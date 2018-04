MaxKey - dejte kartu do klíčenky

Malá rekapitulace tématu bezpečnosti

Způsobů, jak uzamknout váš palm, je už v softwarovém světě opravdu dost a řada uživatelů (alespoň dle našich průzkumů) si vystačí s vestavěnou PalmOS aplikací SECURITY, či na ochranu dat jednoduše nemyslí a věří, že se nic nestane, když se nestalo nic až dosud. Jak krátkozraké takové uvažování může být, jsme se snažili vysvětlit v několika článcích, kde jsme rovněž zveřejnili několik tipů a postupů, jak s problémy tohoto typu zápolit, včetně několika zajímavých aplikací z tohoto ranku:

Jestli vás zajímá, jak jsou na tom ostatní, tak vězte, že asi 38 % uživatelů svoje data nijak nechrání. 14 % blokuje kódem spuštění PDA, 7 % používá heslování a maskování citlivých položek, 14 % tato data šifruje, 5 % používá speciální bezpečnostní program a 19 % uživatelů PDA kombinuje výše uvedené.

MaxKey - k čemu je?

V kontextu složité kategorie bezpečnostních aplikací je třeba vnímat freewarový MaxKey jako jednu z možností a variant, jak ochránit svá data. Umí pouze upravit vaši paměťovou kartu tak, že slouží jako klíč ke spouštění handheldu. Standardní proces přístupu do zaheslovaného palmu heslem je nahrazen vložením vaší karty.

Aplikace MaxKey samotná nahradí v paměti vašeho handheldu interní bezpečnostní proceduru zapnutí PDA vázaného na zadání hesla. To má několik výhod. Tou první je to, že je zrušeno uživatelsky nepříjemné vkládání hesla při každém zapnutí. To totiž vede řadu lidí k neúměrnému zkracování hesla a tím i k prudkému poklesu úrovně zabezpečení. Nikdo nemůže rovněž vaše heslo náhodně, či záměrně "odezírat" z vašich Graffiti tahů, protože žádné nevkládáte. Jednoduchým vynětí své paměťovky z PDA palm pro ostatní uzamykáte.

Jak se používá?

Prvním krokem po instalaci aplikace do PDA je úprava vaší paměťové karty, kterou vložíte do handheldu. Pak zadáte vaše bezpečnostní heslo a tlačítkem "Add key into card" přidáte klíč na svou kartu. Podobnou procedurou (vedlejším tlačítkem) můžete později klíč z vaší karty odstranit, či ověřit.

Program funguje po odškrtnutí volby "Enable Max Key". Pak jděte do SECURITY a nastavte své heslo (stejné jako v programu MaxKey) a aktivujte funkci "Autolock handheld" na On Power Off. Vložte kartu s klíčem, vypněte PDA a znovu jej zapněte. MaxKey by měl vyplnit heslo a spustit handheld automaticky!

Je to zdarma

To nejlepší nakonec- aplikace byla v první verzi shareware za 14,95 USD, od verze 1.1. je ale šířena zdarma jako freeware. Výrobcem je PalmWork, který i přesto, že je program freewarem, vyžaduje registraci a kód vám zašle po emailové žádosti zdarma. V programu je přece jen jedna chybička - vygenerovaný PDB soubor na kartě obsahuje nezakódovaný HotSyncName a heslo. Na kartu si už musíte dát pozor!