MBMView - prohlížeč obrázků pro EPOC

Autorem je Lieuwe de Vries , který první verzi programu MBMView uvedl již v roce 1997. Od té doby doznal program velkých změn, aktuální verze 4.10 toho umí opravdu hodně, za což jí je také potřeba obětovat cca 400 kB místa na disku a další minimálně 1 MB pro spuštění. MBMView je možné používat na všech zařízeních s EPOCem od Reva až po netBook (včetně podpory barev).

I když by se podle názvu programu dalo soudit, že je určen pouze pro prohlížení nativních obrázkových souborů EPOCu (s koncovkou MBM), opak je pravdou. MBMView zvládá nejen prohlížení souborů MBM (a to jak klasických, tak i uložených v paměti ROM), ale dokáže zobrazit i aplikační informační soubory AIF (tj. ikonky aplikací), klasické obrázky Sketch (Náčrt) a především rozšířené formáty JPG, GIF, BMP, TIFF, PCX a DCX. Program si také automaticky asociuje soubory MBM, JPG, GIF a BMP v systému, takže obrázek otevřete pouhým poklepáním na soubor.

Obrázky lze buď otevírat a prohlížet jednotlivě, výhodnější je ale možnost postupného prohlížení obrázků ve složce. Navíc si program vytváří seznam naposledy použitých složek, díky čemuž je práce o poznání svižnější. Aby bylo prohlížení obrázků komfortní i na malých displejích, jsou k dispozici funkce pro nastavení zvětšení/zmenšení, případně zobrazení na výšku/šířku displeje. Jednotlivé obrázky lze různě převracet či měnit jejich barevnou hloubku, vše však slouží pouze pro prohlížení (případně tisk či export), nezmění se tedy původní soubor. Ke každému obrázku si můžete jednoduše zobrazit informace (velikost fyzického souboru, rozměry bitmapy, počet barev atd.).

Poněkud širší možnosti program poskytuje pro práci se soubory typu MBM, které mohou obsahovat větší množství obrázků. Nejen že umožňuje prohlížení všech obrázků v souboru, ale nabízí i funkce pro změnu, mazání a vkládání jednotlivých obrázků.

Praktické jsou také funkce pro hromadné prohlížení obrázků - mozaika a slide show. Prvně jmenovaná zobrazí vedle sebe náhledy na všechny soubory ve složce (případně v jednom souboru u obrázků MBM), přičemž si můžete nastavit velikost rámečků pro náhledy.

Slide show naopak postupně prochází celou složku a zobrazuje každý obrázek po zvolený časový interval.

I když MBMView slouží primárně pro prohlížení obrázků, umožňuje i jejich export do určitých formátů. Tato funkce přijde vhod, když například potřebujete převést obrázek z Psionu tak, aby jej bylo možné prohlédnout na PC a naopak. Exportovat lze do MBM, Sketch, JPG, GIF a BMP, v případě JPG je možné nastavit také kvalitu obrázku (resp. stupeň komprese). Exportovat lze jednak celý obrázek, nebo pouze vybranou část (přidržte Ctrl a označte oblast stylusem - musí být ale vypnutá česká klávesnice). Výhradu mám k ovládání funkce exportu - program z nepochopitelných důvodů neumí dosadit jméno exportovaného souboru do dialogu a neustále musíte vše vyplňovat znovu a znovu, což je nepříjemné zvláště při exportování více obrázků za sebou...

Za velice praktickou považuji možnost kopírování obrázků do schránky. Podobně jako při samotném exportu, i v tomto případě můžete označit pouze část obrázku; do schránky jej pak zkopírujete obvyklou zkratkou Ctrl+C. Zkopírovaný obrázek pak můžete přímo vložit do aplikace Sketch, aniž byste jej museli nejdříve exportovat.

Pokud je MBMView v pozadí, přebírá automaticky systémovou funkci pro sejmutí obsahu obrazovky (snapshot - Shift+Ctrl+Fn+S). Zatímco systém umožňuje na černobílých Psionech ukládat tyto obrázky maximálně ve čtyřech odstínech šedi, pomocí MBMView můžete sejmout obrázky i v 16 šedích. Snímky se ukládají do standardní složky nastavené v programu MBMView a jsou pojmenovány Capture1.mbm až Capture99.mbm. Není tedy potřeba zadávat název každého snímku, při stisku Shift+Ctrl+Fn+S se snímek uloží automaticky a vy uslyšíte pouze slabé pípnutí. Je v tom ale malý háček - abyste mohli tuto klávesovou zkratku využívat, musíte mít vypnutou českou klávesnici (přepíná se pomocí Ctrl+Fn+Z), v opačném případě program reaguje nesprávně.

Z dalších možností programu zmíním ještě tisk včetně náhledu před tiskem a několik parametrů nastavení, které se týkají zejména barevného modu pro práci s obrázky.

MBMView patří mezi nejlepší grafické prohlížeče pro EPOC a rozsahem svých možností jen těžko hledá konkurenci. Pokud potřebujete na svém Psionu čas od času prohlížet či konvertovat obrázky, určitě vám MBMView výborně poslouží. Nelze ovšem nezmínit ani slabší stránky programu, do kterých bych zařadil zejména poněkud těkopádné ovládání některých funkcí, drobnou nestabilitu a méně propracovanou dokumentaci.

MBMView je shareware s cenou 25 USD / 25 EUR, která bohužel není zrovna nízká - autor si je zřejmě vědom bezmála monopolního postavení své aplikace, a tak registrační poplatek stanovil poměrně vysoký. Neregistrovaná verze pracuje 3 týdny bez obtěžujících hlášek a 3 týdny "obtěžuje", poté se bez zaregistrování už neobejdete.