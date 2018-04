Mé zkušenosti se službou Eurotel Data Expres

Mnoho uživatelů mobilního připojení Eurotel Data Express trápí vadné modemy. Operátor se pokusil vyjít zákazníkům vstříc a zjednodušul reklamační řízení tak, že modemy mění na značkoných prodejnách z ruky do ruky.

Podle nám dostupných informací by již měly být chyby u nových modemů odstraněny. Přesto jsme se rozhodli zveřejnit zkušenosti, které nám zaslal Ing. Antonín Sahula a vystihují ohlasy mnoha čtenářů. Můžete si tak udělali představu, jak moc vás může taková malá krabička potrápit.

Chtěl bych se podělit o zkušenosti se službou Eurotel Data Expres a varovat všechny, kteří si myslí, že by je tato služba mohla spojit se světem internetu. Co musím uznat, opravdu lze i v lokalitách, jako je místo mého bydliště, surfovat po internetu rychlostí až 800 Kbps ale má to háček.

Půjčil jsem si u prodejce modem na zkoušku, abych zjistil, zda je u mne doma tato služba dostupná. Nehledě na to, že jediné, co jsem si mohl s testovacím modemem prohlížet byly stránky Eurotelu, měl jsem doma prvně a naposledy "rychlý internet".

Po zkušenostech s bezproblémovým zkušebním modemem jsem si koupil svůj první nezkušební a dostal identifikační číslo a heslo. Celý večer jsem se snažil službu rozchodit, snad 10x jsem krok za krokem přesně podle návodu nainstaloval a odinstaloval software i ovladače a modem se ne a ne přihlásit do sítě. Na displeji byl zobrazen plný signál, ale v počítači mi dialer neustále ukazoval, že zařízení je bez signálu.

Hned druhý den jsem modem vrátil a bez jakéhokoliv vysvětlování jsem obratem dostal jiný. Překvapila mne ochota s jakou mi pracovníci obchodu modem vyměnili, ještě stále jsem netušil, že modemy mění jako na běžícím pásu.

Přinesl jsem si tedy domu svůj třetí modem s nadějí, že si stáhnu poštu a užiju si "rychlý internet", jak slibuje reklama. A opravdu, vše nasvědčovalo tomu, že to tak skutečně bude. Připojení se podařilo a asi 5 hodin fungovalo bez jediného zakolísání. Dokončil jsem domácí infrastrukturu, modem umístil na půdu a anténu na střechu, abych zlepšil příjem.

Modem se asi po třech dnech začal vypínat, ne pravidelně, ale nahodile. V následujících dvou dnech jsem byl na půdě snad vícekrát, než za předchozí tři roky. Vždy jsem modem zapnul, začal se přihlašovat do práce a znovu a znovu. Nakonec jsem vše demontoval a vyrazil zařízení reklamovat. Opět mne čekal další modem.

Přinesl jsem ho domů, namontoval na půdu. Zařízení se okamžitě připojilo a cca 5 minut běželo bezvadně. Po stažení části e-mailů se však spojení přerušilo a už se nepodařilo modem identifikovat, marně jsem XPčkům tvrdil, že k USB je připojen modem, stále opakovaly, že je připojeno neznámé zařízení, dialer se také nepřipojil, a tvrdil, že modem není připojen. Asi věděl víc než já.

Ale přejdeme k dalšímu, v pořadí k pátému, modemu. Leží tu vedle mě a připojím se. Vždy na několik minut. Potom se spojení přeruší a modem musí odpočívat. Většinou mu stačí dvě až tři hodiny a pak se mohu vždy na několik minut připojit. Na e-maily to stačí, občas se stihnu podívat, jak se vyvíjí ceny akcií a kurzy měn, než se modem unaví...

Už 17 dnů tak platím Eurotelu za službu, kterou díky nefunkčním modemům nemohu používat. Přečtěte si tedy pečlivě internetové diskuse o tomto produktu, než podepíšete smlouvu na celé dva roky. Eurotel tvrdí, že vadných je přibližně 5 % modemů, tak blahopřeji všem, co si pořídí těch 95 dobrých. Pět špatných už jsem jim totiž vrátil...

Jaké jsou vaše zkušenosti s Eurotel Data Expres?