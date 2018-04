Máte mobil Siemens, co můžete čekat?

Jaká porucha je u vašeho Siemensu nejpravděpodobnější? Informace od servisu společnosti i od nezávislých prodejců se shodují, a tak vám můžeme nabídnout skutečně věrohodný přehled možných potíží u toho kterého typu Siemense. Samozřejmě se následující výčet týká jen přístrojů, s nimiž jejich majitelé zacházejí standardním způsobem.

Podle nezávislých prodejců patří mobily této značky mezi nejméně poruchové. Na pomyslných stupních vítězů je podle nich doplňuje ještě finská Nokia a americká Motorola.

Nejčastější závada

Nejčastější závada, kterou musí řešit v servisu Siemensu, jsou problémy telefonů s přihlášením k síti, případně s fungováním v síti. Problém způsobuje porušený vysokofrekvenční zesilovač. Jde o keramickou součástku, která je kvůli své relativně velké výšce náchylná k poškození při nárazu. Pokud byste si však chtěli po každém pádu mobilu zkontrolovat, zda zesilovač není poškozen, nezískáte tím absolutní jistotu. Mnohdy totiž vznikají mikroskopické praskliny, které s běžnými optickými prostředky vůbec nemusíte zpozorovat.

Porucha zesilovače se někdy projevuje vypnutím přístroje při pokusu o uskutečnění hovoru, jindy se zase před logem operátora objeví vykřičník. Nejčastějším projevem je pak vypadávání signálu.

Nejhorší pozáruční závada

Tenhle titul náleží bezkonkurenčně oxidaci součástek a spojů. Leckdy není ani v servisu možné přijít na to, že závada je způsobena právě oxidací. Mobil v takovém případě většinou nenese známky kontaktu s vodou, ale přesto vykazuje poruchy činnosti nebo nefunguje. Rozhodnutí servisu je však zpravidla stejné jako v případě oxidace viditelné: výměna základní desky nebo koupě nového telefonu. Cena je v obou případech prakticky stejná. Namítali jsme, že viditelně zoxidované místo je možné opravit a uchránit tak zákazníka před nejdražší možnou opravou. Šéf servisu Siemens, Luděk Suchý tento postup vysvětluje: „Pokud již v mobilním telefonu nějaká viditelná či jinak identifikovatelná část zoxidovala, můžeme ji samozřejmě opravit. Zároveň tím na přístroj opět vzniká záruka. My přitom nemůžeme zaručit, že nejsou oxidací narušeny i další části telefonu, například vnitřní vrstva tištěného spoje nebo vnitřní struktura čipů. Proto ve chvíli, kdy zjistíme, že aparát přišel do styku s vodou nebo nadměrnou vlhkostí, můžeme nabídnout jedině výměnu celé základní desky.“

Z mobilního telefonu, který byl vyplaven (obdobně funguje i pára ve sprše nebo v průmyslové kuchyni), je samozřejmě potřeba vyjmout baterii a důkladně jej vysušit. Sušení může klidně probíhat tři dny. Dál je to již jen sázka do loterie, jak dlouho bude bez problémů fungovat. Zoxidovanému mobilu nepomůže ani nová baterie.

Je-li na desce telefonu patrná oxidace, servis to automaticky považuje za důkaz vyplavení či pobytu v nevhodném prostředí a neuzná opravu jako záruční.

Zoxidovaná část mobilního telefonu

Nejdražší oprava

Každá oprava či jen určení závady stojí minimálně 500 korun. Výměna klávesnice přijde zpravidla na 1000 Kč, displeje průměrně 1200, ale třeba u modelu S25 nový displej znamená investici 2700 korun. Nejčastěji se cena opravy pohybuje právě okolo 1000 korun. Kuriózní situace vznikají, když si někdo zablokuje telefon a domnívá se, že jeho zprovoznění bude zdarma.

Nejzákeřnější závadou je nepravidelné zatuhnutí telefonu. V servisu si totiž vlastně nemohou vyzkoušet, kdy a jak postižený přístroj reaguje, a tak jen klopotně přicházejí na původ závady. Když jsme se ptali na univerzální radu na závěr, byl Suchý šalamounský a řekl: „S neznačkovým příslušenstvím je možné ledasco.“ My dodáváme, že značkové příslušenství Siemens patří k nejdražším na trhu. Škoda.

Přehled problémů jednotlivých typů Siemens

SL 10 - nejporuchovějším mobil této značky

S4 - měl pravděpodobně nejlepší příjem signálu, u prvních sérií se při pádu snadno zničil vnitřní konektor, měl však vynikající akumulátor

S6; C10 - vytrhával se nabíjecí konektor

S10 - výborná anténa, která se však často lámala a uvolňovala se baterie, proto se telefon mohl občas vypínat

S25 - problémy s displejem

C35; M35 - ukazatel stavu baterie byl poruchový, baterie navíc ne vždy vydržely to, co měly

SL45 - softwarové problémy a nerovnoměrné podsvícení displeje u prvních sérií

S45 - softwarové problémy u prvních sérií

ME45 - z počátku se loupal potisk klávesnice, nyní je již z jiného materiálu

Problémy softwaru se řeší jedním přehráním, ani podle nezávislých prodejců není potřeba opakované přehrávání několika dalšími verzemi. Poslední upozornění šéfa servisu:“Máte-li nejnovější SIM kartu a starý telefon, můžete mít problémy s některou z funkcí.“

