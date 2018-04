Zabezpečení iPhonu útočníka obejdu do tří týdnů, nabídl McAfee pomoc FBI

Průkopník antivirových programů pro počítače John McAfee je přesvědčen, že se mu k datům v iPhonu 5c osmadvacetiletého Syeda Rizwana Farooka, který loni v prosinci spolu s manželkou v San Bernardinu postřílel 14 lidí (více o útoku zde), podaří dostat do tří týdnů, pokud FBI jeho nabídky využije. Ta se o to samé snaží marně již více než dva měsíce. Největším úskalím je pro vyšetřovatele zabezpečovací funkce, kvůli níž se po deseti neúspěšných pokusech o zadání přístupového hesla smažou všechna data v iPhonu.

McAfee věří, že s jeho týmem se mu tuto funkci podaří prolomit. Apple by tak nemusel vytvářet novou verzi systému iOS, která by toto zabezpečení obcházela. Právě to totiž společnosti nařizuje úterní rozhodnutí amerického federálního soudu. Takový software by pak FBI nainstalovala do telefonu útočníka a mohla by bez obav ze ztráty uživatelských dat zkoušet všechny možné číselné kombinace přístupového kódu. Apple to však razantně odmítl (více zde).



Tvrzení FBI, že by tato zadní vrátka chránila před jakýmkoli zneužitím, nevěří nejen šéf Applu Tim Cook, ale ani programátor John McAfee. „Pokud se vládě podaří získat tato zadní vrátka, získá zadní vrátka do všech šifrování a náš svět, jak ho známe, skončí,“ podotkl McAfee. I přes určité obavy však vládní snahy považuje za oprávněné. Je však také přesvědčen, že tak zásadní zásah do soukromí uživatelů iPhonů není vůbec nutný. Jistotu v jeho přesvědčení mu dodávají lidé, s nimiž pracuje.

„Proč vlastně FBI nezaměstnává ty nejlepší hackery světa? FBI totiž nenajme nikoho s obřím fialovým čírem, deseti piercingy v uchu, potetovaným obličejem či někoho, kdo při práci kouří trávu a nebude pracovat za méně než půl milionu dolarů ročně,“ poukázal McAfee na jisté předsudky, které jsou pro něj nepodstatné. Pro něj jsou více než vzhled dané osoby důležitější praktické schopnosti.



Zda-li FBI jeho nabídky využije, není jisté. I přesto je McAfee o dovednostech svého týmu natolik přesvědčen, že svou nabídku podpořil neobvyklým slibem. Pokud se mu nepodaří zabezpečovací funkci v útočníkově iPhonu obejít v termínu třech týdnů, tak v živé show Neila Cavuta sní vlastní botu.