Marcel Desailly Pro Soccer

Po kliknutí na tlačítko DEMO na vás čeká menu jako v desktopové hře s otáčející se zeměkoulí, která se v půlobratu vtipně změní ve fotbalový míč. V menu najdete běžné položky jako "přátelák", liga, pokutové kopy, trénink a taky nápovědu a ukončení programu. Nápověda vám vysvětlí, jak se hra ovládá.

Ze všech herních režimů si můžete v demoverzi spustit jen přátelský zápas (Exhibition). Dostanete se do menu, kde si vyberete mužstva, naši vlaječku ale budete těžko hledat - jsou zde jen mužstva z posledního mistrovství světa v kopané :-((. Hráčů je jen osm (asi vzhledem k PalmOS displeji), u každého se můžete podívat na jeho parametry (útok, obrana, rychlost, reakce, přesnost, síla). V dolní liště si ještě můžete nechat zvolit pomoc handheldu ve dvou úrovních, či provádět vše jen ručně. Pak zvolíte ze dvou režimů ovládání (ten optimální si musíte sami prozkoušet) a vaše mužstva už nastupují na trávník!

Pak začne zápas. A budete se mít co ohánět, zejména než si zvyknete na ovládání hry. Usnadňuje vám ho označení aktivního hráče (ten, co má nejblíže k míči), ale než si zvyknete na všechna tlačítka a jejich funkce, je to stejně jedna velká mela. Naštěstí jsou v demoverzi Senegalci dost neobratní a nikam jinam vás demo moc nepustí, což znemožní detailnější testování.

Hra firmy Gameloft stojí 19 USD, instalace demoverze má velikost 920 kB. K vidění je na Handangu. Kdo jste na tento typ hry na PalmOS zařízení netrpělivě čekali, máte 20 "babek" a 1 mega volného prostoru, stahujte....