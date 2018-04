Máte starý Palm? Kupte nový a za starý inkasujte až 4 000 korun

Nabídka "nový za starý" je určena pro každého, kdo plánuje pořízení nového smartphonu nebo kapesního počítače značky Palm a přitom je ochoten protihodnotou nabídnout starší přístroj stejné značky.

Na stránkách PalmHelp se objevila kalkulace slevy, jakou může zájemce za svůj starý palm očekávat.

Za aktuální model v perfektním stavu je možné získat čtyři tisíce korun. Použitelný přístroj bude vykoupen za 2 500 korun, nefunkční pak za tisícovku. Aktuálním modelem je přitom myšlen přístroj, který je doposud v prodeji v e-shopu PalmHelpu a je nabízen za prodejní cenu nejméně osm tisíc korun.

Neaktuálním modelem, za který lze získat v případě perfektního stavu 2 500 korun, u použitelného přístroje 1 500 a za vrak 800 korun, jsou myšleny všechny Palmy řady Tungsten od T3 a novější, dále modely řady Zire od Z72 a novější, nejsou-li zařaditelné do kategorie Aktuální model.

Staršími modely jsou pak myšleny všechny ostatní Palmy, přičemž za jejich výborný stav získáte slevu 1 400, za použitelný 800 a v případě nefunkčního zařízení pak 400 korun.

Stav zařízení přitom posuzuje servisní středisko, zákazník si pouze založí novou servisní zakázku, své zařízení popíše a odešle na adresu provozovatele. Ten následně sdělí cenový návrh a pokud bude odesílatel souhlasit, může si rovnou objednat nové zařízení, na kterém bude následně uplatněna sleva.

Nabídka serveru PalmHelp stojí za uvážení. Hodnocení stavu je však subjektivní a je možné, že jen malý škrábanec rozhodne o tom, že za zařízení bude nabídnuta částka výrazně nižší a v konečném důsledku nezajímavá. V každém případě případným zájemcům doporučujeme zkusit nabídnout svůj současný přístroj i v nejrůznějších internetových aukcích (Aukro.cz či eBay) nebo na inzertních serverech (Jarmark).

Aktivita nemá s výrobcem kapesních počítačů Palm Inc. nic společného, jedná se o iniciativu serveru PalmHelp. Je to poměrně škoda, že se zastavit klesající podíl na trhu snaží prodejce a nikoliv výrobce. Podobná akce určená nejen pro majitele Palmů, ale i konkurenčních přístrojů, by také nebyla zcela na škodu.