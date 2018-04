Rozbalíte dětské menu s hračkou a z krabice budete mít brýle

Populární menu Happy Meal, dodávané vždy v krabičce a zpravidla s hračkou pro děti, využily švédské pobočky McDonald’s k zajímavému experimentu. Po omezenou dobu budou v tomto měsíci nabízet toto menu ve speciální krabičce, která půjde velice jednoduše poskládat do podoby držáku na mobil.

Jde o v podstatě stejný princip, na jakém funguje Google Cardboard (více o tomto projektu čtěte u kolegů z Technet.cz). McDonald’s samozřejmě také přibalí i potřebnou část s optickými čočkami, aby se obraz z mobilu v brýlích zobrazoval správně. Celé menu vás vyjde na v přepočtu přibližně sto korun, včetně jídla uvnitř. Speciálních krabiček s virtuální realitou však bude mít švédský McDonald’s pouze 3 500 kusů.

Ačkoliv tak tato populární restaurace nabízí velice levný přístup k virtuální realitě, otázkou je, jak si takto vyrobené brýle povedou co do praktického použití. Jak budou držet na hlavě? Nerozpadnou se po několika použitích? A co když třeba krabička načichne jídlem uvnitř, nebo se v ní něco rozlije či upatlá? Jsme vcelku zvědaví na reakce švédských zákazníků.