Máte problém se dovolat na některá čísla? Váš operátor asi nemá propojovací dohodu

Uživatelé mobilů, kteří používají síť Oskar, možná včera zjistili, že se nemohou dovolat na zelené linky začínající na 0800 31 xx xx. Příčina je jednoduchá – Český Telecom začal „pročišťovat“ svou síť a při tomto procesu přišel na to, že nemá s GTS (v jehož síti jsou zmiňované zelené linky umístěné) podepsaný dodatek k propojovací dohodě, který by toto přenášení hovorů na vybrané zelené linky umožňoval. Takže přenášení hovorů ze sítě Oskar do sítě GTS na zelené linky zastavil. Oskar je přitom k síti GTS připojen právě prostřednictvím Českého Telecomu. GTS nemá podepsanou propojovací dohodu ani přímo s Českým Mobilem, která by zajišťovala jiný postup volání na vlastní zelené linky. Až dosud Český Telecom tyto hovory spojoval z vlastní vůle, aniž by za to dostával odpovídající propojovací poplatky. Je nicméně zajímavé, že zatímco hovory z Oskara Český Telecom na zelené linky GTS nespojuje, hovory z vlastní sítě do GTS je možné uskutečňovat i nadále.

Takových případů může být víc a nemusí jít zdaleka jenom o zelené nebo jiné barevné linky. Český Telecom totiž až dosud velmi často poskytoval jiným operátorům služby, o kterých se snažili dohodnout, ale příslušný dodatek ještě nebyl podepsaný. Od nynějška platí, že služby bude Telecom poskytovat až po podepsání samotných propojovacích smluv a dodatků, týkajících se především cen za propojení. Je otázkou, nakolik tento striktnější postup ze strany Českého Telecomu přispěje k uklidnění rozbouřených telekomunikačních vod v České republice, nicméně právníci Telecomu si jistě dali moc dobrý pozor na to, aby jejich postup nemohl být nikým zpochybněn.

Přinášíme vám proto přehled sítí, se kterými má v tuto chvíli Český Telecom podepsanou propojovací smlouvu – při volání do nebo z těchto sítí byste se neměli potkávat s problémy:

Pevné sítě, se kterými má Český Telecom podepsanou propojovací dohodu:

· Aliatel

· BT Worldwide

· Czech On Line

· Contactel

· eTel

· GTS Czech

· Pragonet

Místní pevné sítě, se kterými má Český Telecom podepsanou propojovací dohodu:

· Dattel (nyní již GTS Czech)

· Factcom

· Telecom 21

· UPC Česká republika

Mobilní sítě, se kterými má Český Telecom podepsanou propojovací dohodu:

· Eurotel

· Oskar

· Paegas

Pevní operátoři, se kterými v tuto chvíli Český Telecom jedná o propojovací dohodě:

· GlobalTel

· InWay

· Kiwwi

· Rann Globalnet

· Tele2

· Telegon

· World Online