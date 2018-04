Medieval Heroes II - výborná tahová strategie s RPG příchutí

Je tomu nedávno, co firma Arcona Magi vydala tahovou strategii Medieval Heroes II i pro palmy s nižším (LowRes) rozlišením. Díky tomu se tato famózní hra dostane k širšímu okruhu palmistů a jak si řekneme v dnešní recenzi, určitě to bude stát za to.

Strategie Medieval Heroes rozhodně není na poli PDA nováčkem. Její kořeny sahají do roku 2003, kdy vyšel první díl, o němž jsme psali zde . O rok později se fanoušci dočkali druhého pokračování a postupem času bylo vydáno pro platformu PocketPC a tento rok v dubnu i pro PalmOS 5 s LowRes rozlišením. Svým zrodem vytvořila hra na PDA zcela nový žánr, který čerpá ze série Heroes of Might and Magic. Zatím si našla pouze jednoho konkurenta - úspěšný Warring Nations .

Průběh hry

Principem hry se nebudeme dlouho zabývat, protože vše zůstalo při starém, ovšem nebojte - změn k lepšímu je tu dost. Úkolem není nic jiného než dobýt všechna území ve středověké Evropě. Důležitou roli v případném úspěchu budou hrát hned tři hlavní suroviny - zlato, kov a kamení - hlavně však vaše strategické schopnosti ve velkolepých bitvách, o nichž se zmíníme později.

Příprava na válku

Ještě než začnete hrát, je třeba si vybrat jeden z pěti scénářů (v demoverzi dostupný pouze jeden). Každý z nich se liší lokací (celá Evropa, severní země nebo boj o Francii), počtem provincií a hráčů. Jejich maximální množství je 6 a přesně s tolika lidmi je možné hrát v HotSeat multiplayeru. Tento způsob není sice tak pohodlný, ale zato si vystačíte pouze s jedním handheldem. Poté už jen stačí nastavit obtížnost a můžete se vydat do boje.

Mapa

Mapa, která se od prvního dílu několikanásobně rozrostla, je to první, co po delším "loadingu" uvidíte. Je rozdělena do několika desítek provincií a podle jejich barvy se pozná, komu právě patří. Šedá oblast je zatím neobsazená provincie a měl by to být váš první cíl.

Začínáte vždy tam, kde je postaven hrad. Je to hlavní centrum, v němž budete postupem času a podle vaší finanční situace dokupovat další užitečné budovy (např. banku pro zvýšení zisků, trhy, doly nebo katapulty...). Pro nákup stačí kliknout na malou ikonku s hradem umístěnou v dolní liště. Hrad také představuje provincii s nejlepší obranou, takže útočník bude vždy znevýhodněn.

Suroviny získáváte dvěma způsoby. Platí zákon, že čím více provincií vlastníte, tím více získáváte surovin. Druhým způsobem je najímání zlodějů, kteří budou v každém kole vykrádat pokladnice ostatních soupeřů. Zlato, kov a kamení se dá využít ke stavbě nových budov na hradě a hlavně ke cvičení nových jednotek.

Boj

Bojový systém zaznamenal od prvního dílu řadu změn, a to veskrze pozitivních. Od soubojů v reálném čase se přešlo k tahovému systému, který je velmi podobný hře Heroes of Might and Magic. Těsně před bojem si rozestavíte své jednotky, kterých jsou ve hře čtyři druhy. Každou skupinou lze pohybovat po políčkách, nebo, pokud je soupeř v dosahu, útočit. Tlačítkem v části levé lišty se můžete přepnout do automatického boje, kde za vás hraje počítač. Dalším způsobem, jak urychlit souboj, je zaškrtnout políčko Quick battle.

Jednotky se dají rozdělit do dvou skupin. Na družinu, která se vydává s vaším hrdinou do bojů, a na domobranu, jež zůstane v určité provincii, aby ji bránila před případnými útočníky. Škoda, že autoři zapomněli na označení provincií, ve kterých je shromážděno vojsko...

Novinkou je tzv. RPG styl, tzn. že vaši vojáci i zloději se s každou úspěšnou bitvou zlepšují a jsou stále silnější a odolnější. Vyvolává to ovšem touhu vlastnit neporazitelnou armádu a mezitím hrozí, že necháte na pospas vaše volné provincie.

Až zaútočíte na cizí provincii, pamatujte, že nevíte, jaké vojsko váš nepřítel vlastní. Pomoci si ale můžete najmutím tzv. zvědů. Není ovšem zaručeno, že budou ve svém zkoumání úspěšní.

Tahový systém

Hra se řadí do žánru tahových strategií. Při každém úkonu, tj. obsazení provincie, najmutí zlodějů, postavení budovy atd. končí váš tah a na řadě je soupeř. Až přijde řada na vás, vyskočí na displej report, což je okénko informující, o kolik jste přišli, kolik jste získali, koho jste vytrénovali aj.

Technické zpracování

V tomto ohledu nelze hře nic vytknout. Nádherná grafika vynikne především na palmech s vysokým rozlišením. Ani na LowRes nevypadá zle, i když určitá přehlednost se ztrácí. Také nám vadila pomalá odezva stylusu, což ale nemůžeme kvůli slabšímu hardwaru klást za vinu autorům.