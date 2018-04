Maxon MX7931 - barevný displej a porovnání (fotogalerie)

Maxon MX7931 má dva displeje. Vnější monochromatický a vnitřní barevný. Vnější displej je poměrně malý, má ale jasně oranžové podsvícení a zobrazí všechny podstatné údaje. Hlavní displej je barevný s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a úhlopříčkou přibližně 40 milimetrů. Displej je pasivní (STN). To ale nevadí, protože je displej velmi dobře čitelný, má dobrý kontrast a jas. Na displej se vejde až sedm řádek textu a jeden stavový. To platí při čtení SMS, při psaní je k dispozici pět řádků pro práci. Nabízíme vám 35 detailních fotografií barevného displeje, porovnání Maxonu MX7931 s konkurenty a také fotografie podsvíceného telefonu a světel na horní straně telefonu.

Recenzi Maxonu MX7931 najdete zde

Fotogalerie barevného displeje:

Displej v pohotovostním režimu je poněkud chudý. Možná to bylo testovaným telefonem, ale nemohli jsme na displej umístit ani hodiny, ani jméno operátora. Na druhém obrázku je vyskakovací menu pro změnu profilu. Menu telefonu je karuselové a animované.

V telefonu je několik obrázků, kterými si můžete vylepšit displej telefonu. První v této sadě je animovaný, ten ale lze použít jen pro startovací, nebo vypínací pozdrav.

Tři hry v telefonu mají dobrou grafiku a mají i docela slušnou hratelnost.



Další sada obrázků, které můžete použít jako tapety displeje. Tyto obrázky nejsou animované.

Každý kontakt může mít velké množství údajů a tři telefonní čísla. Kontakty pak můžete třídit do skupin volajících. Telefon disponuje i vyzváněcími profily.

Kalendář má měsíční a denní náhled, budík je jen velmi jednoduchý. Kalkulačka nabízí základní početní úkony.

Při psaní SMS se na displej vejde pět řádků textu, při čtení až sedm. Vnější displej je malý, ale jasně oranžově podsvícený.

Porovnání:

Maxon MX7931 a Samsung E100. Samsung se začne prodávat až po novém roce, bude ale Maxonu velmi vážným konkurentem. Má mnohem bohatší výbavu včetně Javy a MMS. Ale asi bude také dražší.

Maxon a LG G7020. LG je o něco větší, ale působí dospělejším dojmem. Má i pohodlnější ovládání a větší oba displeje. Cena telefonů je velmi podobná.

Maxon a Motorola V300. Motorola patří o kategorii výš, mezi multimediální telefony. Je dražší, výbava je ale mnohem bohatší a zahrnuje i integrovaný fotoaparát.

Podsvícení klávesnice a boční světla:

Podsvícení klávesnice je jasné a rovnoměrné. Modrá barva je příjemná.

Dvě světla na přední straně telefonu mohou zuřivě blikat při příchozím hovoru, SMS, nebo u her. Mohou i blikat do rytmu a to společně s vibracemi.

