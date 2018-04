Pojď mi hop do Kataru. Marketingový šéf T-Mobilu bude bavit Araby

Martin Jaroš poměrně výrazně ovlivnil reklamní kampaně českých mobilních operátorů. Nejprve se u Vodafonu podepsal pod kampaněmi s parohy, respektive s čivavami nebo Petrem Čtvrtníčkem. Mimochodem, za kampaně s parohy se musel po letech Vodafone konkurenčním operátorům omluvit v celostátních denících (více zde).

Posledního dva a půl roku působil Martin Jaroš u konkurenčního T-Mobilu, kde stál za mediálně známými a mezi zákazníky oblíbenými reklamami s Chuckem Norrisem a v posledním roce s Tydýtem v podání Lukáše Pavláska, kterému sekundoval Vojtěch Kotek a hrající režisér spotů Jakub Kohák. Stejnou trojku pak T-Mobile použil i v poslední sérii spotů s tematikou skoků na lyžích.

Martina Jaroše to vždy táhlo do světa. Mezi působením v tuzemských pobočkách Vodafonu a T-Mobilu si nakrátko odskočil nejprve do turecké pobočky Vodafonu a následně na dva roky k maďarskému Vodafonu. A už předloni na podzim byl Martin Jaroš na odchodu z T-Mobilu, když doslova na skok zkusil práci u exotického operátora Digicel Pacific. Jenže pole působnosti tohoto operátora bylo pravděpodobně příliš exotické i na Martina Jaroše.

Otázkou je, jestli se Martin Jaroš bude moci v Kataru odvázat v reklamních kampaních stejně jako u nás. Pokud ano, tak se má poměrně konzervativní muslimská země na co těšit. Zajímavostí je, že v Kataru působí dva mobilní operátoři. Vedle dominantního Qtelu ještě pobočka Vodafonu. A právě do té kdysi přestoupil z české pobočky tehdejší šéf Grahame Maher, šéf Martina Jaroše. Grahame Maher však při svém působení v Kataru zemřel (více zde).