Marko Zekič již několik dní chodí po kanceláři jako hlava bez duše, tu a tam nahlédne do redakčního sálu a zakřičí "Máte nějaký skandál?"

Marko Zekič již několik dní chodí po kanceláři jako hlava bez duše, tu a tam nahlédne do redakčního sálu a zakřičí. Když je mu odpovědí naše nesouhlasné mručení, stáhne se k obchodníkům, otevře si reklamní software a zoufale něco počítá. Věru, dopadl na nás zajímavý problém - do konce roku už máme zatraceně málo reklamního prostoru a stíháme tak uspokojit stávající objednávky. A to včetně započítání nárůstu návštěvnosti i zvýšeného množství článků. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu Markovo obchodnické srdce nezná pojem "vyprodaný server" a já jen čekám, kdy přijde s návrhem, zda bychom místo bílého pozadí v článcích nemohli dát červené logo Coca-Coly. A na stranu třetí by bylo dobře, kdyby si inzerenti všimli na fakturách políčka Splatnost a zde uvedené datum brali jako závazné. To by se nám všem žilo. A rada na závěr: pokud přemýšlíte o reklamní kampani na internetu, pospěšte si. Vypadá to, že Vánoce internetové servery vytíží...