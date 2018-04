Máte rádi basebal? Yetti ho miluje

Představte si, že jste Yetti, vím že je to těžké, ale zkuste to. Máte děsně rád baseball, ale když přijdete do sportovních potřeb, všichni vždycky utečou, takže nemáte ani míč ani pálku. Nezbývá vám tedy než improvizovat.

Vezmete tedy to, co máte zrovna po ruce, kus klády a tučňáky, kteří se podle učitele Poustky z Cimrmanovské klasiky vyskytují jen na jižním pólu. V tomto ohledu je hra trochu geograficky zmatená. Ale pro naše účely to není až tak zásadní. Jakožto osamělý sněžný muž nemáte ani s kým hrát, proč tedy neříct tučňákům aby se vám nadhazovali a nezkoušet odpaly?

Nápad jako takový je rozhodně velmi originální, i když ho Chris Hilgert nejdříve použil u PC. Cíl hry je navíc velice prostý, máte pět pokusů na to, abyste odpálili arktického ptáka co nejdále. Počítá se samozřejmě součet vzdáleností.

Hlavní je odhadnout správný úhel, protože pokud tučňák odletí moc kolmým směrem zaboří se zobákem do ledu a nedoplachtí tedy tak daleko, jako když se bude odrážet po břiše dál a dál. Jednoduchosti hry odpovídá i ovládání, které se skládá pouze z klávesy 5, kterou stisknete pro nadhození i odpálení, a pak už jen sledujete.

Grafika je z těch jednodušších a přechod z PC na mobily ji hodně ubrala na atraktivitě. Je to samozřejmě logické, ale dalo se to jistě udělat i jinak. Yeti vypadá tak nějak jako bílá koule a zmizely stromečky, či jakákoliv jiná ozdoba odpaliště.

Tučňáci navíc neznají zpomalující pohyb, takže se pohybují při prvním dopadu stejně rychle jako při posledním. Jak je vzhled horší, tak zvuk je naprosto skvělý, žádná muzika, ale skvělé skřeky při úderu a jakémkoliv nárazu na zem dokonale dobarvují atmosféru celé hry.

Tím že je hra vlastně nekonečná smyčka a přeruší ji pouze zaznamenání skóre do top 10, je to neuvěřitelně poutavá zábava, pro ty kteří ji nehráli na PC ještě více než pro zbytek hráčů.

Jenom doporučuji při hraní na veřejných prostranstvích vypínat zvuk, jinak se vystavujete dosti zajímavým pohledům ze strany okolí. A dávejte si pozor ve veřejných dopravních prostředcích, přijít pozdě na důležitou schůzku a argumentovat hraním YetiSports není zrovna dobrý nápad, a že vím o čem mluvím.

Pokud se rádi bavíte ne zrovna normální způsobem, nemohu než Yettiho doporučit. Pokud patříte k druhé skupině, zkuste si ho také, uvidíte že se příjemně odreagujete a zapomenete na starosti všedních dnů. Jeho další výhodou je, že se dá sehnat úplně zdarma.