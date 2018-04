Máte chuť na Original Go kapra?

Jelikož jsou vánoční svátky již za dveřmi, prodejci ze všech odvětví se činí, aby přišli s něčím novým, neočekávaným, získali tak náskok před konkurencí, samozřejmě s patřičným výdělkem. Stejně je tomu i s našimi operátory. Největší předvánoční boje probíhají mezi EuroTelem a RadioMobilem. A právě prvně jmenovaný operátor přichází se zajímavým předvánočním nápadem - stánky s Go kapry.

Počátkem tohoto týdne se v pražských ulicích začaly objevovat stánky s prodejem vánočních kapříků. Na tom není nic divného. Některé "kapří" stánky se však odlišují od stánků z let minulých. Tím rozdílem jsou jejich kádě, označené logem Go společnosti EuroTel. Pokud jste tedy zarytým příznivcem EuroTelu, nebo ještě lépe ortodoxním "goučkařem", můžete si dopřát ke štědrovečerní tabuli originálního Go kapra.

Jak nám potvrdil pan Brejcha, vedoucí prodejní sítě Státního rybářství Třeboň, "jedná se o oficiální reklamní akci společnosti EuroTel, která vznikla po dohodě se Státním rybářstvím Třeboň."

Snažili jsme se také zjistit, zda-li nakupující, který se prokáže jako pravý "eurotelák", dostane nějakou slevu na kapra. Naše pátrání však bylo bohužel neúspěšné. Tiskový mluvčí společnosti EuroTel Jan Kučmáš nám k celé věci řekl následující: "V případě Go stánků s vánočními kapry se jedná o jeden z mnoha informačních kanálů, které nám byly nabídnuty, a tuto nabídku jsme samozřejmě využili. Vánoční Go kapři jsou k dostání ve vybraných městech České republiky a takovýchto stánků je na území ČR několik desítek." Pokud chcete najít pro vás nejbližší stanoviště Go kaprů, podívejte se na Go Ježíšku Go.

Jak je vidět, ani náš nejstarší operátor v předvánočním čase neusíná na vavřínech a dává najevo konkurenci, ale i všem ostatním, že být zákazníkem EuroTelu neznamená zdaleka pouze možnost vlastnit mobilní telefon a SIM kartu EuroTel. Tak jen Go, kapříci, Go.