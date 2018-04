Me, Me, Me, Only Me!

Aplikacím na uzamčení Palmu a ochranu dat se věnujeme na Palmare pravidelně. Není to samoúčelné - uvědomme si, jak citlivá data ve svém PDA všichni nosíme. Přístup k těmto datům nepovolanými osobami je nepříjemný, někdy může způsobit i pravou katastrofu. Ať už jsou to vaše osobní záznamy schůzek, úkolů, kontaktů, či (v horším případě) osobních financí, či (v tom úplně nejhorším) přístupová hesla do systémů, PINy ke kartám apod.

Malá rekapitulace článků na toto téma:

Dnes vám představíme jednu z možností, která se snaží znemožnit přístup nepovolaným do vypnutého palmu. Programů tohoto typu je rovněž hodně a všechny řeší jeden zásadní problém - jak maximálně znesnadnit "darebům" přístup do cizího PDA a jak přitom jeho uživateli maximálně usnadnit přístup do něj. Nevím, kolikrát běžný uživatel svoje PDA denně zapíná, ale neustálé vkládání složitých hesel při každém zapnutí handheldu dokáže člověka pěkně otrávit. Nehledě k tomu, že se ztrácí jedna z výhod PDA - rychlý přístup k datům. Řada lidí potom riskuje a vstup do palmu nechává "otevřený" - tedy bez nutnosti vkládat heslo.

OnlyMe váže zapnutí PDA na vložení hesla, které vkládáte jako kombinaci znaků a čísel. Můžete využít písmennou, číselnou klávesnici, či kódy A1 až F6 odpovídající hardwarovým tlačítkům. Způsoby vkládání jsou velmi variabilní - můžete třeba vložit znaky E5 jako tlačítko UP, či je napsat jako Graffiti a vyťukat na klávesničce. Taky můžete znaky vložit tahem pera přes písmenka klávesničky na displeji, což je rovněž velmi rychlé.

OnlyMe umí svoji práci velmi dobře. Dokáže přístup ztížit neoprávněným osobám a usnadnit majiteli. Uveďme si heslovitě, v čem je program tak propracovaný:

Funkce Cracker Time Log

Kombinací pro zkoušení je sice vždy nějaké konečné množství, tato funkce ale způsobí, že po vložení pěti chybných kódů může nepovolaná osoba vkládat další až za sedm minut. 10 nesprávných kódů zamkne palm na 14 minut, za každých dalších pět pokusů palm přidá 28 minut úplné blokace!

Kalibrace displeje

Fatálním problémem těchto programů bývá ztráta kalibrace digitizéru, po které nemůžete vložit do PDA svoje heslo přes displej. Program vám umožní kombinací HW tlačítek displej zkalibrovat!

Obnovení dat po ztraceném hesle

Zapomněli jste své heslo? Pokud jste majitelem palmu, žádný problém - prostě odstraňte ze svého backup adresáře na PC soubor OnlyMe.prc, proveďte hard reset, vložte palm do kolébky a proveďte HotSync.

Obrázky

Registrovaný uživatel může stáhnout a nainstalovat jeden z nabízených podkladových obrázků. Zde si jich můžete stáhnout mraky...

Funkce Fast Start

Za cenu snížení bezpečnosti přístupu můžete výrazně urychlit vložení hesla touto funkcí. Je-li aktivována, palm akceptuje namísto celého hesla jen první znak, musíte jej ale zadat do dvou vteřin po zapnutí palmu!

Funkce Lock Delay

Zde si můžete nastavit, po jaké době po vypnutí začne fungovat OnlyMe. Vyhnete se tak opakovanému vkládání hesla při krátkodobém vypnutí, třeba na poradě. Funkce je umocněna možností Instant Power Loc, která ji aktivuje jen v případě automatického vypnutí (ne tlačítkem Power).

Usnadnění vrácení

Program myslí i na to, že jste palm prostě někde zapomněli, či ztratili. Nálezce najde na titulní obrazovce po zapnutí informace o majiteli handheldu (nezapomeňte si je předtím vyplnit v preferencích!!)

Závěr

Výrobcem OnlyMe je firma Tranzoa, program stojí 9,95 USD. V každé aplikaci se ale najde nějaké to slabé místo - v tomto případě je jím nefunkčnost pod PalmOS 5, což nepotěší majitele novějších handheldů.