Maxon MX7931 - zajímavý návštěvník z Koreje (recenze)

Maxon není v branži mobilních telefonů žádným nováčkem. To platí i o Evropě, kde nabízí své produkty již řadu let, i když jen na některých trzích. Z dovolené jste si tak mohli přivést zajímavé výrobky této společnosti například z Anglie nebo ze Španělska. Do tohoto roku Maxon své produkty na českém trhu nenabízel, i když je známé, že v některých jeho modelech byla čeština. Se značkou Maxon souvisí i mobily Sewon. Obě značky patří pod společnost Maxon Telecom, značka Sewon se ale běžně v Evropě neprodává a nemá tak zajímavé produkty jako samotný Maxon. Některé modely jsou ale stejné, liší se jen designem.

V současné době Maxon nabízí na našem trhu dva modely. Recenzi miniaturního véčka MX7922 jsme vám nabídli před několika dny, dnes je řada na vyšším modelu MX7931 - jednoho ze základních modelů výrobce s barevným displejem. Maxon MX7931 nepatří mezi top modely značky. Jedná se o jednodušší model, který patří do kategorie telefonů s barevným displejem a GPRS. Výrobce má ještě několik dalších kategorií - jednu pro multimediální telefony, další pro ženy a pak kategorii telefonů s černobílým displejem. Spolu s Sewonem nabízí Maxon v současné době přes 25 modelů. Ne každý je ale určen pro všechny trhy.

Vzhled - blikající stylovka

Maxon MX7931 je malé (80 x 45 x 24 mm) a lehké (82 gramů - naměřená hodnota) stylové véčko se dvěma displeji. Nezapře, že pochází z korejského poloostrova, což ale není nevýhoda, spíš naopak. Telefonu to sluší, i když vypadá o něco víc plastově než jeho konkurenti od Samsungu a LG. Může se také pochlubit perfektním zpracováním a kvalitními materiály. Design je spíš střídmý než vyzývavý, opticky se telefon zdá trochu větší, než ve skutečnosti je.

Telefon se u nás prodává jen v jedné barevné variantě a asi ani jiné barevné varianty neexistují. Maxon ale nabízí dva další velmi podobné modely - MX7930 a MX7932. Od námi testovaného telefonu se liší designem, jinak se jedná o stejné telefony. Maxon MX7931 je celý stříbrný, pouze boky horní části telefonu jsou tmavě modré a částečně průhledné. To má svůj důvod. V dolní části jsou na obou stranách tříbarevné diody. V akci je uvidíte u příchozího hovoru nebo SMS.

Baterie - průměrná výdrž

Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 550 mAh. Výrobce uvádí výdrž v pohotovostním režimu až osm dnů, popřípadě tři hodiny nepřetržitého hovoru. V našem testu vydržel telefon na příjmu něco málo přes tři dny s asi půl hodinou hovoru. Nutno podotknout, že jsme neměli k dispozici úplně nový telefon, takže výdrž může být o něco větší.

Displej - kvalitní barva

Maxon MX7931 má dva displeje: vnější monochromatický a vnitřní barevný. Rozlišení vnějšího displeje neznáme, výrobce jej neuvádí. Displej není moc velký, podstatné informace ale na svých třech řádcích zobrazí. Na jednom z řádků je název sítě, horní ukazuje sílu signálu a stav baterie, spodní pak aktuální datum. To vše v případě pohotovostního režimu, při příchozím hovoru samozřejmě ukáže číslo či jméno volajícího.

Zajímavější je vnitřní displej. Jedná se o pasivní (STN) displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a úhlopříčkou přibližně 40 milimetrů. Displej není největší, ale je perfektně čitelný a má výborný jas a kontrast. Korejci displeje zkrátka umějí a i Maxon je toho důkazem.

V druhé části recenze si můžete prohlédnout 30 detailních fotografií hlavního displeje Maxonu MX7931.

Na displej se vejde maximálně osm řádků textu, pro práci jich je k dispozici většinou jen pět a dva stavové. Jen při čtení SMS je k dispozici sedm řádek textu a jeden stavový. Font je velmi dobře čitelný, i když použitý font je poněkud „asijský“. Kontrast a délku podsvícení lze nastavit. Podsvícení klávesnice je jasně modré a rovnoměrné.

Ovládání - trochu nezvyklé

Ovládání některých modelů Maxonu je poněkud netradiční a je to i případ testovaného modelu MX7931. Počet kláves je tradiční. Vedle alfanumerické klávesnice má telefon dvě kontextové klávesy, čtyřsměrný ovládací kříž, červené a zelené tlačítko a mezi nimi korekční klávesu. Při ovládání se budete muset zvyknout, že k ústupu o úroveň zpět, popřípadě do pohotovostního režimu nesmíte použít nic jiného než pravou kontextovou klávesu, která vám tuto akci nabídne. Korekční klávesu a červené tlačítko nemá cenu mačkat.

Do menu se dostanete levou kontextovou klávesou, pravá je v pohotovostním režimu určena k rychlému přepnutí profilů. U čtyřsměrného kříže je v pohotovostním režimu směr dolů přiřazen seznamu hovorů, směr nahoru rychlému hledání v telefonním seznamu, vlevo vstoupíte do menu telefonního seznamu, vpravo na WAP. Potvrzení všech voleb probíhá klávesou OK uprostřed ovládacího kříže. Ten je sice čtyřsměrný, většinou ale funguje jen vertikálním směrem. Pouze v hlavním menu a při zadávání textu se lze pohybovat i horizontálně.

Hlavní menu je ikonové a vejde se na jeden displej. Je podobné menu známému z telefonů Philips. Je kruhové a lze se v něm pohybovat jen dvěma směry. Položky menu jsou vcelku logicky označené, žádný problém nehrozí. Všechna další menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Každé jednotlivé hlavní menu má jinou barvu a i jeho další položky toto barevné schéma dodržují. Pokárat musíme boční klávesy. Jsou tři a v pohotovostním režimu se tou jednotlivou přepínají vyzváněcí režimy. Při příchozím hovoru ale nejde vyzvánění ani ztlumit, ani hovor odmítnout.

Telefonování - slušný seznam

Telefonování s Maxonem MX7931 je bezproblémové. Zvuk je dostatečně hlasitý a čistý. Osobní HF jsme ale vyzkoušet nemohli. Telefon neumí pracovat najednou s telefonním seznamem v přístroji a na simkartě. To je nepříjemné, ale je to v tomto směru jediná výtka. Telefonní seznam přístroje pojme 255 vícepoložkových záznamů. Ke každému můžete přiřadit následující údaje: jméno, příjmení, tři telefonní čísla a e-mailovou adresu a také kompletní poštovní adresu včetně ulice, města, země a PSČ. Kontakty lze kopírovat a také třídit do pěti skupin volajících - u každé s možností volby vyzvánění a tónu SMS.

Maxon MX7931 nabízí i vyzváněcí profily. Je jich pět a lze je detailně nastavovat. Volit můžete mezi klasickým vyzváněním a vibracemi. Dále je možné nastavil světelné efekty, které produkují dvě tříbarevné diody ve spodní části telefonu. Efekty dále můžete kombinovat s vibracemi a můžete nastavit i rytmické vibrování a svícení do rytmu melodie. Samotné melodie jsou polyfonní šestnáctihlasé, kvalitou jsou ale jen průměrné a opět především s tradičními motivy v moderním asijském aranžmá. Složit si můžete i melodii vlastní. Za pozornost stojí i vibrace. Motorek se snaží, jak jen může, takže vibrační vyzvánění s Maxonem MX7931 zaregistruje na hodně velkou vzdálenost. V ruce je to až nepříjemné.

SMS - bez paměti

Testovaný Maxon MX7931 neměl české menu, takže mu chyběla i česká varianta slovníku T9. V obchodě byste ale měli dostat telefon jak s českým menu, tak s českým slovníkem T9. My jsme testovali jen klasické psaní SMS a to šlo na Maxonu velmi dobře díky pohodlné klávesnici. Při psaní se na displej vejde pět řádků textu a telefon při psaní odečítá znaky. Jedna zpráva může mít 456 znaků a do zprávy je možné vkládat obrázky a melodie - telefon podporuje zprávy EMS. Telefon ale nedisponuje pamětí na SMS a také pravděpodobně nepodporuje doručenky. V menu se sice nachází něco jako aktivace doručenek, ale v praxi jsme se žádného potvrzení doručení nedočkali.

Data, Wap a připojení k počítači - bez kabelu ani ránu

Maxon MX7931 podporuje GPRS třídy 8 jak pro Wap, tak pro datové přenosy. S počítačem jej ale spojíte jen pomocí kabelu a ten jsme neměli k dispozici. Kabel není součástí balení, lze jej dokoupit jen jako příslušenství. Pokud si jej zakoupíte, můžete následně synchronizovat telefon s počítačem a mělo by být možné do telefonu nahrávat i další obrázky a melodie. Wap je ve verzi 1.2.1 a nabízí pět profilů, záložky a i přímé zadání adresy. Podle materiálů výrobce by některé varianty tohoto telefonu měly mít i e-mailový klient, ale testovaný telefon jím nedisponoval.

Další funkce - tři hry a něco praktických pomůcek

V Maxonu najdete tři vcelku povedené hry. X-ship je vesmírná střílečka, Crazy race automobilové závody a PushMan je variace na klasické bludiště. Z praktických funkcí nabízí Maxon kalendář s měsíčním a denním náhledem, v druhém případě se jedná o přehled událostí pro konkrétní den, nikoliv o plánovač hodin. Jedna poznámka může mít až 40 znaků a poznámky se mohou časově překrývat. Budík je jen jednoduchý, žádné opakování, nebo výběr dnů v týdnu nenabízí. Probudí se ale i u vypnutého telefonu. Jen základními funkcemi disponuje i kalkulačka. Víc funkcí tento telefon nenabízí.

Jaký je?

Maxon MX7931 je vcelku atraktivní stylové véčko s průměrnou výbavou. Záporné body si zaslouží absence paměti na SMS a poněkud netradiční ovládání. Naopak pochvalu zaslouží slušný telefonní seznam, barevný displej a také zpracování. To je perfektní a určité skupině zákazníků se jistě bude líbit i design přístroje s částečně průhlednými boky horní části telefonu, které při příchozím hovoru blikají. Maxon MX7931 je základní model výrobce s barevným displejem. Nelze tak od něj čekat zázraky. Známe od Maxonu zajímavější telefony, než je MX7931. V této chvíli ale nevíme, které z nich se k nám začnou dovážet. Maxon MX7931 je určen méně náročným zákazníkům, čemuž odpovídá i docela příznivá cena 7 000 Kč za neblokovaný a nedotovaný telefon.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde můžete Maxon MX7931 porovnat s konkurenty.

Konkurence v této kategorii zatím není na našem trhu příliš velká. Mnoho levnějších véček s barevným displejem na trhu není. Maxon tak bude soupeřit s Philipsem 630, který je levnější a má bohatší výbavu, počítat bude také muset s některými modely Samsungu (S500), v budoucnu přibude Sony Ericsson Z200 a nyní se začíná prodávat třeba LG G7020. Všechny tyto telefony se prodávají za podobnou cenu, Maxon je v nevýhodě, že nemá na našem trhu takové jméno, ačkoliv se nejedná o neznámou značku a mobily se zabývá velmi dlouho.

Druhou část recenze Maxonu MX7931 najdete zde.