MbmUtils - pro práci se soubory MBM na Psionu

MbmUtils je sharewarová utilita určená pro všechna zařízení s Epocem, poslední verze 1.06 zahrnuje i podporu barev na Psionu netBook, Series 7 a netpad. Autorem programu je Daniel Sissman, který svůj výtvor distribuuje pod záštitou serveru Pocket IQ.

Instalace a seznámení s programem

Program se instaluje spuštěním klasického SIS souboru o velikosti 463 kB. Kromě anglické verze je možné program nainstalovat ještě v dánštině a italštině, čeština bohužel chybí. Samotná instalace však není tak zajímavá, jako chybová hláška, která se zobrazí hned při prvním spuštění programu. Program totiž nemůže nalézt jistý soubor s uvítací obrazovkou Splash.mbm a doporučuje hned MbmUtils přeinstalovat. Nová instalace samozřejmě nic nenapraví, pokud se chcete této hlášce vyhnout, je na řadě "ruční" řešení. Ve složce System\Apps\MbmUtils, kde je program umístěn, se totiž nacházejí dva soubory - Splash.mbw a Splash.mcl. Prvně uvedený soubor obsahuje černobílou verzi uvítací obrazovky, druhý barevnou. Požadovaný soubor stačí přejmenovat na Splash.mbm a problém je vyřešen.

I když se jedná o vcelku triviální problém, který dále nijak neznemožňuje používání programu, MbmUtils si tím zrovna nedělá dobrou vizitku. Bohužel hned v úvodu musím uvést, že tento problém není zdaleka jediný, se kterým se v MbmUtils můžete setkat a program často až fascinuje pestrostí chyb, které jeho činnost provázejí...

MbmUtils je určen především pro práci se soubory MBM, tedy vícebitmapovými obrázkovými soubory, které jsou na Psionu nativně podporovány a používány na mnoha místech. Kromě obyčejných MBM souborů umožňuje MbmUtils pracovat i s "vlastními" MBM soubory - tj. MBM asociované programem MbmUtils (poznáte je podle ikony MbmUtils). MbmUtils si rozumí i s obrázky vestavěné aplikace Sketch, otevírat a importovat pak můžete ještě soubory AIF, Photo5 a RMRArt.

Přestože je v některých místech nápovědy a na stránkách Pocket IQ zmíněna i podpora MBM souborů uložených v paměti ROM, takové soubory se mi ve verzi 1.06 otevřít nepodařilo. Zajímavé je, že starší verze programu si s jejich otevřením poradila.

Ovládání a funkce programu

Grafické uživatelské prostředí MbmUtils je poměrně intuitivní. Kromě rozšířené nástrojové lišty tradičně umístěné vpravo displeje je k dispozici i malá nástrojová lišta nahoře, takže k mnoha důležitým funkcím lze přistupovat pomocí jediného kliknutí. Menší výhrady bych adresoval uspořádání menu - například funkce pro ukládání souborů svým názvem neprozradí, do jakého formátu ukládají; dále mě přišlo matoucí umístění funkcí pro přechod mezi jednotlivými obrázky do submenu "Find".

Dříve než se rozhodnete otevřít v MbmUtils nějaký grafický soubor, doporučuji nejdříve navštívit nastavení programu (Ctrl+K) a na kartě "General" zaškrtnout volbu "File dialog opens all files". V opačném případě budou při otevírání souborů nabízeny pouze MBM soubory asociované k MbmUtils. Program po otevření souboru zobrazí vždy první obsažený obrázek, pokud je v MBM souboru uloženo více obrázků, můžete mezi nimi přecházet pomocí tlačítek na horní nástrojové liště nebo klávesovými zkratkami. Náhledy jednotlivých obrázků lze zvětšovat/zmenšovat pomocí funkce zoom, případně můžete zapnout zobrazení na celou obrazovku (volba "Full screen" z menu "View" nebo klávesová zkratka Ctrl+Q). Praktická je také možnost zobrazení náhledů všech obrázků ve vícebitmapovém MBM souboru ("Show all bitmaps in file" z menu "View").

Program nabízí potřebné funkce pro správu více obrázků v MBM souborech - do MBM souborů můžete přidávat nové obrázky (nový obrázek se vloží vždy pouze před aktuálně vybraný obrázek), jednotlivé obrázky lze nahrazovat jinými nebo zcela odstraňovat ze souboru.

Pro ukládání obrázků slouží funkce z nabídky "File->More->Save". "Save all..." slouží pro uložení otevřeného souboru, případně pro uložení obrázků jiného formátu do souboru MBM asociovaného k MbmUtils. "Save current..." umožňuje uložit aktuálně vybraný obrázek do souboru MBM s ikonou MbmUtils a poslední funkce "Save as sketch..." uloží aktuálně vybraný obrázek do formátu vestavěné aplikace Sketch (alias Paint). Pokud chcete uložit aktuální obrázek do formátu MBM, aniž by byl k tomuto souboru asociován program MbmUtils, můžete použít volbu "Export file..." z menu "File->More". Ukládání obrázků MBM asociovaných k MbmUtils totiž způsobí to, že některé aplikace pracující s MBM soubory takové soubory neotevřou.

Jak jsem zmínil v úvodu, MbmUtils nabízí širokou škálu funkcí pro úpravu jednotlivých obrázků. Kromě očekávaných funkcí pro změnu velikosti obrázku (která však bohužel pracuje trochu neočekávaně - místo převzorkování obrázku ho pouze ořízne na požadovaný rozměr), změnu barevné hloubky a různých funkcí pro převracení a otáčení obrázku nabízí MbmUtils i pokročilé funkce, které známe spíše z grafických editorů na PC. K dispozici jsou efekty pro reliéf, intenzitu barev, rozmazání, zvlnění, naklánění rovin obrázku a solarizaci. U většiny těchto efektů lze nastavit i jejich parametry.

Výhodou je zahrnutí funkce Zpět (Undo), která si pamatuje až 20 změn provedených na obrázku, případně se můžete vrátit i do stavu při posledním uložením souboru, jak je to obvyklé u vestavěných aplikací na Psionu. Nechybí ani opak funkce Zpět, tedy funkce Znovu (Undo).

Nabídku funkcí doplňují možnosti vyjímání, kopírování a vkládání obrázků (které se mi díky chybám v programu nepodařilo uplatnit) a funkce pro manipulaci s celými grafickými soubory - smazání nebo přejmenování otevřeného souboru bez nutnosti přepnutí se do Shellu. Samozřejmostí je také možnost vytvářet nové soubory MBM.

Registrovaní uživatelé MbmUtils mohou navíc využít i možnost tisku obrázků včetně náhledu před tiskem.

Nastavení

V preferencích MbmUtils je možné drobně ovlivnit chování programu. Kromě již zmíněné volby pro umožnění otevírání souborů různých typů stojí za zmínku ještě volba "Save files without icon", která způsobí, že všechny MBM soubory budou ukládány bez asociace k programu MbmUtils. Tuto volbu doporučuji zaškrtnout v případě, pokud potřebujete otevírat MBM soubory i v jiných grafických aplikacích, například v programu MBMView.

Nastavit lze mimo jiné i defaultní složku, kterou bude MbmUtils upřednostňovat při otevírání a ukládání grafických souborů.

Užitečné funkce, ale k dokonalosti bohužel ještě daleko...

Relativně pestrou nabídku funkcí programu MbmUtils pro práci s obrázky ocení zejména ti uživatelé, kteří často potřebují upravovat obrázky přímo na Psionu. Limitující je sice absence podpory rozšířených obrázkových formátů JPG a podobných, pokud však používáte zároveň i oblíbený program MBMView, který konverzi souborů dokáže, nebudete tuto vlastnost postrádat. Autor MbmUtils navíc přislíbil podporu dalších formátů v budoucí verzi MbmUtils, čímž by se měly možnosti programu ještě podstatně rozšířit.

Používání programu ale značně znepříjemňují prakticky všudypřítomné chyby, které jsou tak pro MbmUtils velkou vadou na kráse. Nejen že program není takříkajíc "blbuvzdorný" a nedokáže si téměř vůbec poradit s neočekávanými situacemi, ale i jednoduché a zdánlivě bezproblémové operace jako třeba kopírování a vládání obrázků končí často záhadnými chybami. Některé chybové hlášky stačí potvrdit a bez dalších problémů pracovat dále, jiné způsobí pád celého programu a některé dokonce i poškození rozpracovaného grafického souboru tak, že jej příště již nelze otevřít. Zejména posledně zmíněné chyby jsou docela kritické a sharewarová aplikace by se jich jistě měla vyvarovat.

Kritiku vznáším také k rychlosti práce programu, neboť některé operace, prováděné zejména na rozměrnějších obrázcích, trvají i na nejrychlejším Psionu netBook až nesnesitelně dlouho. Očekávat svižnou práci Psionu s grafikou a multimédii vzhledem k omezeným hardwarovým možnostem sice nelze, ale ne všechny prodlevy programu MbmUtils lze tímto omlouvat. Na vině je spíše použitý programovací jazyk OPL, který nepatří mezi nejrychlejší, nicméně určitá rychlostní optimalizace by snad i v tomto případě měla být proveditelná. Například zdánlivě jednoduché otočení obrázku o velikosti VGA (640x480 pixelů) zabere i na netBooku několik dlouhých minut, což je jinak vzhledem k jeho možnostem přece jen více než mnoho.

Poslední kritická připomínka bude směřovat k paměťovým nárokům, které také nejsou zrovna zanedbatelné. Program sám o sobě sice není nijak extrémně velký, při své činnosti však vyžaduje značné množství paměti, což je dáno uchováváním až 20 předchozích stavů obrázku pro funkci Zpět. Naštěstí je možné tuto dočasnou paměť v případě nouze mazat.