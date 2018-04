Máte nízký kredit? Dobijte si ho co nejjednodušeji!

Vynalézavost se firmám při přesvědčování zákazníka k pořízení zboží rozhodně vyplatí. Nákupy na splátky, nepřetržitá pracovní doba i bezplatná informační linka jsou jen jedny z mála lákadel, jež podporují prodej. Ovšem ani největší obchodní řetězce nemají v rukou tak silné nástroje jako naši mobilní operátoři u předplacených sad. Mnoho adolescentů se stalo na svých telefonech natolik závislých, že takřka neusnou, dokud neodešlou alespoň dvacet zpráv. Pokud jim tedy dojde kredit, jsou pro jeho opětovné zvýšení ochotni udělat ledacos. A mají skutečně z čeho vybírat.

Dobíjecí kupón

Přestože dobíjecí kupóny jsou staré jako předplacené sady samy, stále je to bezkonkurenčně nejpoužívanější způsob zvyšování kreditu u všech tří mobilních operátorů. Poměrně praktické bylo využití technologie USSD, díky níž už nemusíte komunikovat s telefonním konverzantem, stačí jen v požadovaném tvaru zadat číslo dobíjecího kupónu a odeslat. Uživatelé, kteří mají přístup k internetu, pak zajisté ocení možnost snadného zvýšení kreditu přes příslušné stránky jednotlivých operátorů. Na klávesnici počítače se přeci jen mnohamístný kód zadává o trochu lépe než na mobilu. Nemusíte mít přitom k tomuto způsobu dobíjení nedůvěru. Vyplníte-li správně své telefonní číslo, můžete si být jisti, že kredit přijde tam, kam doopravdy má.

Eurotel Go Oskarta Paegas Twist telefonní linka *88 *77 4602 (jiný telefon) 02/6701 1188 0800 770 077 0603 124602 USSD *102*číslokupónu# Ne *102*číslokupónu# internet www.mobilgo.cz www.oskarmobil.cz www.paegas.cz

Bezhotovostně

První zásadní průlom do bezhotovostního dobíjení kreditu znamenala spolupráce mobilních operátorů s Euronetem, který vlastní jednu z největších sítí bankomatů u nás. Ať už jde o pouhé vytištění identifikačního čísla kupónu či přímé dobití, tento způsob placení za hovorné stále překonává placení kartou CCS či GSM banking. Poměrně zajímavou možnost přinesl Eurotel v podobě placení přes účet uživatele používajícího tarifní program. Stačí zavolat na *11, zadat identifikační číslo a Go telefon, který má být nabit. Suma odpovídající jednotlivým Go kupónům (300/500/1000/2000 Kč) pak bude dotyčnému připočítána v pravidelném měsíčním vyúčtování.

Za pozornost stojí i spolupráce mobilních operátorů s jednotlivými bankami. Majitelé běžných účtů u Komeční banky mohou k dobití Oskaret a Twistů používat své platební karty. Za tímto účelem musíte u Oskara požádat o zaslání tzv. bankovní karty, což je v podstatě SIM karta s nahranou SIM Toolkitovou aplikací, která uchovává informace o čísle vaší platební karty. Přes menu telefonu pak můžete dobíjet svůj kredit, eventuálně u tarifů platit faktury a navyšovat volací zálohu.

Praktičtější je však řešení Paegasu, založené na textových zprávách, kdy svůj volací limit zvyšujete odesláním SMS vhodného formátu. K tomuto si však nejprve musíte ve vybraném bankomatu Komerční banky SMS dobíjení zaregistrovat. Není to nic složitého. Stačí v nabídnutém menu namísto výběru peněz zvolit SMS dobíjení a posléze zadat své telefonní číslo. Pokud registrace služby proběhne správně, na stvrzenku vám bude vytištěno důležité DPIN. Ke zvýšení svého kreditu už pak stačí odeslat na číslo 5602 zprávu formátu: DOBIT DPIN CASTKA. Velkou výhodou tohoto způsobu je zadání libovolné částky v rozsahu 400-4000 Kč. Nemusíte se tedy omezovat hodnotami jednotlivých kupónů. Jediným drobným úskalím této služby je zatím existence pouze dvou bankomatů, které registraci umožňují (Václavské náměstí, Praha 1 a Dejvická 5, Praha 6). Ovšem podle vyjádření zástupců Paegasu by během několika málo týdnů měly touto funkcí disponovat všechny bankomaty Komerční banky.

Jestliže svým dětem, zaměstancům apod. dáváte v pravidelných intervalech dobíjecí kupóny, pak by vás mohla zaujmout služba Eurotelu umožňující zvyšování kreditu převodem z účtu. Stačí ve vaší bance zadat příkaz (v nastíněném případě nejlépe trvalý) tohoto formátu a dotyčným pak bude nejpozději do pěti pracovních dnů od podání připsána suma velikosti jednotlivých Go kupónů. Pošlete-li jinou částku, tak se transakce neuskuteční a peníze vám budou vráceny.

Odlišné jsou i přístupy mobilních operátorů týkající se zvyšování kreditu prostřednictvím CCS. Eurotel vsází na variantu CCS Kontakt, která je dodatečně vydávána pouze registrovaným uživatelům platebních karet CCS (tedy všech ostatních vyjma CCS Bonus) a slouží převážně k placení v internetových obchodech. Dobíjení přes CCS nemá tedy u Eurotelu nic společného s benzinovou stanicí. Svůj kredit si mohou majitelé Go karet tímto způsobem zvyšovat pouze přes internetové stránky.

Podstatně zajímavější využití terminálů CCS nabízí Paegas. U vybraných čerpacích stanic (poznáte podle označení s logem Twist) totiž můžete kredit u libovolné Twist karty snadno zvýšit. Pokud požádáte obsluhu, aby vám tuto transakci provedla, to se podle informací centrály CCS týká většiny případů, tak zadáte jen své telefonní číslo a PIN. Naopak, vezmete-li vše do svých rukou, musíte nejprve na příslušném terminálu stiskem multifunkční klávesy vybrat položku dobíjení a už se jen budete řídit instrukcemi na displeji. Na Twist kartu můžete poslat libovolnou částku v rozmezí 200-9999 Kč, ovšem s tím, že doba platnosti se prodlouží pouze při dobití alespoň za 400 Kč. Samozřejmostí je odeslání textové zprávy, která vám oznámí, zdali byl kredit zvýšen, transakce se nepodařila nebo pozdržela.

Ke zvýšení lukrativnosti bezhotovostního zvyšování kreditu používají mobilní operátoři různé bonusy. Eurotel vám k dobíjené částce připíše 10%, pokud zaplatíte přes účet zákazníka s tarifem (do 31. ledna 2002) a Paegas vám 10% přidá při použití bankomatu nebo karty CCS (do odvolání). Oskar žádné další zvýhodnění nenabízí, zůstává u stejných bonusů, jaké získáte při běžném nákupu dobíjecího kupónu (100/300 Kč)

Eurotel Go Oskarta Paegas Twist bankomaty

GSM banking

zaplacení přes účet zákazníka s tarifem

CCS (přes internet)

bankovní převod

eBanka bankomaty

SIM Toolkit (KB) bankomaty

GSM banking (GECB)

CCS

textové zprávy (KB)

KB=Komerční banka GECB=GE Capital bank