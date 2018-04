Maxon MX7920 - menší telefon jsme ještě neviděli (první dojmy)

Značka Maxon je v našich končinách poměrně neznámá, přesto se na poli výrobců mobilů nejedná o žádného nováčka. Tento korejský výrobce nabízí v Evropě své produkty již velmi dlouho a setkat se s nimi můžete nejčastěji ve Španělsku, Velké Británii a třeba v Itálii. Zajímavostí je pak přítomnost českého menu v některých modelech, ač se k nám nikdy oficiálně nedovážely. To ale není případ námi testovaného Maxonu MX7920, jelikož jsme měli k dispozici asijskou verzi, ve které vedle čínštiny bylo jen anglické menu. Maxon je v současnosti korejská trojka v produkci mobilních telefonů po Samsungu a LG. Do stejné stáje jako Maxon pak patří i mobily značky Sewon a s největší pravděpodobností i značka Innostream.

Soutěž o nejmenší mobilní telefony je v současné době záležitostí především asijských výrobců. Před nedávnem jsme vás v tomto článku informovali o novém véčku taiwanského DBTELu, který se chlubí primátem nejmenšího telefonu na světě. Chyba lávky, náš Maxon je ještě menší, jeho rozměry jsou pouhých 64 x 37 x 22 mm a hmotnost jen 59 gramů! Konkurenci mu může dělat stájový kolega Sewon SG2200 a jeho čínské klony (například Emol 99), některé modely čínské firmy Capitel a z těch známějších třeba Siemens CL50, nebo Panasonic GD55 (oba zřejmě na stejné hardwarovém základu od společnosti Compal). Právě jen Panasonic je klasicky koncipovaný, všichni ostatní kolibřici jsou véčka. Ze všech těchto telefonů je ale nejmenší právě Maxon MX7920. Konkurenci by mu mohl dělat čerstvě představený Siemens - Xelibri číslo 3, který ale nemá klávesnici a výrobce přesné parametry nezveřejnil.

Krychlička

Maxon MX7920 je elegán. Stříbrný telefonek s výrazným druhým displejem na vrchu vypadá na první pohled jako miniatura reálného telefonu. Zdání klame, s Maxonem lze bez problémů telefonovat a překvapivě psát i textové zprávy. Klávesnice je totiž díky véčkové koncepci celého přístroje stále nad hranicí použitelnosti, i když pro stisk je lepší používat nehet než celé bříško prstu. Výhodu budou mít příslušnice něžnějšího pohlaví, kterým se také námi testovaný Maxon velmi líbil. Nadchla je i možnost nošení na krku; výrobce k telefonu přidává osobní HF sadu, která ale zároveň funguje jako poutko na krk. Provedení je stejně precizní jako u samotného telefonu, takže celek vypadá na krku spíš jako šperk, než přístroj pro komunikaci. Korejci jsou pečlivou výrobou pověstní a po zkušenostech se Samsungem nás nyní mohl přesvědčit i Maxon.

Mikro displej s maxi rozlišením

Pokud je klávesnice stále ještě použitelná, na oba displeje již budete potřebovat ostříží zrak, nebo raději brýle. Ne že by byly oba displeje špatné, ba právě naopak, mají ale velké rozlišení a text je neuvěřitelně malý. Vnější displej umí zobrazit tři řádky (rozlišení 80 x 50 obrazových bodů!), ovšem použitý font již snad menší být nemůže. Velmi podobné je to pak i s hlavním displejem. Ten má při svých rozměrech zhruba 2,5 cm na 2,5 cm rozlišení dokonce 128 x 128 obrazových bodů. To v praxi znamená, že například při čtení SMS zpráv je k dispozici šest řádků. Písmo je však miniaturní, font je tenký a tudíž špatně čitelný. Jinak jsou ale oba displeje podsvíceny elegantním modrým světlem a u hlavního displeje lze nastavit kontrast, či použít tapetu displeje, nebo jeho spořič. Hlavní displej zvládne zobrazit čtyři odstíny šedi, což je ale při tak malých rozměrech spíš na obtíž.

Tolik funkcí se do něj snad ani nemůže vejít

Pokud očekáváte u tohoto stylového mini telefonu jen ty nejzákladnější funkce, budete mile překvapeni. Telefon toho umí docela dost, na svoji kategorii má nadstandardní výbavu. Již při pohledu na okraj hlavního displeje je jasné, že telefon umí GPRS (konfigurace 4+1 timeslot). To lze použít jak pro wap (1.2), tak pro datové přenosy. Spojení telefonu s počítačem je možné pomocí datového kabelu (nebyl součástí balení), nebo pomocí infraportu, jak tvrdí oficiální materiály výrobce. Námi testovaný vzorek ale infraport neměl a nenašli jsme v něm ani slibovaný e-mailový klient. Zřejmě budou existovat různé verze telefonu, a to bez jasného typového odlišení. V každém případě lze telefon synchronizovat například s programem Outlook, z čehož vyplývá, že v přístroji je slušný kalendář a také vnitřní paměť na kontakty. Ta pojme 150 záznamů a ke každému lze přiřadit tři čísla, e-mailovou adresu a kompletní poštovní adresu. Celkem se tedy do telefonu vejde 750 záznamů. Kontakty lze třídit podle skupin volajících a podle roztřídění v nich lze i hledat.

Kdo si hraje, nezlobí

Maxon MX7920 umí samozřejmě i textovky, a to jak klasické SMS (až 459 znaků u jedné), tak i EMS zprávy s obrázky a melodiemi. Při psaní pomáhá T9 (v testovaném vzorku jen v anglickém jazyce) a docela pohodlně se například píší oblíbení smajlíci, jen pomocí klávesy s mřížkou. Telefon má samozřejmě i budík, kalkulačku, poznámkový blok, konvertor měn, skupiny volajících (5) a vyzváněcí profily (7). Na příchozí hovor vás u tohoto Maxonu může upozornit buď jedna ze třiceti přednastavených melodií, nebo si další můžete do telefonu stáhnout z wapu a v neposlední řadě si ji složit i v editoru. Melodie jsou polyfonické, ale pouze čtyřhlasé a nijak výrazně zajímavé. Co nás ale překvapilo, byly vibrace, které měly intenzitu, jakou jsme od takhle malého telefonu vůbec nečekali. Zajímavé jsou i tři hry - ta s názvem Adventure představuje hned tři hry najednou. V další hře můžete honit populárního hada, popřípadě si zahrát pexeso.

Miniaturní Maxon MX7920 je stylový telefon pro zákazníky toužící po výjimečném přístroji. Kdo si jej pořídí, získá totiž asi úplně nejmenší mobil na světě. Vedle perfektně zpracovaného přístroje, jeho atraktivního vzhledu a zajímavě řešené osobní HF sady získá i množství funkcí, které se vymykají běžnému standardu třídy. Majitel se tak nebude muset omezovat, popřípadě mít ještě druhý telefon pro práci. Klávesnice Maxonu je při svých rozměrech překvapivě ještě stále dobře použitelná, displejům naopak škodí jejich extrémní rozlišení v porovnání s jejich fyzickou velikostí. Maxon své produkty v Evropě nabízí, ale úplně běžně je neseženete. Nejlépe uspějete na jihu Evropy, nebo ve Velké Británii a Dánsku. Pokud se vám cestovat pro telefon nechce, můžete si jej pořídit u společnosti Nowicom (Ex Semec - více zde) za cenu přibližně 11 900 Kč včetně dvouleté záruky. V telefonu najdete ale jen anglické menu. Na závěr ještě jedno malé překvapení. Maxon MX7920 nás mile překvapil svou výdrží na jedno nabití baterie (Li-Ion; 600 mAh), bez problémů vydržel na příjmu přes pět dnů. Kde se v něm bere tolik energie, zůstává pro nás záhadou.

Telefon zapůjčil Nowicom Česká republika