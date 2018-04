Marco Polo PC Card

12 kanálová GPS PC karta Marco Polo PC karta je dvanáctikanálová GPSka, sestávající z inteligentní antény od Garminu (viz GPS 35), PCMCIA karty typu II a logovacího software. Nabízí široké využití pro profesionální mobilní uživatele. Jestliže tuto sestavu připojíte k notebooku Toshiba Libretto, získáte ideální navigační systém, pracující v reálném čase. Co nám nabízí Simultánní sledování 12 družic a s ním rychlou lokalizaci a přesnou navigaci

Pracuje i v zastavěných oblastech nebo v horských údolích

Pro nízký příkon je ideální pro notebooky a HandHeld PC

Kompatibilní s Windows 3.1, 95& NT

Drivery pro připojení populárních mapových software jako např. Microsoft Autoroute Express Inteligentní anténa od Garminu pracuje s nejnovější technologií, nízkým příkonem a vysokou dynamičností a tím je předurčena pro bezpečnou navigaci v letadlech. Je také vyvinuta pro práci v drsných podmínkách a je i vodotěsná. Má paměť se zálohovými bateriemi, která dovoluje zaznamenat a uchovat kritická data (pozici satelitů, poslední naměřenou pozici datum a čas). Marco Polo PC karta je kompatibilní s populárními laptopy a mobilními PC, které mají implementován PCMCIA II slot. Umí pracovat s Windows 3.1, Windows 95 a Windows NT a může být připojena do různých navigačních a mapových software, které akceptují protokol NMEA 0183. Pomocí základních příkazů tohoto protokolu může být celý systém i zapínán a vypínán, aby se prodloužila životnost baterií. Je ideální pro navigaci v autě, na vodě nebo v letadle.

SOFTWARE Standardní balení obsahuje GPS-FIX Windows software. Tento program dovoluje zobrazení zeměpisné šířky, délky, nadmořské výšky, rychlosti a času. Také můž e ukázat pozici satelitů, kvalitu signálu a NMEA příkazy. Logování dat umožňuje jejich pozdější zpracování v Lotusu nebo Excelu. Marco Polo karta je kompatibilní se všemi grafickými a mapovými software, které akceptují vstup NMEA protokolu. Uživatelsky definované tlačítko v software GPS-FIX dovoluje jednoduše se přepnout do jiných mapových software, včetně Microsoft Autoroute Express GB, Autoroute Express Europe, Personal Navigator a jiných. Marco Polo GPS PC Card - Specifikace Čas lokalizace : Relokalizace : < 2 sekundy Teplý start : 15 seconds (všechna data známá) Studený start : 45 sekund (hledá pozici, zná čas a almanach) Autolokalizace : 1.5 minuty (pouze u OEM produktu) Prohledávání oblohy : 5 minut (žádná data známá) Kanály 12 paralelních Update : kontinuální 1x za sekundu Přesnost : Typicky 50-100m se zapnutou Selective Availability * Dynamika : 0.2 metry za sekundu RMS Počet druhů mapových systémů : WGS84 default, 101 dalších možných definovaných Výstup dat : Pozice, rychlost & čas, status přijímače a satelitů, pozice a předpokládaná přesnost Protokol: NMEA 0183 Version 2 Vstupní napětí : 5V Záloh. baterie : 3V lithium (životnost 10 let) Rozměry : Anténa - 56.6 x 96.5 x 26.4mm

PC karta - 54.0 x 85.6 x 5.0mm Váha : Antenna - 124.5g

PC Card - 30g Nároky na prostředí : Anténa je kompletně vodotěsná Pracovní teplota : Anténa - -30C to +85C

PC karta - -0C to +60C Sklad. teplota : Anténa - -40C to +90C

PC karta - -0C to +60C Konektor : 25 pinový konektor Délka kabelu : 3 metry (volitelně 5 metrů)

Pár poznámek nakonec

To, co jste četli byl víceméně přeložený reklamní leták od prodejce. Něco podobného, ale i s možností offline sběru dat se objevuje i u nás a hardware vyrábí firma Racom. Podívejte se například na recenzi pTrack. Ta PCMCIA karta defakto nedělá nic jiného, než převádí protokol NMEA na stravitelnější pro PC. Tu inteligentní anténu od Garminu (je to vlastně celá GPSka) lze připojit k PC i přes RS-232 a komunikovat přes něj. No, hlavně že je to kompatibilní s Woknama. Unixáři si už nějakej skriptík na čtení dat ze sériového portu udělaj.

I když to prodejce tvrdí, o kompatibilitě s WinCE bych dost pochyboval hlavně proto, že ta GPSka si bere napájení z notebooku a i ten musí být připojený do palubní sítě, jinak dlouho nevydrží. Připojeno k HandHeldu by to udělalo jenom hů a zhaslo by to.

Osobně si myslím, že RS-232 má dneska kde co, ale PCMCIA jenom notebooky. Proto se mi jeví práce s GPSkou přes sériové rozhraní stravitelnější.