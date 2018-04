MDA Compact - profesionální pomocník v kapse

Je to už 2 roky, co společnost T-Mobile ve spolupráci se společností HTC uvedla na trh první mobilní zařízení s OS Windows Mobile pojmenované T-Mobile MDA a rok, co představila jeho následovníka pojmenovaného T-Mobile MDA II. Obě tato zařízení se setkala s pozitivní odezvou zákazníků a tak se s velkým napětím čekalo, jak bude vývoj zařízení MDA pokračovat.

A kdo si počkal, ten se dočkal. Už od léta se totiž vědělo, že německý T-Mobile uvede na německý trh nová mobilní zařízení s Windows. Kromě nového MDA III (aka HTC Blue Angel) to měl být i SDA (aka HTC Typhoon). Nakonec z toho nebyla zařízení dvě, ale čtyři. Kromě již zmíněných totiž přišel na trh ještě SDA Music a MDA Compact (HTC Magician). Na český trh ale budou uvedeny pouze T-Mobile MDA III a MDA Compact.

S radostí jsme proto přivítali možnost seznámit se blíže s jedním z těchto zařízení - MDA Compact. Kdo by také odmítl, když jde o horkou novinku na evropských a asijských trzích. A tak jsem se ani nenadál a držel jsem v ruce papírovou krabici vystlanou molitanem, v níž ležel uložený jeden z testovacích vzorků.

Design, velikost, vzhled

Po vyjmutí z obalu nás překvapilo, jak malý přístroj to je. Na obrázcích to tak možná nevypadá, ale s rozměry 58 x 108 x 18,1 mm a hmotností 150 g jde o docela malý telefon. V kategorii chytrých telefonů a komunikátorů s dotykovými displeji patří rozhodně mezi ty menší.

Design přístroje působí na první pohled trochu obyčejně. Zaoblené hrany i rohy jsou již mírně „Out“, ale přístroj přesto vypadá dobře. Přední i zadní strana MDA jsou z hliníkové slitiny, boky střední části tvoří podélně vroubkovaný černý plast. Všechno drží, nikde nic nevrže a hlavně se MDA Compact dobře drží v ruce.

Co na čelní straně přístroje zaujme pozorovatele asi nejvíce, je mírně zapuštěný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 2,8 palce. Pod displejem jsou umístěny 2 tlačítka SEND a END (zelený a červený telefonek), pěti směrné navigační tlačítko a 2 funkční tlačítka (kontakty, kalendář). Další 2 funkční tlačítka (kamera a diktafon) jsou pak umístěna na levém boku společně s posuvným tlačítkem pro ovládání hlasitosti.

Na pravém boku je umístěno tlačítko Power, IrDA port a v pravém horním rohu je zasunutý stylus. Na zadní straně přístroje je čočka digitální kamery, zrcátko pro pořízení autoportrétu a gumová krytka, za kterou se skrývá konektor pro připojení externí antény. Na horní hraně je SDIO slot pro paměťové karty, na dolní hraně tlačítko Reset, audio-výstup na 2,5 mm Jack konektor a Mini-USB konektor.





Jako procesor je u tohoto přístroje použit Intel PXA 272 na frekvenci 416 MHz. Paměť ROM Flash i RAM má velikost 64 MB. Z Flash paměti je uživateli dostupných jen asi 7,3 MB, paměť RAM pak může podle potřeby uživatel rozdělit mezi Storage a Programy. Přístroj má funkce hlasitého příposlechu a hlasového ovládání. Kromě IrDA a Mini-USB přístroj umožňuje i komunikaci via Bluetooth 1.2.

Litium Polymerová baterie s kapacitou 1 200 mAh, kterou MDA Compact používá, dává přístroji při intenzivní práci výdrž cca 24 hodin v pohotovostním režimu, při méně intenzivní pak cca 48 hodin. Je ale možné, že u finální verze bude mít lepší výdrž.

Displej

Jako displej je u MDA Compact použit transflektivní (TFT) dotykový LCD displej, který je schopný zobrazení v matici 240 x 320 obrazových bodů s hloubkou 64K barev. Na displej se velice dobře dívá, obraz je ostrý a text je i při nejmenší velikosti velice dobře čitelný. V porovnání s některými jinými zařízeními s mobilními Windows se zdál výrazně lepší.

Intenzita podsvícení je nastavitelná, není tedy problém upravit si ji podle potřeby, a to zvlášť pro provoz na baterie a při připojení k elektrické síti.

Operační systém a lokalizace

Jako operační systém je u MDA Compact využito Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition Second Edition. Přístroj, který jsem měli k dispozici, byl vybaven anglickou verzí doplněnou o program SunnySoft InterWrite Pro. Tato aplikace obsahuje několik desítek rozložení národních klávesnic pro softwarovou klávesničku, která se zobrazuje na displeji, ovladače pro externí klávesnice, český preemptivní slovník a také českou lokalizaci jak operačního systému Windows Mobile 2003 tak i lokalizaci aplikací třetích stran.

Ano, Windows Mobile 2003 jsou plně lokalizované do češtiny. Celkově byla lokalizace velice povedená a myslím, že ji mnoho uživatelů velice ocení. Lokalizaci je samozřejmě možné vypnout či zapnout dle libosti, pouze je potřeba přitom restartovat zařízení.

Pomoci aplikace InterWrite Recognizer můžete také zadávat psané znaky i diakritickými značkami. Pomocí softwarové klávesnice můžete samozřejmě zcela bez problémů napsat jakýkoliv český znak a mimo to i speciální znaky které se zobrazí po stisknutí tlačítka AltGr.

Ovládání

Ovládání je i díky použitému operačnímu systému intuitivní a snad každý si na něj snadno a rychle zvykne. Kdo má zkušenost s dotykovým PDA, bude samozřejmě výrazně ve výhodě.

Telefonování se ale dá zvládnout i bez pera, jen s pomocí těch několika kláves, které na přístroji jsou, a to naprosto pohodlně. Funkční tlačítka je možno individuálně nastavit podle potřeb uživatele, já ale využíval výchozího nastavení, jen s potlačením aktivace přístroje libovolným tlačítkem.

Telefonování

MDA Compact je tribandový GSM telefon pracující na frekvencích 900/1800/1900 MHz s GPRS třídy 10. K dispozici tedy není EDGE, což nás trochu mrzelo s ohledem na využití tohoto zařízení v síti T-Mobile. Na druhou stranu je možné do SDIO slotu zasunout některou z kombinovaných karet paměť/WiFi, čímž je tento nedostatek alespoň na některých místech vyřešen. Přístroj samozřejmě podporuje všechny běžné služby od volby operátora přes držení hovoru až po více hovorů zároveň. K dispozici jsou i SIM Toolkitové služby.

Vlastnímu telefonování se dá vytknout jen málo. Zvuk ve sluchátku je kvalitní, druhé straně je velice dobře rozumět. I rozsah hlasitosti se zdál dostatečný, aby vyhověl každému. Nepříjemné ale bylo, že pokud byl přístroj přepnut pouze v pohotovostním režimu, první zvuk informující o příchozím volání se ozval až po druhém zvonění u volajícího. Snadno se tedy může stát, že příchozí hovor (např. prozvonění) uživatel vůbec nezaregistruje.

Zprávy, Kontakty, Internet a Office

Windows Mobile 2003 poskytují přístroji velice dobré možnosti Messagingu. Kromě SMS dlouhých až 640 znaků je možné pracovat také s MMS a e-mailem, který podporuje protokoly POP3/IMAP4 a SMTP. Práce se zprávami je velice podobná práci s Outlook Express na PC s Windows. Je možné mít nakonfigurováno několik různých mailových účtů, odesílat a přijímat přes různé servery a přesto mít přehled.

Kontakty jsem dostali do zařízení velmi rychle. Stačilo propojit zařízení s počítačem, kliknout na synchronizaci a během cca 2 minut jsem pomocí software MS ActiveSync naimportoval z Outlook asi 300 kontaktů, z nichž značný počet obsahoval více telefonních čísel, e-mailů či web adres.

Jako potenciálně slabé místo nejen tohoto, ale všech zařízení s mobilními Windows je Pocket Internet Explorer. Ano, tento prohlížeč umožňuje prohlížet webovské stránky, ale s Operou s technologií SSR (Small Screen Rendering – přizpůsobení formátování obsahu velikosti obrazovky) se to opravdu srovnávat nedá. Snad Opera již brzy uvolní svůj prohlížeč i pro PocketPC Edition (prozatím pouze pro Windows Mobile Smartphone edition).

Naopak velice silnou stránkou je práce s office dokumenty. Vestavěné Pocket Word a Excel poskytují opravdu skvělou produktivitu. Synchronizace dokumentů, resp. jejich verzí s PC je opět díky ActiveSync věcí okamžiku.

Multimédia

Práce s multimédii se stává u mobilních zařízení zcela běžnou součástí a ani u MDA Compact tomu není jinak. Windows Media Player umožňuje přehrávání všech

zásadních audio i video formátů. Uživatel tak má možnost svou paměťovou kartu naplnit hudbou či videem a poslouchat či dívat se do aleluja .. tedy do vybití baterií.

Vestavěná digitální 1,3 MPx kamera umožňuje pořizovat fotografie v rozlišeních 160 x 120, 240 x 160, 640 x 480 a 960 x 1280 bodů. Fotografie jsou povedené, co nás ovšem mrzelo, byla příliš dlouhá prodleva mezi cvaknutím závěrky při stisknutí spouště a skutečným pořízením snímku. Odhadem šlo o 1,5 s, ale u finální verze snad ještě dojde ke zlepšení.

Je možně pořizovat i videozáznam ve formátu MP4 (QuickTime) až v rozlišení 320 x 240bodů. Kvalita videa je průměrná, ale je to jen telefon, nemůžeme tedy čekat profesionální výkony.

Hodnocení





Po těch několika dnech, které jsme s MDA Compact strávili, mi nezbývá než toto zařízení pochválit. Je to zajímavý přístroj, který poskytuje velice slušný výkon a funkce v relativně malém balení. SDIO slot umožňuje toto zařízení dále rozšiřovat, Bluetooth, IrDA a Mini-USB zase propojovat s dalšími zařízeními (PC, PocketPC, PDA a telefony, GPS moduly, handsfree ..).

Uživatel, který má zkušenosti s PDA nebo PocketPC začne s tímto zařízením ihned pracovat zcela bezproblémově, uživatel začátečník může mít ze začátku problém s hledáním potvrzovacího OK (bývá vpravo nahoře), ale už po pár minutách by měl snadno zvládnout běžnou práci s tímto zařízením.

Za zapůjčení MDA Compact děkujeme společnosti Sunnysoft.