Máte málo paměti? Kupte si kartu!

Na situaci, kdy máte málo volného místa v paměti RAM, existuje jedno velice jednoduché řešení – pořiďte si paměťovou kartu.

Předně si musíme ujasnit, jaké soubory v paměti RAM máme. Jsou tu jediné dva typy, které se do paměti RAM dají nahrát: soubory s koncovkou PRC a PDB. Soubory s koncovkou PRC jsou programy, aplikace. PDB jsou databáze, datové soubory a soubory, v kterých se nacházejí údaje uživatelem uložené k dané aplikaci, nebo nastavení, různé podpůrné knihovny atp.

Jak místo ušetříme, pokud si zakoupíme paměťovou kartu?

Jednoduše. Veškeré aplikace s příponou PRC lze přesunout na paměťovou kartu! A z této paměťové karty je lze spouštět.

Znamená to, že data a údaje k aplikacím musí zůstat v paměti RAM?

Obecně se dá říct, že ano. Existuje ale i několik programů, které umějí pracovat i se soubory na kartě (viz dále). Taky existují programy na lepší správu dat na kartách - např. PowerRUN, TealAlias.

Jak si aplikace na kartu umístíme?

Možností je hned několik. Tak zaprvé už před instalací přes PalmDesktop je možné určit, kam se bude aplikace nahrávat - zda do RAM nebo na paměťovou kartu SD / MMC. Pokud již však máme aplikaci v RAM a chceme jí přesunout na kartu, můžeme použít některý z launcherů, nebo speciální aplikaci např. souborový manager FileZ (velice povedená aplikace a šířená jako freeware), McFile atp.

Jak pak probíhá spuštění?

Velice jednoduše. Ve svém Launcheru máte buď kategorii "paměťová karta", nebo můžete jednotlivé aplikace, ač jsou na kartě, vidět v jednotlivých kategoriích. Stačí na ni kliknout a systém ji automaticky zkopíruje z karty do RAM a tam jí spustí. Vy si jen nesmíte PDB soubory k aplikaci nechat v RAM, aby je aplikace viděla. Některé aplikace ale mohou mít spouštěná data na kartě, např. iSilo, Plucker, AcidImage, PocketTunes, DocumentsToGo, QuickOffice a jiné.

Tím, že umístíte některé aplikace na kartu, ušetříte podstatné místo v RAMce. Má to však jediný zádrhel a tím je rychlost spouštění. U aplikace, která je v RAM, je spuštění téměř okamžité. Pokud je aplikace na kartě, musí se nejprve do RAM zkopírovat a pak se spouští, ale za to místo to stojí!