Máte málo místa? (2) - Dokončení

6. Opravdu potřebujete všechny aplikace?

Programy, které máte nainstalované v Palmu, se dají jednoduše rozdělit na ty, které pravidelně i nepravidelně využíváte, a na ty ostatní, které "jednou můžete potřebovat", či "se k nim jednou určitě dostanete (až budete mít víc času apod.)". Ty druhé z paměti klidně smažte!

Chápu, že některé programy jste získali velmi nákladně (koupili jste je a pak jste zjistili, že vám nesedí), či jste si je opatřili nějakým jiným, dobrodružným způsobem a teď je vám líto se s nimi rozloučit... Ale jestli jste je nepoužívali dosud, tak je nebudete asi už nikdy potřebovat, a jestli ano, tak si je jednoduše do Palmu zase nahrajete!

A jestli chcete jednoduše a bez sentimentů zjistit, které programy to jsou (které můžete vymazat), vyzkoušejte program Application Usage Hack - to je program, který sleduje počet spuštění všech aplikací i délku práce v ní. Po týdnu vám bude v tomto směru docela jasno!

7. Likvidujte balast!

Jestli jste u předchozího bodu byli na pochybách a některé programy jste mazali s těžkým srdcem, při odstraňování nepotřebného balastu tyto pocity mít určitě nemusíte.

A co je míněno tím balastem v paměti vašeho Palmu? Je to všechno, co se vám kupí v paměti Palmu bez možnosti nějakého smysluplného využití - různé pozůstatky instalací dávno smazaných aplikací, "osiřelé" soubory po nich (po nekorektním odstraňování nevyužívaných programů), konfigurační zápisy o odstraněných programech v bobtnajících souborech SavedPreferences, psysLaunch apod.

Budeme si taky pamatovat, že programy je dobré odinstalovávat korektně, včetně databází (třeba přes launcher).

Čas od času se mrkněte do paměti nějakým programem, který umí zobrazit CreatorID u každého souboru (a ještě lépe dle něj soubory seřadit) - celkem snadno tak přijdete na nepotřebné soubory a databáze. Pokud hodně zkoušíte programy, začnou vám značně zbytňovat soubory SavedPreferences, Unsaved Preferences, psysLaunch apod. Pravidelně v tomto případě používejte Preference Manager a odstraňujte Orphan files. Krajní a drastickou metodou je úplné vymazaní těchto souborů, po ní ale budete muset znovu registrovat většinu zbylých aplikací!

8. Pozor na různé paměťové pasti a pastičky!

Některé programy se nechovají zrovna úsporně k datům a před používáním svých aplikací se důkladně seznamte s návodem.

- Například klasickým příkladem je QuickSheet - pokud z rozdělané tabulky neodejdete přes CLOSE a pak ukončení programu, uloží ji aplikace před svým ukončením do dočasného souboru, který zabere v paměti minimálně jednu tabulku navíc!

- Některé browsery používají zase nastavitelnou cache k ukládání souborů k off-line prohlížení - podívejte se, co zde máte nastaveno, a popřípadě cache smažte!

- Nevídaným paměťožroutem se mohou stát emailové programy, pokud máme nastavenu synchronizaci s desktopem a dostatečně neomezíme počet stahovaných zpráv (či třeba délku souborů). Pohromou se může stát emailový program, který stahuje s emaily i přílohy (třeba emailery kancelářských balíčků od DataViz či Iambicu) - pár obrázků či rozsáhlejší excelová tabulka vám může vyplnit celý zbytek RAMky!

9. Dobrý tip - používejte univerzální programy!

Velkou výhodou Palmů je jejich mobilita a pohotovost. Přímo se nabízejí k různým evidencím, které potřebujete mít více či méně často po ruce - třeba vedení sbírky známek, evidenci videokazet, CD, služebních cest, návštěv u lékaře a mnoha dalších. Výhodou PalmOS platformy je velký rozsah software, takže takřka na vše už existuje nějaký samostatný evidenční program ("tracker").

Pokud zápasíte s pamětí, zvažte, zda vašim potřebám nevyhovuje spíše univerzální databázový program, do kterého si můžete potřebné databáze sami vytvořit (či stáhnout jeden z bohatých archivů výrobců databázových programů). Výborné jsou třeba ThinkDB, HanDBase či JFile - nejen že ušetříte paměť (z 100 kB aplikace je najednou 10 kB databáze), ale i peníze, protože univerzální databázový program stojí jen o málo víc než specializované trackery a nic jiného nepotřebujete!

A co dodat závěrem? Pamatujte si, že volné paměti se nedostává takřka všem uživatelům (lhostejno, zda má v palmu 512kB, či 16 MB RAM)!