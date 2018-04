Mayday, Mayday,dochází nám baterie

Na jednoduchou otázku ale není jednoduchá odpověď. Vždy záleží na tom, jak budete Palm používat, zda budete používat podsvětlení displeje a v neposlední řadě také na tom, jaké budete používat baterie.

První dny

Asi nejmenší výdrž na baterie má Palm ihned po koupi. Malá výdrž na baterie v prvních týdnech používání nově koupeného Palmu je normální. Učíte se s ním pracovat, poznáváte jeho nové funkce a ne vždy jde vše hned napoprvé. Baterie, které při běžném provozu vydrží měsíc jsou "vycucány" během několika dní, u některých konkurenčních modelů PDA i během několika hodin. Podsvětlený displej je také nádhera, která upoutá zejména ve vlaku, v šeru tramvaje, autobusu nebo metra. Zato jeho spotřeba se velmi významně podepíše na životnosti baterií.

Stejně se na délce životnosti baterií projeví doba, po kterou komunikujete přes sériový kabel s PC nebo s externím modemem. V začátcích, při zkoušení nových aplikací, není například u nového uživatele Palmu žádný problém během dne uskutečnit i 40 synchronizací dat s instalacemi nových aplikací. U Windows CE je situace obdobná. Pomocí WindowCE Services, které se instalují na PC můžete přímo z počítače prohlížet přes průzkumníka obsah svého PDA nebo instalovat aplikace. A tak se doba, po kterou komunikujete přes sériový kabel může protáhnout na půl hodiny i více.

IrDA

Samostatnou kapitolou je komunikace přes IrDA port. Osobně synchronizuji data své PalmV s daty v počítači výhradně přes IrDA port. Je to mnohem pohodlnější a elegantnější. Na jediný stisk tlačítka pro nastavení kontrastu (lze mu přiřadit i další funkce) se mi přes externí IrDA port synchronizují data. Kolébku pak používám výhradně pro dobíjení baterií. Častá synchronizce dat pře IrDA port také zaměstnává baterie a dává jim co proto. Ačkoliv se to zdá samozřejmé, nemohu opomenout komunikaci mobilního telefonu s Palmem přes IrDA port. Všechny uvedené způsoby komunikace pak zatěžijí baterie. Vždy však záleží na četnosti a délce spojení.

Standardní práce

Je jen velmi těžké definovat, co je to standardní práce. Proto berte následující údaje jako orientační. Při běžné práci uvádí výrobce výdrž baterií až 4 týdny. Myslím, že tento údaj není přehnaný. Znám případy, kdy při používání Palmu pouze jako organizeru, s minimálním podílem práce s podsvíceným displejem, vydržely baterie 6 týdnů. Rozhodně se nevyplácí vybíjet baterie až "na dno". Je třeba občas zkontrolovat indikátor stavu nabití baterií, který na displeji Palmu poměrně přesně ukazuje jejich skutečný stav. Na internetu také existuje celá řada aplikací, které umí na displeji Palmu zobrazit přesný stav napětí na bateriích. Ty lepší pak umí evidovat životnost baterií, četnost výměny a vybíjecí charakteristiku. Blíží-li se životnost baterií ke konci, je nutné je vyměnit.

Baterie

Poslouchat se musí, a tak je nejlépe nahlédnout do manuálu a zjistit, jaký typ baterií doporučuje výrobce. Piloty, PalmPiloty, PalmIII a PalmIIIx používají standardně dva mikrotužkové monočlánky 1.5V typu AAA. Rozhodně na nich nedoporučuji šetřit. Kupte raději alkalické a vždy na nich zkontrolujte jejich expirační datum. To je většinou dáno měsícem a rokem vyraženým na mínusovém pólu. Toto datum určuje použitelnost baterií.

Určitě znáte slovní spojení "Nikomu nevěř". Bohužel z vlastní zkušenosti mohu říct, ža se vždy vyplatí i nové baterie vyzkoušet na jiném zařízení, než je vložíte do Palmu. Pokud je jako já (do své předchozí PalmIII) dáte bez kontroly a baterie jsou vybité nebo poškozené, můžete svým datům tak akorát zamávat kapesníčkem na rozloučenou. S bezpečností dat souvisí i zachování polarity baterií. U Palmů to pak platí dvojnásob, protože ty mají pružiny, ke kterým se zpravidla přikládají mínusové póly článků, umístěny na stejné straně.

Baterie vyměňujte tak, abyste je vyměnili přibližně do 1 minuty. Palmy totiž nemají záložní baterii a tak při delším prodlení můžete přijít o data. Názory na dobu nutnou k výměně baterií se však různí. Někteří členové Pilot Clubu do konference psali, že se jim ani po 15 minutách bez baterií data z Palmu nevymazala. Rozhodně bych ale na to nespoléhal.

Po výměně článků doporučuji Palm okamžitě zapnout. Pokud se na dipleji nic nezobrazí, urychleně zkontrolujte polaritu baterií. Pokud je polarita správně a přesto se nic nezobrazí, baterie urychleně vyjměte a vložte do Palmu zpět ty staré. Nové pak vyzkoušejte například na kalkulačce nebo jiném zařízení. Je-li po výměně baterií vše v pořádku, ukáže vám indikátor stavu nabití baterií jejich kapacitu.

Alternativa

V Palmech lze použít nabíjecí tužkové články. Ať už Ni-Cd nebo Ni-MH. Tyto články mají velmi nepříznivou vybíjecí charakteristiku, jejich jmenovité napětí je pouze 1.2V (součet je 2.4V místo 3.0V) a trpí paměťovým efektem. V poslední době se v PilotClubu velmi živě diskutovalo u používání dobíjecích článků s napětím 1.5V, které však vyžadují speciální nabíječky. Značky jako AccuCell, BIG nebo PureEnergy čeřily diskusní fórum PilotClubu. Někteří je vyzdvihovali, jiní hanili, Probírala se také ekonomická otázka. Při koupi nabíječky a alespoň dvou párů nabíjecích článků utratíte přibližně 900-1200,- Kč. Za tutéž cenu máte asi 20 párů alkalických baterí. Vydrží-li jeden pár měsíc, máte téměř na 20 měsíců vystaráno. Jiná situace je ve firmě, kde je například 10 Palmů. Tam se nabíječka zcela určitě vyplatí.

PalmV

PalmV je poslední z modelů, který se mimo jiné odlišuje tím, že má vestavěné dobíjecí Li-Ion batere, které se automaticky nabíjejí, pokud zasunete PalmV do kolébky (Neustále dobíjení se dá vypnout, pokud používáte kolébku jako stojánek). Výhoda těchto článků je v tom, že nemají paměťový efekt. Znamená to, že je můžete dobíjet i tehdy, nedosáhla-li jejich kapacita ani zdaleka minimální hodnoty. Jejich další výhodou je také to, že se nemusíte starat o nákup tužkových článků.

V jejich neprospěch zase hovoří fakt, že se baterie v PalmV bohužel nedají běžným způsobem vyměnit ani nijak variantně nahradit. Jedete-li na delší cestu nebo hodláte-li s Palmem intenzivně pracovat, doporučuji před cestou nebo prací baterie nabít. Chcete-li mít jistotu a nechte-li s sebou váčet neustále kolébku, můžete si pořítit Trave KIT, který tvoří HotSync kabel a cestovní nabíječka.