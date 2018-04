Máte PDA? A spíte klidně?

Průzkumy jsou alarmující...

Šokující výstupy nedávného průzkumu, který provedl ComputerWeekly 360, by pro nás mohly být dostatečným varováním...

Pro připomenutí - agentura provedla průzkum u 332 IT profesionálů, kteří používají běžně PDA a z nichž

- 89% využívá PDA hlavně jako diář

- třetina uživatelů uchovává na PDA firemní informace, 46% má na PDA hesla či PINy

- pouze 35% dotázaných potvrdilo, že jejich firma má vypracovanou nějakou "politiku" na ochranu dat na PDA

- 41% uživatelů nikdy neměnila svoje heslo a dalších 26% je mění jen příležitostně...

- čtyři z pěti dotázaných přiznalo, že používá svoje vlastní PDA v práci, a 77% synchronizuje běžně data ve svém osobním PDA s firemním PC či laptopem...

Není to bouře ve sklenici vody?

A co vlastně z našich dat lze zneužít? Otázka by mohla být položena spíš jinak - je toho jen poměrně málo, co se zneužít nedá. Připomeňme si jen nejdůležitější funkce a poslání naších handheldů, kterými jsou:

- vedení osobního i služebního diáře s termíny schůzek, obsahem jednání, zdroji apod.

- uchovávání důležitých osobních i pracovních kontaktů

- uchovávání nejrůznějších hesel, PINů, přístupových kódů apod.

- uchovávání a psaní e-mailů

- přenášení a prohlížení kancelářských dokumentů z Wordu a Excelu, přednášek v Power Pointu

- uchovávání důležitých firemních databází, dokumentů a jiných informací

- vedení osobního a rodinného účetnictví, stavů účtů, kreditních karet atd.

Myslím, že z toho výčtu je jasně patrné, že data z našeho PDA by mohla leckoho eminentně zajímat.

Firmy i jednotlivci stojí před problémem

PDA ve firmách jsou zatím komplexně řešena velmi sporadicky a je jen málo firem (u nás to platí rovněž), které vůbec mají propracovanou strategii využívání PDA v kontextu firemních technologií a zabezpečení. I u nás se používá v hojné míře "soukromých" handheldů na firemních PC i sítích a nákupy PDA pro management či obchodníky se zatím berou spíše jako módní doplněk než jako nedílná součást informačních systémů. To bude třeba jistě změnit, na PDA je třeba se začít dívat jako na jeden z důležitých komponentů firemních technologií - a to jak ve smyslu hardwarovém, tak i softwarovém.

Rovněž uživatel - jednotlivec by měl zvážit, zda dosavadní bezpečnostní postupy odpovídají důležitosti a citlivosti dat přenášených v handheldu. Je jasné, že ztráta handheldu je značně finančně nepříjemnou událostí. Za určitých okolností se ale může stát přímo existenční katastrofou, a to zejména tehdy, umožníte-li nepoctivému nálezci (či přímo zloději) jakékoli zneužití dat v PDA uložených...