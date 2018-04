Máte Vodafone nebo T-Mobile? Začněte se učit rusky

Fotbalový klub? Mám. Tým F1? Mám. Banku? Mám. Tak co bych si ještě mohl koupit? Mám to, mobilního operátora, to bude super. Tak přesně takhle možná v současnosti uvažuje pár ruských oligarchů a nám se může stát, že budeme volat s ruským operátorem.

Tak co říkáte, jak by se vám líbilo stát se zákazníkem ruského operátora? Že ne? Možná se vás na to nikdo nebude ptát. Alfa Group vlastněná ruskými oligarchy totiž ohlásila, že začala vyjednávat s několika evropskými operátory o majetkovém propojení.

Ruský Vodafone

Podle informací britského listu The Times se zdá, že nejkonkrétněji vypadají jednání s Vodafone, ale Kirill Babaev, viceprezident společnosti Altimo, ta je dceřinou společností Alfa Group, k tomu řekl: „Jednáme s Vodafone a s několika dalšími velkými evropskými telekomunikačními operátory.“ Těmi dalšími by podle dostupných informací měly být France Telekom (vlastnící Orange) a Deutsche Telekom (T-Mobile). Nicméně zpráva ruské agentury Interfax hovoří i o španělské Telefonice.

Mediální zástupci obou operátorů, jak Vodafone tak T-Mobile, zprávy dementovali. Na druhou stranu, máme v čerstvé paměti, jak ještě několik hodin před podpisem dohody o akvizici Oskara Vodafonem, obě strany tuto informaci popíraly.

Altimo není na telekomunikačním trhu žádným nováčkem, drží 33 % akcií ruského mobilního operátora VimpelCom, jehož tržní hodnota se odhaduje na 13 miliard dolarů a je kótován v indexu Nasdaq, a také 25% podíl v dalším ruském operátorovi Megafon. Alfa Group drží také podíly v ukrajinském operátorovi Kyivstar a tureckém Turkcellu. Tito operátoři poskytují služby 100 milionům zákazníků. Jen pro srovnání, Vodafone má nyní přes 190 milionů zákazníků na celém světě.

Alfa Group drží kromě telekomunikačních operátorů podíly v několika společnostech z oblasti ropného a plynového průmyslu či komerčního i privátního bankovnictví. Jedněmi z vlastníků Alfa Group jsou i miliardáři Pjotr Aven a Michail Fridman, ten ve svém vyjádření pro ruskou agenturu Interfax řekl: „Chceme posílit svoje pozice v západní Evropě.“

Jak plyne z vyjádření zástupců společnosti Altimo, Alfa Group by ráda získala 20% podíl ve Vodafone Group. Měla by vzniknout joint-venture, do níž Alfa Group vloží asi 15 miliard liber (zhruba 630 miliard Kč). Přitom současný majetek společnosti Altimo se odhaduje na 5,25 miliardy liber (220 miliard Kč) a tržní kapitalizace Vodafone je odhadována na 72 miliard liber (3 biliony Kč). Podle vyjádření zástupců Alfa Group by nový operátor působící v Rusku i v západní Evropě mohl vzniknout zhruba za 12 až 18 měsíců.

Ruský T-Mobile

Kromě zájmu Alfa Group se stále častěji objevují zprávy o jednáních Deutsche Telekom, vlastníka T-Mobile, s další významnou ruskou skupinou Sistema. Ta stojí za ruským operátorem MTS. Jedním z vlastníků společnosti Sistema je ruský oligarcha Vladimír Jevtušenko, který má podle spekulací velmi dobré vztahy s ruskou vládou a lidmi kolem prezidenta Putina. Jevtušenkovi patří 93. pozice v žebříčku nejbohatších lidí na světě.

Podle informací publikovaných v německém deníku Die Welt, se snaží Sistema získat v první fázi blokační balík 25 % akcií Deutsche Telekom a další akcie pak nakoupit prostřednictvím burzy. Spekulace prohlubuje i to, že jako poradce společnosti Sistema pracuje i bývalý CEO Deutsche Telekom Ron Sommer.





Zajímavé je, že představitelé Deutsche Telekom zprvu veškeré informace o jednáních popírali, následně ale představitelé této skupiny prohlásili, že v případě, že by nějaká jednání probíhala, vše by se odehrávalo podle podmínek Deutsche Telekom a ne na základě diktátu Sistemy. Německé noviny spekulují, že by pro svůj záměr získat podíl v Deutsche Telekom mohla Sistema získat i spolupráci americké firmy Blackstone, která v současnosti vlastní 4,5 % akcií Deutsche Telekom, a v níž se také angažoval Ron Sommer.

Je to jen hra?

Podobné zprávy mohou často působit jako rozbuška. Když Roman Abramovič kupoval Chealsea FC, spustil se kolem této zprávy obrovský poprask a řada komentátorů mluvila o konci anglického fotbalu. Nakonec Abramovič vybudoval jeden z nejlepších fotbalových týmů na světě. Většina současných operátorů jsou veřejně obchodovatelné společnosti, není tedy vyloučeno, že někdo koupí minoritní podíly, ale tak se děje ve spoustě dalších odvětví.

Kromě západní Evropy se Altimo podle svého mluvčího poohlíží po možnostech spolupráce s asijskými operátory. V zorném poli je Vietnam, Indie a Indonésie.

A naopak, spolu s Alfa Group drží podíl v Megafonu také Telenor, který chce svůj vliv v tomto operátorovi dokonce posílit. Snad právě tahle informace může být jedním ze zdrojů současných spekulací. Arun Sarin, výkonný ředitel Vodafone, nedávno prohlásil, že Rusko je jedním z potenciálních trhů, na nichž by se rád Vodafone angažoval.

Přitom podle analytiků je současný ruský trh již saturován a jedinou možností, jak úspěšně vstoupit na ruský mobilní trh, je tak nějaká forma spolupráce se stávajícím ruským operátorem. Současná mediální prohlášení ruských oligarchů tak mohou být jen vzkazem pro představitele Vodafone, že jsou připraveni jednat.