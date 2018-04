MDA IV, iPAQ komunikátor od HP, návod na složení origami a další (Palmare 5. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

období neděle, 30. ledna - pátek, 4. února 2005

neděle

PsychoPath - přejíždění lidí ve stylu GTA či Carmageddonu

Již samotný název titulku leccos napovídá. Jde o opravdu netradiční hru, při které morbidně přejíždíte lidi na ulici. Poněkud zvrácená zábava pro dospělé přichází na displej kapesních počítačů - jak si vedla?

pondělí

Ovládejte Media Player z PDA a získejte rozsáhlý slovník zdarma (PalmareFreeware 114)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst například o programu MyHome, který pohlídá a eviduje vaše výdaje. Vyšla nová verze aplikace MetrO, WifFi najde nejbližší access pointy a MiCard zjistí informace o vaší SIM kartě.

úterý

Nové LCD zdvojnásobí jas při stejném odběru energie - zlatý padák pro CEO palmOne (Palmareport)

Kromě informování o nové technologii výroby LCD byla vydána také java pro zařízení Tungsten T5 a Treo 650. Stáhnout si můžete rovněž kompletní encyklopedii Wikipedia pro PDA.

SDIO - připojte ke svému PDA skener či čtečku otisků prstů

Patrně jste se již setkali se zkratkou SDIO. Více, co znamená, o co vše lze kapesní počítač rozšířit a jaká mají SDIO zařízení nevýhody?

středa

Hitachi FLORA-ie MX1 - první PocketPC s VGA a klávesnicí

Hitachi představil své PDA, které jako by z oka vypadlo modelům Zaurus. Operační systém zařízení Flora však není Linux, nýbrž Windows Mobile SE, zařízení má kromě VGA displeje integrovánu také klávesnici.

Origami On The Go - Sestavte si papírového jeřába (recenze programu)

Pokud obdivujete tradiční japonské umění origami a rádi byste si například nějaké to zvířátko také rádi složili, nemusíte kupovat drahé knihy s postupy jak na to. Stačí si nainstalovat program Origami On The Go.

čtvrtek

MDA IV - otočný VGA displej, QWERTY klávesnice a Wi-Fi (představení zařízení)

Německý T-Mobile včera přestavil model MDA IV. Ten bude mít po vzoru komunikátorů Nokia integrovanou klávesnici. Chybět nebude VGA displej či dvě kamery, procesor bude taktován na pěkných 520MHz.

SmartBirthday - už nikdy nezapomenete na něčí narozeniny (recenze programu pro Symbian)

Od dnešního dne se na našich stránkách budete setkávat také s recenzemi programů pro Symbian. V dnešním článku vám přiblížíme užitečnou aplikaci SmartBirthday, která vám pomůže spravovat údaje o narozeninách.

pátek

Nakrmte svou rybku ve Fish Food a zahrajte si nezvyklý Poker či americký fotbal (Hry do kapsy 129)

Další herní novinky čekají na vaše stažení a kromě nich si blíže představíme chystaný RPG Kyle´s Quest 3, podíváme se na nový obrázek z Pocket UFO a potěšíme majitele lowResových Palm OS 5. A jako vždy ukončíme celou páteční přílohu ohlédnutím do herní klasiky.