Marble Worlds & Baseball Addict

Marble Madness určitě nemusím zkušeným gamesníkům blíže představovat, tuto nádhernou 3D arkádu totiž známe nejen z herních automatů, ale zejména z mnoha 8mi bitových počítačů, ZX-Spectrem počínaje a C64 konče. Pro Pocket PC už sice Marble Madness existuje ve verzi Marble Alley od Rupp Technology Corp., tou hlavní novinkou je ale Marble Worlds z produkce 4Pockets. Oproti Marble Alley nabízí Marble Worlds nesrovnatelně kvalitnější grafiku, mnohem rozsáhlejší herní plochu tvořenou 10 levely - až na dva graficky shodné levely má každý další level mírně odlišnou grafiku a samozřejmě i samotné 3D světy jsou jiné. Grafika je pochopitelně - jak jinak - 3D, izometrický pohled na jednotlivé světy je taktéž už klasika dávných dob ZX-Spectra či C64. V jednotlivých levelech na vás čeká řada nástrah, se kterými se budete muset vypořádat, dost zákeřné jsou hlavně různé verze trampolín a zledovatělých ploch, arkáda je ale obohacena i o řadu jiných překážek, jako jsou například aktivní větráky, voda, ve které probíhá elektrický proud, padající mosty a samozřejmě i spousta mizejících kostiček (jako na potvoru představujících jedinou možnou cestu :-)), různá propadliště a samozřejmě i obligátní portály, které vás v mžiku přenesou do jiné části levelu. Marble Worlds je zatím k dispozici pouze ve verzi pro procesory StrongARM, cena hry je 15 USD.









































Pro milovníky (vím, je to dost tragické slovo, ale co se dá dělat) sportovních her je určena další žhavá novinka, která by měla přijít na trh během několika týdnů (oficiální ohlášení dokončení hry je druhé čtvrtletí 2002). Novinkou je baseball v provedení Baseball Addict z dílny firmy Hexacto . Série sportovních her Addict zatím obsahuje Tenis a Soccer (obě hry jsme už na Palmare představili ve stručném i detailním pohledu), nově se tedy sportovní fandové mohou těšit na kvalitní baseball v realistické 3D grafice, dokonale využívající rozlišení a plochu displejů Pocket PC. Ovládání Baseball Addict bude pochopitelně stejné jako u dalších her ze série Addict, tedy prakticky výhradně s pomocí dotykového displeje. Bližší informace o hře zatím, bohužel, nejsou známé, z oficiálně dostupných screenshotů je však zřejmé, že kvalitnější baseball hned tak pro Pocket PC někdo neudělá - máme se nač těšit.