoft vydělává na každém telefonu s Androidem, byť se systémem jako takovým nemá nic společného.

Telefony ale využívají některé technologie, které má Microsoft patentovány a jejich využití je proto zpoplatněno.

Nekonečné spory

Samsung tak sice slaví se svými "androidími" telefony velké úspěchy a aktuální top model Galaxy S II jde doslova na dračku, soudní pře zatím hovoří ve prospěch Applu. Ten si první úspěch připsal zákazem prodeje tabletu Galaxy Tab 10.1, následně musel z prodejních pultů některých evropských zemí zmizet právě i Galaxy S II. Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by se podobné právní spory měly do budoucna urovnat.

Zájem Samsungu o některou z dalších mobilních platforem, byť vyvíjí svůj systém Bada, tak není úplně nelogický. Zda se korejský výrobce do vývoje MeeGo skutečně pustí, ukážou následující týdny či měsíce.

Jen před několika dny se o Samsungu mluvilo jako o zachránci sytému webOS, který jeho současný majitel, společnost HP, poslala k ledu. Představitelé Samsungu ale tyto spekulace důrazně vyvrátili, s kdysi nadějným operačním systémem prý nemají žádné plány.