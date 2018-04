Máte zvonění legálně?

Možná se vám zdá otázka v nadpisu směšná - mohu vás ale ujistit, že ke směšnosti má v poslední době stejně daleko, jako Napster k uspokojivému vyřešení soudní přes s RIAA. Abych byl přesný, téměř stejně daleko...

Asi jsem vás překvapil tím, že spojuji zvonění vašeho mobilního telefonu s podloudnými přenosy hudby ve formátu MP3. Jistěže, pokud používáte vyzváněcí tóny vašeho mobilního telefonu, jste v podstatě bezpečni a zodpovědnost za vaše vyzváněcí tóny přijímá výrobce mobilního telefonu. Jenže většina dnešních telefonů umožňuje vlastní vytvoření či přijmutí vyzváněcího tónu - a tady je kámen úrazu.

V poslední době se až příliš často totiž mluví o tom, že vyzváněcí tón je totéž, jako sama hudební nahrávka, na kterou má zpravidla také někdo autorská práva. Myslíte si, že jde o vtip? Vyvedu vás z omylu. Již koncem loňského roku měla jedna finská firma rozesílající uživatelům finských mobilních sítí za úplatu vyzváněcí tóny značné problémy s místním zástupcem hudebních autorů. Celý spor se nakonec vyřešil mimosoudně tak, že firma platí ročně sjednávaný paušální poplatek. Tehdy jsem se domníval, že jde o extrémní případ. Nešlo - začalo se rodit pravidlo.

Minulý týden EMI Music Publishing, významná hudební firma zastupující stovky známých interpretů, podala žalobu na kalifornskou firmu Global Music, provozovatele známého serveru Yourmobile, z něhož si lze zdarma poslat zvonění na Nokia telefon (již jsme o serveru psali). EMI podává žalobu, protože na serveru je zhruba 300 vyzváněcích tónů složených podle písní, na které má EMI práva. Podle žaloby EMI by celá tahle akce měla Global Music přijít na 45 milionů dolarů; pokud je ovšem EMI vysoudí.

Ostrá reakce mluvčího Global Music na sebe nedala dlouho čekat - zástupci firmy v rozhovoru pro Newsbytes prohlásili, že hudební právo vždy stálo na straně mainstreamových vydavatelů hudby a místo aby řešilo podstatu problému, pak pouze lepí nejviditelnější díry. Na druhou stranu ale z yourmobile.com zmizely sporné songy, jako například Rolling Stone "Start Me Up," John Lennon a jeho "Imagine," či třeba Nirvana - "Smells Like Teen Spirit."

Global Music má podle některých expertů na právo smůlu a podle amerického práva patrně soudní při prohraje. Nesejde totiž na tom, že vyzváněcí tóny se skutečné hudbě pouze vzdáleně podobají, ani na tom, že zvonění většinou obsahuje jen pár taktů z celé skladby, protože paměť telefonu je omezená. Jak řekl jeden z expertů na americké autorské právo a hudební průmysl, Leonard Rubin z chicagské firmy Gordon & Glickson v rozhovoru pro LA Times: "Případ Napsteru a MP3.com výrazně více zaměřil obecnou pozornost na ochranu copyrightových materiálů, velké společnosti vycítily svoji příležitost domoci se dalších peněz rozsáhlými žalobami".

Případ yourmobile.com versus EMI nepochybně také skončí mimosoudním vyrovnáním, kdy se koza nají a YourMobile i Global Music zůstane celý, jen s dírou na účtu. Celý případ je ale mementem stále více se vzmáhajících nároků hudebního průmyslu na své nahrávky. Podle některých právníků by totiž bylo opravdu možné v České republice požadovat poplatky od uživatelů mobilních telefonů, kterým některý ze songů Karla Gotta, Lunetiků nebo jiných fenoménů moderní hudby zní v tramvaji jako vyzváněcí tón. V takovém případě totiž jde o veřejnou produkci a její neúmyslnost, stejně jako neznalost zákona, neomlouvá.