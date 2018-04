Mé problémy se službou Eurotel Přepínám a Nokií 3230

Zkušenosti Tomáše Libuše se zákaznickou podporou společnosti Eurotel vám předáváme psané jeho rukou bez další redakční úpravy:

V polovině dubna jsem se rozhodl pro koupi nového smartphonu Nokia 3230, jelikož mě zaujal svým vybavením i vzhledem. Přiznám se, že mi při rozhodování pomohla i zabudovaná funkce Push to Talk (PTT). Jako člověk zabývající se vysílačkami již přes 10 let, jsem chtěl vyzkoušet tuto funkci, ale nechtěl jsem investovat do sice levnějších modelů Nokia 5140 či 6020 (podporujících PTT), ale pro mě jinak nezajímavých telefonů.

Od dubna oficiálně tento mobil prodává pouze Oskar. Nedotovaná cena 9977 Kč s DPH byla i mezi šedými dovozy bezkonkurenční. Takže jakmile nebyl pouze v katalogu, ale i v obchodě, nic nebránilo jeho koupi. Až ve třetím Oskarově obchodu jsem uspěl, prý se po nich jen zaprášilo. Už jsem se těšil domů, kde jsem vyhrabal starou nepožívanou vánoční Go sadu a po krátkém seznámení s telefonem jsem začal podle návodu z webu firmy Eurotel konfigurovat PTT.

Víte, co je Push to Talk? Zjednodušeně řečeno přináší Push to Talk do mobilních telefonů funkci klasických vysílaček. Ve své síti spustil tuto službu Eurotel pod názvem Eurotel Přepínám. Na rozdíl od běžných hovorů může hovořit vždy jen jeden. Hlavním důvodem pro její aktivaci je cena a rychlé spojení. Hlas se u PTT přenáší po datové GPRS/EDGE síti a ne po hlasových kanálech jako u běžného hovoru. Díky tomu může operátor zpoplatnit PTT jen za objem přenesených dat, nebo častěji neomezeným paušálem, což je i případ Eurotelu. PTT přináší navíc možnost hovořit k celé nadefinované skupině uživatelů najedou.

Eurotel ke službě PTT (pod obchodním názvem Eurotel Přepínám) podporuje jen vybrané telefony Nokia. S jinými značkami nepochodíte. Podrobnosti o fungování PTT najdete zde. Nokia 3230 je zvláštní tím, že kombinuje vlastnosti dvou skupin podporovaných Nokií. PTT v Nokii 3230 vypadá jako aplikace, telefon má ale zároveň vyhrazené boční tlačítko PTT pro vysílání. Přesto se aplikace PTT neobjevuje ve Správci aplikací. Každopádně právě toto mi vyhovovalo, protože jsem v tu dobu ještě nevlastnil Bluetooth ani infraport, kabel či čtečku MMC karet.

Po měsící jsem na internetu nanašel žádnou skupinu

Nakonfiguroval jsem vše dle návodu, aktivoval službu SMS zprávou a zadal došlé heslo do nastavení. Bohužel z mých kamarádů z klasických vysílaček se přes mojí aktivní propagaci pro PTT od Eurotelu nikdo nenadchl. Ani na internetu jsem po měsíci od uvedení této služby nenašel žádnou skupinku, která by si chtěla poklábosit. Pokec v tzv. veřejné skupině je přitom pro nefiremního uživatele asi to nejzajímavější na této službě. Tak jsem se alespoň rozhodl využít podpory datového specialisty ve značkové prodejně. V Eurotelu na Národní v Praze měli přednastavenou Nokii 6600. Spojení se vydařilo na první pokus, takže jsem byl rád, že jsem to nastavil správně. Odcházel jsem spokojen...

... ovšem jen do té doby, než jsem si chtěl doma založit debatní skupinu. Ačkoliv jsem vyplnil všechny povinné položky pro přidání nové PTT skupiny, tlačítko Hotovo nereagovalo. Nikam se to vůbec nepřipojovalo (přidání existující skupiny, jak jsem později zjistil, fungovalo, ale to jí nejdříve někdo musí založit a vy musíte znát její URI/URL nebo vám musí někdo poslat pozvánku (speciální SMS opravňující k připojení ke skupině).

Jelikož nebylo jasné, zda je to telefonem či službou, navštívil jsem Eurotel na Národní podruhé. Na Nokii 6600 šla přidat nová skupina zcela bez problémů, takže bylo jasné, že je to telefonem. Požádal jsem tedy technika alespoň o založení nové veřejné skupiny přes jeho Nokii s tím, že mi zašle pozvánku do této skupiny. Ovšem pozvánka mu nešla odeslat. Až jeho kolega po chvíli zjistil, že v kontaktu nestačí pouze sip adresa (unikátní adresa uživatele pro PTT, která se v kontaktu zadává místo webové adresy), ale je třeba zadat i telefonní číslo. Takže mi nakonec poslali pozvánku, která mi ovšem nešla otevřít. No, stručně: "Tento telefon nepodporujeme."

Byl jsem rozhodnut zajít do Oskara a telefon vrátit. Přes noc jsem ale prostudoval internet a rozhodl se počkat na nový software, jelikož mobil mi jinak vyhovoval. Nedalo mi to ale a zašel jsem přímo do prodejny v centrále Eurotelu, kde jsem se zeptal, zda o problému Nokia 3230 a jejich PTT vědí. Technik šel ochotně zavolat do testovacího oddělení, což na Národní nešlo (dodnes mi ani neodpověděli na můj oficiální dotaz, který údajně adresovali do centrály). Mé obavy se potvrdily. O problému vědí, proto prý tyto telefony zatím nabízet nebudou.

Technici se báli druhou aplikaci nainstalovat

Nechal jsem si tedy alespoň nahrát instalační soubory pro podporované symbianové telefony s tím, že to zkusím nainstalovat. Nahráli ochotně, ale instalovat se jim to už nechtělo. Nikdo totiž nevěděl, co to udělá, když v telefonu už jedno PTT je a ještě se tam další nahraje. Podle návodu jsem nejdříve nainstaloval soubor označený jako 1 a pak 2. Po instalaci v menu nebyly dvě aplikace PTT, jak jsem se domníval, takže jsem jediné PTT spustil. Nahlásilo to chybu sip aplikace (1. soubor) a zatuhlo.

Jak je to tedy s PTT skupinami u Nokie 3230? Aktuální verze Push to Talk (PTT) aplikace nahrané v Nokii 3230 nepodporuje tzv. group management (vytváření/editaci skupin) u uživatelů, kteří mají ve svém jménu znaménko "+". Uživatelská jména v síti Eurotel jsou ovšem pevně dána a tvoří se z telefonního čísla v mezinárodním formátu (znaménko "+" tedy obsahují). V Symbianové PTT aplikaci na telefony Nokia 6600, 6630, 7610, 6670 je podpora uživatelských jmen se znakem "+" již zavedena. Některá z nejbližších softwarových verzí pro Nokii 3230 bude tuto podporu již obsahovat také, ale nevíme, kdy přesně bude nový firmware uvolněn.

Po restartu nebyly vidět žádné následky (což prý po instalaci některých symbianových aplikací nebývá pravidlem), a tak jsem se rozhodl zase k odininstalování. Po odinstalaci první části jsem jen tak pro zkoušku spustil PTT, což se teď kupodivu podařilo. Zřejmě je podpora sip také již předinstalovaná. Tak jsem zkusil vytvořit onu problémovou novou skupinu a ejhle, ono to šlo! Dokonce jsem přečetl i SMS pozvánku do skupiny zaslanou z Eurotelu na Národní. Konečně.

Možná, že Eurotel začne novou Nokii od května alespoň podporovat, když už jí nehodlá prodávat. Škoda jen, že svou službu Přepínám nijak viditelněji nepodporuje, třeba formou nějakého fóra, kde by se zájemci o pokec mohli kontaktovat. Možná je to tím, že až Eurotel službu zpoplatní, bude všem nevýdělečným (nefiremním) aktivitám na PTT konec. Stačí se jen podívat na ceny, které musí drtivou většinu mobilních uživatelů odradit.