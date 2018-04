McMeter – poznačte si spotřebu

McMeter je freewarová aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout v naší softwarové rubrice . Svojí velikostí desítek kB určitě nezatíží vaši RAMku.Podívejme se však na jednotlivé obrazovky aplikace a popišme si práci s ní.Hlavní obrazovka se skládá z rozdělovníku, kde se uživatel pomocí čtyř tlačítek jednoduše dostane k jednotlivým částem aplikace. Jsou jimi:– záznamy o spotřebě elektřiny– záznamy o spotřebě plynu– záznamy o spotřebě vody (bohužel voda je jen jedna, takže pro ty, kdo spotřebovávají i vodu horkou, bude jedna položka v seznamu chybět, což je škoda)– psané poznámky s datumem, kde si můžete vyznačit např. výměnu měřícího zařízení, odstávky, revize atp.Jednotlivé obrazovky, v kterých si zapisujeme stav elektroměru a zaplacené sumy za danou komoditu, jsou ve všech případech stejné. Jen se mění názvy média a popis záložek. Každý formulář je rozdělen na dvě části, protože na displej se nevejde celý rok. Ten je proto rozdělen na dvě části. Ve spodní části pak vždy najdeme odkaz na další stránku, respektive polovinu s názvynebo. Dále dole najdeme funkční tlačítkapro předchozí rok,pro další rok,pro vytvoření nového roku,pro přepočítání jednotlivých položek, apro smazání daného roku. Úplně nahoře nad modrou linkou jsou tlačítka pro návrat do hlavního rozdělovníku, do poznámkového bloku a také k beamnutí dat a aplikace.V každém měsíci si do prvního sloupečku vyplníte stav měřící soustavy. Úplně dole zadáte, kolik stojí jedna jednotka, a pak kliknetena tlačítko Calc. Celá tabulka se přepočítá tak, že v prostředním sloupci vidíte spotřebovanou energii, nebo komoditu za každý měsíc. V posledním sloupci úplně vpravo pak vidíte, kolik byste měli zaplatit.Zajímavá aplikace pro všechny, kteří chtějí mít své spotřeby a výdaje pod kontrolou. Chybí však v ní spotřeba teplé vody, což je škoda a omezuje to evidenci v domácnosti nebo domu, kde si ohřívají teplou vodu sami. Také grafické provedení je dosti jednoduché (aplikace je přece jenom verze 1.0). Pokud nechcete tuto aplikaci, nebo vám nevyhovuje, není nic jednoduššího než si ty samé údaje uchovávat v některém z databázových aplikací, nebo jednoduše v excelovské tabulce, či tabulkovém procesoru.