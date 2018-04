Máte doma marky? Jeďte si zavolat do Německa!

Deutsche Telekom se bojí o klienty a nabízí úplatek v podobě marek

Dominantní německý telefonní operátor Deutsche Telekom se rozhodl vrátit na letní období do telefonních automatů na mince tradiční marky. Automaty tak už nyní přijímají mince od deseti feniků do pěti marek v hodnotě odpovídající eurům a centům. Němci tak budou mít možnost zbavit se jinak neplatných peněz. Navíc pro ně bude telefonování v 50 tisících automatech po celé zemi levnější. Minimální cena hovoru bude deset feniků, tedy pět centů namísto dosavadních deseti centů. Německý Telekom chce tímto nápadem zvýšit podíl telefonních automatů na mince, které se zavedením eura staly přitažlivější než automaty na karty, protože turisté z evropských zemí mají vždy v kapse nějaké euro.

Navíc se Telecom obává, že přijde o milion svých zákazníků. Nařízení o snížení poplatků za pronájem linek konkurentům může stát operátora zákazníky. Pro list Die Welt to uvedl předseda německého regulačního úřadu pro telekomunikace Matthias Kurth. Ten očekává, že ke konkurenci přejde více než milion klientů. Konkurenti Telekomu tak celkem budou mít tři miliony klientů, k nimž budou mít přímý přístup, dodal Kurth. Snížit sazby za pronájem koncových linek k domácnostem a firmám nařídil Telekomu minulý měsíc právě úřad. Telekom musí tyto sazby pro příští dva roky snížit o 9,75 procenta.

Chcete se zbavit starých německých marek, které vám doma překážejí v šuplíku? Tak si zajeďte do Německa a zatelefonujte si! Nápad Deutsche Telekomu není úplně špatný, ale jestli lidé v poslední době v Německu využívají telefonní budky stejně často, jako v Česku, je to krok do prázdna. V době, kdy mobilní telefon má téměř každý a ceny za volání jsou příznivější než ty z automatů a pokrytí mobilními sítěmi je také kvalitní, není nutné hledat telefonní budku. Ani proto, aby lidé utratili zbylé marky. Pozice a nápady bývalých monopolních podniků jsou někdy vážně zajímavé. A omezit nápady i dominantní pozici se je snaží nejen český telekomunikační úřad. A tak zatímco antimonopolní úřady rozdávají v Česku či na Slovensku pokuty, v Německu pak Telekomu nařizují snížení poplatků za pronájem linek konkurenčním operátorům. Pro zákazníky to samozřejmě přináší zisk v podobě úspory za volání s levnějšími rivaly, ale také vůbec možnost volby s kým chtějí telefonovat a komu za služby platit.

S mobilem do letadla nelez!

Americká FBI čelí návrhu vrátit se k používání mobilních telefonů a dalších bezdrátových přístrojů na palubách letadel. Zatímco telekomunikační operátoři vrší jeden argument za druhým, proč by se mobily do letadel měly vrátit, FBI o tom nechce ani slyšet. Důvodem jsou hlavně obavy o bezpečnost pasažérů a posádky a po útocích z jedenáctého září roku 2001 také národní bezpečnost. V současné době se přitom z technických i bezpečnostních důvodů v letadlech nemohou mobily používat.

Návrhy telekomunikačních společností lze chápat. Pro ně je finanční ztrátou každý okamžik, kdy lidé telefony nepoužívají. Na druhé straně je bezpečnost pasažérů a technické podmínky pro navigační systémy letadel. Jak spor dopadne? Buď zvítězí bezpečnostní zájmy anebo peníze.. a v tomhle světě často vítězí právě a pouze finance. I když na druhé straně.. zákazník je náš pán a k operátorům se mohou přidat i letecké společnosti. Ty ale zatím těží z drahých satelitních telefonů, které na palubách svých letadel nabízejí.

Japonsko se konkurence nebojí

Země vycházejícího slunce umožní až třem novým společnostem vstoupit na domácí trh se službami pro mobilní telefony. Japonský mobilní trh přitom generuje roční zisky asi devět bilionů jenů, tedy více než dva biliony korun. Japonská vláda se svým rozhodnutím snaží posílit konkurenci na trhu, který v současnosti kontrolují tři operátoři. V létě začne přijímat žádosti o licence. Nové poskytovatele mobilních služeb by ministerstvo mohlo určit do konce letošního roku poté, co posoudí podnikatelské plány, finanční zdraví a technologickou sílu uchazečů.

Nové mobilní operátory by Japonsko mohlo mít v roce 2007, protože vybudovat

telekomunikační síť a dokončit další přípravy na provoz služeb pro mobilní telefony obvykle trvá dva roky. Za hlavní zájemce o nové licence jsou považovány společnosti Softbank a eAccess, jež poskytují vysokorychlostní širokopásmové služby.

Japonsko je obrovský trh s velikými možnostmi a je samozřejmě záslužné, že se vláda snaží posílit konkurenci na trhu mobilních služeb. Zákazníci tak mohou vládě jen poděkovat. Pro ně bude vyšší konkurence znamenat větší nabídku služeb, zřejmě i cenovou válku a výhodnější podmínky u nových poskytovatelů služeb, kteří se budou snažit nové klienty nalákat. Kdyby tak uvažovala i česká vláda, mohla by i na tuzemském trhu vládnout lepší konkurence. Tak se necháme překvapit, jak se bude situace vyvíjet po příchodu Vodafone do Oskara a Telefoniky do Telecomu, respektive do Eurotelu.

Na trh volání jde GTS Novera

Domácnosti se brzy dočkají další možnosti vybrat si, komu chtějí platit za protelefonované minuty. Od příštího roku chce nabízet rodinám volání největší alternativní operátor v Česku, který vznikl spojením firem GTS Czech a Aliatel - GTS Novera. Dosud se firma zaměřovala pouze na podnikovou klientelu, ale nyní už má licenci na mobilního operátora. "Čekáme na květen příštího roku, odkdy začne platit přenositelnost mobilních čísel," řekl ředitel obchodní divize GTS Novera Tomáš Budník. Firma sice nemá vlastní mobilní síť, ale do podzimu chce uzavřít dohodu s jedním z operátorů působících na tuzemském trhu. Rychlost vstupu na trh rezidenčních klientů záleží také na tom, jak se povede nabízet služby mobilního operátora. GTS Novera plánuje jeden tarif z pevné linky na mobil i z mobilního telefonu na fixní linku. V rámci menších firem i rodin tak budou moci lidé volat jen pomocí například čtyřciferných čísel známých jako "klapky".

V Česku nyní funguje třicet alternativních operátorů, jejich počet ale brzy podle odborníků klesne fúzemi a existenčními potížemi na pět až sedm. I přesto si budou moci klienti vybírat, a to je základní princip volného trhu a konkurence. Právě větší soutěž tak může pro klienty opět znamenat přínos v podobě nižších cen, či větší šíře služeb. A jelikož trh je v podstatě rozebrán a naplněn, je jedinou možností jak získat klienta právě jeho přetažení od konkurence.

Rusko vyhlásilo boj monopolu

První licenci na provoz dálkových a mezinárodních telefonních služeb udělila ruská vláda soukromé společnosti. Ukončila tak monopol státního podniku Rostelekom. Důvodem je, že Rusko slíbilo Evropské unii ukončení monopolu společnosti Rostelekom do roku 2007. Je to také součástí snahy Moskvy o vstup do Světové obchodní organizace. Licenci obdržela málo známá firma Centreinfocom, která sdružuje několik menších poskytovatelů telefonních služeb. Úřady by měly brzy posoudit žádosti dalších uchazečů o licenci. Mezi ty patří ruský provozovatel pevných linek Golden Telecom a norský telekomunikační operátor Telenor.

Prozatím se Rostelekomu hospodářsky velmi dařilo. Jen v prvním pololetí

loňského roku ztrojnásobil čistý zisk na 2,4 miliardy rublů (68,2 milionu eur). Jenže jak se mu bude dařit dál, když najednou nebude monopolním podnikem a zákazníci si budou moci vybrat jiného operátora a jeho zisky tak bude ukrajovat konkurence? Jak se firma vyrovná se ztrátou monopolního postavení? Zkušenosti z postkomunistických zemí dávájí Rostelekomu poměrně slušné šance. Záleží, nakolik ruský regulátor trh doopravdy demonopolizuje.