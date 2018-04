Máte mobil? Máte problém!

O tom, že mobilní komunikace usnadňují - nebo alespoň usnadňovat mohou - život, není sporu. Zároveň ale příkře rostoucí penetrace sítí GSM znamená, že se k obsluze mobilních telefonů dostává stále více těch lidí, kteří - narozdíl od čtenářů této publikace - si s technikou rozumějí jen málo, necítí se úzce spjati s příkazovou řádkou Linuxu a pod výrazem "souboj Siemense s Ericssonem" mají sklon představit si semifinále Wimbledonu.

Zejména tito lidé se při používání mobilního telefonu vystavují celé řadě nebezpečí, tím záludnějších, že o nich většinou nemají ani tušení. Stačí pak slabší moment a ztráta koncentrace může takového uživatele stát společenskou prestiž, tělesné i duševní zdraví - a někdy možná i život.

1) Jde o život

Střezte se momentu, kdy vás policie požádá o doklady. Newyorské Timesy přinesly zprávu, že při zásahu policistů v této světové metropoli došlo k politováníhodné události: jistý emigrant z Dominikánské republiky byl vyzván, aby se legitimoval; když si sáhl do náprsní kapsy (údajně pro mobil), kde měl potřebné údaje uložené, dostalo se mu několikanásobné odpovědi v podobě policejních kulek. Strážci zákona se domnívali, že dotyčný sahal po pistoli, a vpálili do něho nejméně 20 ostrých. Uživatel - poměrně logicky - zemřel.

2) O život nejde, ale...

V minulém případě se nejednalo o nepozornost uživatele; přesto měla záměna telefonu se zbraní fatální důsledky. O to spíš si lze představit případ, kdy někdo s takovou záměnou přímo počítá, jako v nedávno zveřejněném případě, kdy (opět americký) bankovní lupič, který na úřednice u přepážek namířil svůj telefon se starou známou výzvou "peníze nebo život". Sám si tím řekl o elektrické křeslo. Vyhrožoval totiž "se zbraní v ruce".

3) Zdravotní újma (fyzická)

Důsledky jiných omylů nemusejí být stejně ničivé, ale k záviděníhodnosti mají také málo. Anekdoticky vyhlížející příběh o nešťastníkovi, který ve snaze vypomoci své manželce s domácími pracemi - žehlil a telefonoval naráz a jednou oba přístroje zaměnil - je zábavný jen pro toho, kdo si nikdy v dobré víře, že uslyší svoji milou, nepřitiskl k uchu žehličku.

4) Velmi naléhavé nebezpečí újmy psychické

Podobný problém, který je popsán v předcházejícím odstavci, může snadno potkat ty, které lze klasifikovat jako roztržité.Je totiž velmi pravděpodobné, že právě mezi nimi se najdou lidé, kteří a) vehementně mačkají červené tlačítko ve snaze vypnout neoblíbený televizní program, b) marně posílají elektronickou poštu pomocí tlačítka zeleného, c) zvedají sluchátko své pevné linky a s hrubým zaklením jej znovu pokládají, aniž by si uvědomili, že to, co celou dobu zvonilo, byl vlastně mobil.

5) Společenské znemožnění

Málokdo z těch, kdo vlastní mobilní telefon, si neprožil horkou chvilku, když seděl a) v restauraci b) ve vlaku c) v té či oné zasedací síni a navyklým pohybem zareagoval na zvonění svého telefonu, jen aby zjistil, že totéž učinilo nejméně devatenáct okolních přítomných. Britští vědci se v současné době pokoušejí tento problém odstranit tím, že u zvonění jednoho každého telefonu bude zjevný směr, odkud přichází; hodně štěstí na fotbale, chtělo by se připomenout. Dokud však jejich vynález nebude plně funkční, bude se většina z nás chytat za náprsní kapsy i ve chvílích, kdy k tomu nemáme žádný důvod.

6) Jde o peníze

Dlouhodobá komunikace s mobilním telefonem vás však může přivést do úzkých i ve chvíli, kdy se večer snažíte vybrat poslední dva tisíce korun z bankomatu. Zaměnit v takovém vypjatém momentě mobilní PIN za bankovní je velmi jednoduché, na zapravení účtu netrpělivě čekajícího vrchního však takové vysvětlení vaší slabší finanční situace patrně neuspokojí.

Vidíte tedy, že vedle nesporných výhod přinášejí moderní komunikace i chvíle utrpení. Pokud tedy máte v okruhu svých známých někoho, kdo si naivně myslí, že Oscar je cena udělovaná americkou filmovou akademií a Paegas bájný okřídlený kůň (o Eurotelu se možná domnívají, že jde o postoj Evropské unie k mladému skotu), vyřiďte jim, čeho všeho se mají vyvarovat. Uděláte dobrý skutek. A o ty je nouze vždycky.