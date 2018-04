MDA 3 – šeptanda začíná

Předem tohoto článku bych rád uvedl že se nejedná zatím o oficiální informace. Jedná se pouze o krátké zamyšlení složené z kousků informací roztroušených po Internetu.

Po čem uživatelé současného MDA2 nejvíce touží? A splní nové zařízení jejich očekávání? Bude zařízení obsahovat fotoaparát s vyšším rozlišením? Bude mít rychlejší procesor, více paměti, či vyšší výdrž na jedno nabití? Bude mít větší displej a nabídne větší rozlišení? A jak to bude s uživatelsky přístupnou ROM? Bude jí více nebo méně? Podobné otázky si nyní určitě všichni pokládají všichni PocketPC nadšenci. Na jejich otázky se pokusím odpovědět vytvořením hypotetického profilu podle informací z různých diskuzních fór.

Procesor

O procesoru se zatím vedou spíše jen dohady. Myslím si však že i kdyby zařízení dostalo do vínku 400MHz procesor, jaký mělo MDA2, plně by to stačilo. U mobilních zařízení jde spíše než o výkon o výdrž, a ta by se s použitím výkonnějšího procesoru rapidně snížila (pokud by ovšem zařízení nebylo vybaveno akumulátorem s větší kapacitou, což by se ale zase projevilo na celkové velikosti zařízení).

Paměť

Co se týče RAM, spekuluje se nejčastěji o stejné kapacitě jakou mělo MDA2 – tedy 128MB. Teoreticky by měla zůstat stejná i kapacita FLASH EEPROM. Zařízení by mělo mít i nadále Extended ROM.

Bezdrátová komunikace

Dobrá zpráva pro všechny – všichni se shodují na tom, že Bluetooth s největší pravděpodobností zůstane! Navíc se dále spekuluje o Wi-Fi konektivitě, pokud se tato informace potvrdí, bude to prostě bomba!

Klávesnice

Ano, čtete dobře! Proslýchá se, že MDA3 bude mít integrovanou HW klávesnici! Ta by měla být napevno uchycena k zařízení, nejedná se tedy o nějaký odnímatelný doplněk. Celkem by mne zajímalo, jak se vyřeší její uchycení k zařízení a jak bude kvalitní.

Operační systém

Otázkou zůstává jaký by mělo zařízení operační systém. Pokud se potvrdí jeho případné uvedení, nebude to jistě otázka dní ale spíše mnoha měsíců. Je tedy možné že se již dočkáme Windows Mobile 2003SE či možného nástupce tohoto systému.

Nyní se můžete pokochat pohledem na to, jak by mohlo budoucí zařízení vypadat. Údajně se nejedná o podvrh. Velmi jsme na případné nové zařízení zvědaví a slibujeme, že vás budeme informovat ihned jakmile se některá z informací potvrdí.

