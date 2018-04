Máte málo místa? (1)

Vím, že většina moderních PDA posledních letech je vybavena paměťovým slotem pro kartu a klesající cena karet činí problém paměti poměrně druhořadým. Přesto je ale mezi uživateli ještě velké množství starších modelů bez karty, a tedy s omezenou paměťovou kapacitou. Mnoho z nich pochází z doby, kdy 8/16 MB RAM nebylo ani zdaleka standardem, spíš 2MB, někdy i méně.

Jiný problém mají nováčci, kteří se poohlížejí po nějakém starším Palmu (cena je pro ně absolutně rozhodujícím faktorem) a objevují po bazarech různé ty Palmy řady III a ptají se, zda je ještě dnes takovýto Palm použitelný?

Principiálně všem doporučuji kupovat Palmy novější, s paměťovou kartou. Ne vždy je však toto řešení možné a koupě třeba modelu řady III může být stále ještě docela dobrou investicí, udělá-li vám prodávající "cenu" a prodává-li vám Palm v dobrém stavu (nepoškrábaný displej, funkční tlačítka apod.).

Problém nedostatku paměti je nesnáz, na kterou dříve či později narazí každý uživatel Palmu (majitelé Palmů s menší RAMkou asi dříve, záleží to ale na používaných aplikacích). V článku se pokusím shrnout několik rad, jak se těmto potížím vyhýbat. Jsou určeny zejména majitelům Palmů bez paměťových karet, část z nich by ale mohla být užitečná i jim!

1. Hardwarové možnosti

Existuje řada možností, jak i u Palmů bez paměťové karty posílit vaši RAM paměť. Různé výrobky různých firem jsou k mání na specializovaných serverech, my zde tuto možnost ale jen zmiňujeme.

Investice do náhradní RAMky je totiž dost vysoká a nemyslím si, že je v současné době příliš perspektivní investovat takto několik tisícovek do staršího modelu. Tato možnost ale může být zajímavá i pro majitele novějších modelů, protože RAM je prostě RAM...

2. Část programů můžete přesunout z RAM do ROM!

Tato rada již je ale docela rozumná - za investici do některého z "flash" programů (cca $15) můžete získat přístup k volné části flash ROM paměti. Tyto programy umí zapisovat do nevyužité části ROMky a váš Palm pak tyto data bez problémů čte, jako kdyby byly v RAM (jen je neumí modifikovat, což ale u většiny aplikací nevadí, problém to dělá u databází).

Jen pozor - všechny Palmy flash ROMku nemají (chybí například všem Visorům, Palmům m100 apod.), takže před nákupem tohoto programu se nejdříve informujte o kompatibilitě.

Využívání flashovacích utilit je rozumné nejen z důvodu získání další paměti, do flash ROM můžete navíc i zálohovat data (což je u Palmů bez paměťové karty někdy doslova existenční možnost). U starších Palmů s 2 MB paměti tak můžete získat navíc od 500 do 800 kB paměti (podle typu PalmOS a typu počítače).

3. Můžete odstranit nepoužívané standardní aplikace z RAM!

Za zmínku stojí i různé možnosti editace vlastního operačního systému zejména pomocí programu JackSprat - můžete tak třeba odstranit z ROMky některé základní aplikace, které nepoužíváte (například kalkulátor, program na evidenci výdajů, nebo taky nepotřebnou jazykovou lokalizaci - dle typu handheldu).

Manipulace s PalmOS je ale značně riziková, pustit se do ní doporučuji opravdu znalým uživatelům. Ne na všech handheldech funguje, doporučuje se upgrade na verzi alespoň PalmOS 3.3.

4. Část dat můžete zkomprimovat

Ano, programy na komprimaci patří k dalším možnostem, jak nemalou část paměti výhodně ušetřit.

Existují produkty na kompresi a dekompresi v reálném čase (můžete tak mít ukládány aplikace i databáze v komprimovaném stavu a výsledkem je úspora místa za cenu pomalejšího rozbalování a spouštění programů Jsou zde ale i klasické komprimátory, pomocí kterých si můžete vytvářet v Palmu archivy málo používaných aplikací a dat a v případě potřeby je ručně dekomprimovat.

5. Hledejte úsporné programy

Na trhu jsou produkty paměťově značně úsporné a vedle nich podobné produkty, které plní stejnou funkci, jen jsou třikrát delší, protože do nich tvůrce ukryl ukázkovou barevnou obrazovku "About", zbytečný podrobný manuál, fotografie svých dětí jako EasterEgg a další zbytečnosti.

Docela dobrý příklad jsou programy "pro ženy" Woman od Beiks a LaFemme od WebVisia. První jmenovaný zabere jako aplikace 48kB a druhý 173kB, tedy takřka čtyřnásobek. Pravda, ten druhý produkt vám ještě ukáže několik hezkých fotografií...

Nebo si chcete zahrát starou známou námořní bitvu - můžete si nainstalovat 14kB freeware SinkIt!, ale taky 256kB Ultimate Battle Fleet s animacemi, prošpikovanou doprovodnými obrázky s textem typu "Právě jste vystřelil rakety" atd., které za chvilku vypnete, protože akorát ruší při hře.

Existují sofistikované programové mercedesy - za celý život se prokoušete asi třetinou jejich schopností a reálně jich využijete desetinu. Vedle nich jsou na trhu i velmi úsporné varianty téhož, které vypadají poměrně spartánsky, po týdenním zkoušení ale přijdete na to, že plní vše, co potřebujete, a "ani kB" navíc.

Pečlivý výběr používaných produktů je tedy velmi důležitá rada, což ale platí i pro všechny modely (i s kartami a 16 MB RAM)! Před zakoupením aplikace byste si měli prozkoušet i konkurenční produkty, či si o nich (třeba u nás) přečíst - existují většinou i paměťově úsporné alternativy! Nebrojím zde pro tom, aby majitel 2MB Palmu používal pouze primitivní a triviální produkty - ThinkDB2 či DateBk5 stejně tak dobře poslouží i na těchto handheldech. Jestli ale používáte nákupní program dvakrát do roka, měli byste zvážit, zda potřebujete produkt s barvou, ikonami o velikosti 250 kB, či zda vám nestačí 40kB jednoduchá (ale spolehlivá) aplikace...

Dobré jsou i programy, kde výrobce nabízí zvlášť černobílou a barevnou verzi - to je leckdy pro majitele nebarevných Palmů nemalá úspora drahocenných kB...

Zítra náš článek dokončíme - pokusíme se odpovědět na několik zdánlivě jednoduchých otázek - jako třeba "Opravdu potřebujete všechny nainstalované aplikace?" Podíváme se na několik dalších tipů a triků jak ušetřit paměť (a leckdy i vaši peněženku), řekneme vám, na co si máte dát pozor a jak zbavovat váš Palm balastu, který se v něm hromadí podobně jako ve Windows...