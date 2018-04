Maxon pro letošní rok - hezká véčka (dojmy)

Maxon měl i letos svůj stánek na tradičním místě, u vchodu do haly 26. Letos byl jeho stánek o poznání světlejší než loni a vystavoval i méně mobilů. Na stánku letos nebyly k vidění produkty značky Sewon, která patří pod Maxon. Pravděpodobně již Sewon evropské trhy dobývat nebude, jestli vůbec tato značka bude nadále existovat. Až taková škoda to není, Sewon měl z našeho pohledu vždy slabší nabídku, než Maxon.

Maxonu se docela daří, ale stále spíš v Asii, než v Evropě. Od loňska své produkty prodává i u nás a koncem roku se mu podařilo uspět i operátora O2, kde prodává jeden ze svých modelů, ale nikoliv pod svojí značkou, ale pod značkou operátora. Maxon je tradičně silnější na jihu Evropy, především Italové na jeho stylové telefony "slyší". V Itálii ale má velkou konkurenci, prodává tam své produkty celá řada asijských výrobců.

Nabízíme vám fotografie těch nejzajímavějších prodůktů Maxonu, které jsme na letošním CeBITu viděli. Nevíme, jestli se některý z nich bude prodávat i u nás, je to ale možné. Který z nich byste si vybrali?

Maxon MX-C90

Maxon MX-C90 je jediným vysouvacím modelem v nabídce této jihokorejské značky. Maxon tak reagoval na stále stoupající zájem o tento druh telefonů, který před dvěma lety začala Nokia 7650, ač prvním vysouvacím mobilem byl již kdysi dávno Siemens SL10. Maxon C90 je dobře vybavený a hodně malý mobil s výborným barevným displejem. Lze jej ovládat i zavřený, ovšem snadné se nám to rozhodně nezdálo. Na horní části telefonu je hodně kláves a ovládání je poněkud nepřehledné. Tuto výtku máme ale ke všem novějším modelům výrobce.

Rozměry telefonu jsou 84 x 47 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 88 gramů. Na zadní straně telefonu je integrovaný VGA fotoaparát. Displej je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev. Jeho kvalita je perfektní. Ve výbavě nechybí Java, GPRS třídy 8, Wap a telefonní seznam pojme 250 kontaktů.

Maxon MX-C20

Další model je již klasické véčko s označením C20. Výbava je stejná, jako u předchozího modelu, navíc má telefon otočný fotoaparát o 180 stupňů. Tvary telefonu jsou poměrně konzervativní a o hodně hranatejší, než jsme zvyklí u mobilů od Samsungu, nebo i u novinek od LG. Opět musíme pochválit displej, který je perfektní (TFT, 65 000 barev) a i ovládání se nám zdálo intuitivnější, než u předchozího modelu. Rozměry telefonu jsou 89 x 46 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 90 gramů.

Maxon MX -E2018

Tento model je poněkud tajemný, Maxon jej neuvádí ani v jednom ze svých katalogů a ani jej nelze najít na jeho webových stránkách. Na CeBITu ale byl vystaven. Toto véčko není zpředu příliš zajímavé, ale je to první véčko Maxonu s integrovanou anténou. Telefon má vcelku bohatou výbavu včetně integrovaného rádia, GPRS třídy 10, e-mailového klienta, podpory Javy, MMS a má také otočný integrovaný fotoaparát. TFT displej umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, vnější displej je monochromatický, ale díky holografické fólii je perfektně čitelný. Rozměry telefonu jsou 89 x 46 x 23 mm a jeho hmotnost je 90 gramů.

Maxon MX-7990

Maxon má ve své nabídce i několik dámských telefonů. Nám se z nich nejvíce líbil model MX-7990. Moc toho sice neumí, ale je hezký a má kvalitní oba displeje. Telefon je opět hranatější, než je dnes obvyklé a má i zajímavě tvarovanou anténu. Je i hodně malý i lehký, i když Maxon nabízí ještě menší a lehčí modely a to i s barevným displejem. MX-7990 má hmotnost 72 gramů a jeho rozměry jsou 78 x 37 x 20 mm. Vnější displej je OLED s 256 barvami a hezkými animacemi. Hlavní displej je aktivní (TFT) a umí zobrazit 65 000 barev. Telefon nabízí Wap, GPRS třídy 8, čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a EMS. Víc toho neumí, to by ale cílové skupině vadit nemuselo.

Maxon MX-A30

Tento model je ze současné nabídky Maxonu asi nejúspěšnější. Prodává jej pod svojí značkou operátor O2 a prý se jedná o úspěšný model. Telefon má povedený zaoblený design s otočným fotoaparátem na levé straně kloubu. Telefon je nabízen v několika barevných variantách, na CeBITu byl vystaven v celostříbrném provedení. Výbava telefonu je velmi slušná. Umí MMS, Javu, GPRS třídy 10, čtyřicetihlasé polyfonní melodie a další běžné funkce. Vnější displej je monochromatický, hlavní je aktivní (TFT) a umí zobrazit 65 000 barev. Rozměry telefonu jsou 90 x 46,5 x 22,5 mm a jeho hmotnost je 90 gramů.

Maxon MX-C80

Posledním Maxonem, který jsme na CeBITu vyzkoušeli, byl model C80. Tento model na nás působil asi nejelegentnějším dojmem, spolu s výše popsaným dámsdkým modelem. Oproti němu má ale C80 mnohem lepší výbavu. Parametry displejů jsou však stejné. Vnější je OLEd s 256 barvami, vnitřní TFT s 65 000 barvami. Telefon má integrovaný fotoaparát na vnějším straně a jako jeden z mála modelů Maxonu nabízí přiřazení fotografie ke jménu v telefonním seznamu. Fotografie se pak ukáže při příchozím hovoru. Rozměry telefonu jsou 84 x 43 x 21 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Telefon se dodává v několika barevných provedeních čelního panelu. Zvláště v černé barvě mu to sluší, tato varianta ale byla vystavena jen pod sklem. Výbava telefonu je stejná, jako u většiny dalších multimediálních modelů. Fotoaparát umí maximálně VGA rozlišení, dále je v nabídce GPRS, Java, telefonní seznam na 250 záznamů a třeba čtyřicetihlasé polyfonní melodie.