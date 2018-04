Medieval Heroes - vítejte v drsném středověku!

-

Mám v podstatě jen drobnější postřehy, v čem by se hra dala vylepšit. Třeba na hlavní mapě alespoň značkou u každé vlastní provincie znázornit jednotky, které ji brání (či alespoň podbarvit jiným odstínem nechráněné). Jinak je v tom hrozný zmatek a neustálé klikání na ně za chvíli omrzí. Líbila by se mi možnost přejmenovat svého hrdiny (co třeba Jan Žižka z Trocnova?).