Levné máslo za 15 korun bude i příští týden. Platba mobilem nutná

Automat na pražské Masarykovo nádraží umístila společnost Mastercard ve spolupráci s bankou Moneta Money Bank, ale dostupný je pro zákazníky všech bank, které nově podporují placení mobilem pomocí systému Android Pay. Jsou to vedle už zmíněné Monety také, mBank J&T Banka a Komerční banka.

Automat zvaný Máslomat je plný kostek 250gramového másla od Madety (s maximální kapacitou 200 kusů) a stačí přiložit mobil s operačním systémem Android, který je pomocí aplikace jedné z bank propojený s vaší kreditní kartou, a máslo je vaše. Pořízení aplikace je zdarma, stejně tak za platbu nejsou žádné další poplatky, jako kdybyste platili běžnou kreditní kartou.

Akce na máslo za 15 korun (které je běžně v supermarketech k dostání za 50 i více korun) měla být původně omezena pouze do tohoto pátku. V provozu však bude i následující týden, konkrétně mezi pondělím 11. prosince a čtvrtkem 14. prosince.



Nemusíte se ovšem bát, že by někdo máslo v automatu vykoupil, pracovníci na stánku u automatu nám sdělili, že máslo poctivě doplňují. Počet kostek, které si lidé mohou najednou koupit, je omezen na 3 kusy na den. Stánek stojí v hale Masarykova nádraží směrem k východu do Havlíčkovy ulice.

Android Pay místo kreditky

Česko je v první dvacítce zemí, kde se systém spouští. Slovensko by mělo podle společnosti následovat v dohledné době. Android Pay už dva roky funguje například v USA.



Jednou z podmínek podpory Android Pay je mít zařízení s Androidem 4.4 a vyšším. Přístroj také musí podporovat systém NFC, aby se mohlo zařízení zkontaktovat s mobilem. Podíl uživatelů Androidu se starší verzí systému (nižší než Android 4.4) je celosvětově kolem sedmi procent, v Česku by měl být nižší.



Systém je podle Googlu bezpečný. Metoda by neměla odesílat při platbě číslo platební karty a neměla by ho ani ukládat do telefonu. Při platbě by se měl vytvořit virtuální kód, který se přiřadí k jednotlivé transakci. U nízkých částek stačí telefon „probudit“, při platbě nad 500 korun bude třeba zadat PIN nebo odemknout obrazovku.



Aktualizace 7.12.: doplněna informace o dalším provozu Máslomatu a společnosti Mastercard, která stánek na Masarykovo nádraží umístila ve spolupráci s Moneta Money Bank