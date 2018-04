Čím víc jader... Těšte se na 10jádrový procesor, překoná ty nejlepší

V hledáčku agresivně se vyvíjející společnosti se ocitl nejen Qualcomm Snapdragon 810, ale i Exynos 7 Octa z produkce Samsungu, které prvně jmenovaný výkonem s nemalou převahou předčí.

SoC (System-on-Chip) Helio X20 bude disponovat 10 výpočetními jádry, což zní samo o sobě velmi zajímavě. Dosud je totiž u hardwaru této kategorie maximum 8 jader a navíc většina z nich využívá sestavení big.LITTLE, kdy je základem dvojice čtyřjádrových procesorů.

Jeden z nich cílí na vysoký výkon a ke slovu se tak hlásí u výpočetně náročných operacích, typicky hraní her, přehrávání videa nebo jeho pořizování ve vysoké kvalitě. Druhý je pak do práce zapojen při běžných činnostech, která nejsou tolik náročná a vystačí si s nižším kmitočtem procesoru, což je vyváženo nižší spotřebou.

MediaTek Helio X20 ovšem na rozdíl od této architektury používá trojici CPU jednotek (tzv. tri-cluster design). Nejslabší čtyřjádro architektury ARM-Cortex A53 běží maximálně na 1,4 GHz a plní tak úlohu úsporné jednotky. Prostřední 2GHz čtyřjádro je stejné architektury a nabízí ideální kompromis v podobě dostatečně výkonného ale zároveň poměrně úsporného pohonu.

Dvoujádro ARM-Cortex A72 na frekvenci 2,5 GHz se potom vyznačuje extrémním výkonem. Tyto tři clustery jsou provázány systémem Coherent System Interconnet.

Podle společnosti MediaTek však big.LITTLE díky své filozofii, kdy je v záběru vždy jen jedno ze čtyřjader, nenabízí ani úsporný provoz při zajištění základních operací a pro ladný běh opravdu náročných výpočtů chybí dostatek výkonu.

Helio X20: rychlejší a úspornější než konkurence a s univerzálním LTE modemem

SoC Helio X20, kdy číslo v označení nového čipsetu prozrazuje 20nm výrobní proces, přiřazuje každé právě prováděné operaci potřebný počet jader. MediaTek tak oproti čipsetům typu big.LITTLE slibuje vyšší výkon až o 30 %, přislíben je i nižší odběr energie. Energeticky nenáročně má pracovat třeba obvyklá sestava vestavěných senzorů, velmi úsporné bude také přehrávání hudby. To spolu s hlasovým ovládáním zajistí nový úsporný čip Cortex M4.

Z dalších výhod dokumentace uvádí univerzální modem s podporou LTE všech používaných kmitočtů. Oproti slabšímu 64bitovému čipsetu X10 se výkonnější verze pochlubí o 40 % vyšším grafickým výkonem díky GPU Mali T800.

Zařízení vybavená tímto čipsetem budou moci mít hlavní fotoaparát s až 32MPix snímačem, stropem pro sekundární pak bude duální 13megapixelový fotoaparát, schopný pořizovat snímky s 3D efektem a vysokou hloubkou ostrosti. Samozřejmostí je pak podpora nahrávání 4K videí.

Další důležitou vlastnosti je podpora 120Hz obnovovací frekvence displejů, což je oproti dnes používaným 60 hertzům rovnou dvojnásobek. Tento parametr zajistí lepší zážitek nejen při prohlížení fotografií nebo videí.

První vzorky smartphonů s tímto slibným čipsetem by se měly objevit během třetího čtvrtletí roku. Na pultech obchodů by se pak první zařízení měla objevit ještě do konce roku.